Ύπνος ανάσκελα: Τα οφέλη για την υγεία, σύμφωνα με ειδικούς – Οι επιπτώσεις κάθε θέσης στην καρδιά, την αναπνοή και το δέρμα

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ο ποιοτικός ύπνος είναι θεμέλιο της καλής υγείας, αλλά λίγοι συνειδητοποιούν πόσο καθοριστική είναι η στάση του σώματος κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ενώ πολλοί επιλέγουν τη θέση που τους φαίνεται πιο άνετη, η επιστήμη δείχνει ότι ο τρόπος που κοιμόμαστε μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καρδιαγγειακή λειτουργία, την αναπνοή, ακόμα και την εμφάνιση του προσώπου.

Ύπνος μπρούμυτα: Ειδικοί προειδοποιούν για τις αρνητικές συνέπειές του στην υγεία – «Αυτή είναι η καλύτερη θέση για να κοιμηθείτε καλά»

Τα οφέλη του ύπνου ανάσκελα, σύμφωνα με ειδικούς

Η άνεση στο κρεβάτι είναι απαραίτητη για έναν ποιοτικό ύπνο, αλλά η στάση του σώματός σας παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο. Ο ύπνος ανάσκελα δεν είναι ιδανικός για όλους. Για όσους ροχαλίζουν ή πάσχουν από υπνική άπνοια, η ύπτια θέση μπορεί να δυσκολέψει την αναπνοή, καθώς η γλώσσα γλιστρά προς τα πίσω και φράζει τους αεραγωγούς.

Ωστόσο, αν χρησιμοποιήσετε ένα ελαφρώς υπερυψωμένο μαξιλάρι, ο ύπνος ανάσκελα μπορεί να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα:

Ύπνος: Ποια θέση όταν κοιμάστε μπορεί να είναι υπεύθυνη για την αϋπνία, σύμφωνα με ειδικό
  • Ανακούφιση από την γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (καούρα)
  • Καλύτερη ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης
  • Λιγότερη πίεση στο πρόσωπο, μειώνοντας τις ρυτίδες ύπνου

Ποια είναι η καλύτερη θέση ύπνου

Οι έρευνες δείχνουν ότι κάθε θέση ύπνου επηρεάζει το σώμα με διαφορετικό τρόπο. Ωστόσο, δεν υπάρχει “σωστή” ή “λάθος” θέση. Κάθε σώμα έχει διαφορετικές ανάγκες και η άνεση είναι εξίσου σημαντική με τη φυσιολογία. Μπορείτε να πειραματιστείτε με διαφορετικά μαξιλάρια, γωνίες στρώματος και θέσεις, για να βρείτε εκείνη που σας ταιριάζει περισσότερο.

Τι έδειξε ανάλυση για τις θέσεις ύπνου

Ύπνος στη δεξιά πλευρά

Οι καρδιολόγοι έχουν παρατηρήσει ότι ο ύπνος στη δεξιά πλευρά βοηθά το αυτόνομο νευρικό σύστημα, το δίκτυο των νεύρων που ελέγχει τον καρδιακό παλμό και την αναπνοή, ώστε να λειτουργεί πιο ισορροπημένα.

Αυτή η θέση ύπνου μειώνει την πίεση στο στήθος και βοηθά την καρδιά να παραμένει σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Αν και η επίδραση είναι ήπια, μπορεί να προσφέρει μακροπρόθεσμα καρδιαγγειακά οφέλη.

Ύπνος στην αριστερή πλευρά

Αν αντιμετωπίζετε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή άπνοια ύπνου, ο ύπνος στην αριστερή πλευρά μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευεργετικός. Σε αυτή τη στάση, το στομάχι βρίσκεται χαμηλότερα από τον οισοφάγο και η βαρύτητα βοηθά να μην επιστρέφουν τα οξέα προς τα πάνω. Αυτό σημαίνει:

  • Λιγότερους ερεθισμούς στους αεραγωγούς
  • Λιγότερες διακοπές στον ύπνο
  • Μεγαλύτερη αίσθηση ξεκούρασης

Ύπνος μπρούμυτα (στο στομάχι)

Αν και αρκετοί βρίσκουν αυτή τη θέση “βολική”, οι ειδικοί προειδοποιούν:

  • Πιέζει το πεπτικό σύστημα
  • Δυσκολεύει την αναπνοή και επιβαρύνει την καρδιά
  • Μπορεί να προκαλέσει δυσκαμψία στον αυχένα

Εάν σας βολεύει αυτή η θέση, καλό είναι να την περιορίσετε ή να χρησιμοποιείτε ειδικό μαξιλάρι για να μειώσετε την πίεση στο σώμα.

06:00 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

22:00 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

19:41 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

06:00 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

