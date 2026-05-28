Ύπνος: Κάθε πότε πρέπει να πλένετε τις πιτζάμες σας, σύμφωνα με ειδικούς

Κάθε κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Οι πιτζάμες είναι συνώνυμο της άνεσης και της χαλάρωσης, γι’ αυτό και πολλοί θα ήθελαν να τις φορούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όμως, όσο αγαπημένες κι αν είναι, κάποια στιγμή χρειάζονται αλλαγή και πλύσιμο. Το ερώτημα είναι: κάθε πότε πρέπει πραγματικά να μπαίνουν στο πλυντήριο; Οι ειδικοί δίνουν την απάντηση.

Κάθε πότε χρειάζονται πλύσιμο οι πιτζάμες;

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι οι πιτζάμες δεν χρειάζονται απαραίτητα καθημερινό πλύσιμο, αρκεί να τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες υγιεινής. Σύμφωνα με την Melanie Carver από το Ίδρυμα Άσθματος και Αλλεργιών της Αμερικής (AAFA), το ιδανικό είναι να πλένονται περίπου μία φορά την εβδομάδα σε ζεστό νερό (55°C) με απορρυπαντικό, ώστε να απομακρύνονται ιδρώτας, βακτήρια και αλλεργιογόνα.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει και ο σωστός αερισμός τους. Οι ειδικοί προτείνουν να αφήνετε τις πιτζάμες να «αναπνέουν» μέσα στην ημέρα πριν τις φορέσετε ξανά το βράδυ.

Ωστόσο, οι δερματολόγοι εμφανίζονται πιο αυστηροί όσον αφορά τη συχνότητα αλλαγής τους. Όπως εξηγεί ο Dr. Carl Thornfeldt, για άτομα με φυσιολογικό δέρμα οι πιτζάμες καλό είναι να αλλάζονται κάθε τρεις ημέρες το πολύ, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση βακτηρίων και λιπαρότητας στο ύφασμα.

Οι παράγοντες που δείχνουν πόσο συχνά πρέπει να αλλάζετε πιτζάμες

Αν και ο γενικός κανόνας λέει αλλαγή κάθε λίγες ημέρες, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τη συχνότητα πλυσίματος.

Ο νυχτερινός ιδρώτας

Η χρήση τους μέσα στην ημέρα

Ευαίσθητο δέρμα ή δερματικές παθήσεις

Το υλικό κατασκευής

Η μυρωδιά και οι λεκέδες

Ο νυχτερινός ιδρώτας

Όσοι ιδρώνουν πολύ στον ύπνο, ιδιαίτερα τους ζεστούς μήνες, καλό είναι να αλλάζουν πιτζάμες πιο συχνά. Ο ιδρώτας και η λιπαρότητα συσσωρεύονται εύκολα στο ύφασμα, δημιουργώντας ιδανικό περιβάλλον για βακτήρια. Αν κάνετε ντους μόνο το πρωί, οι ειδικοί προτείνουν έστω ένα γρήγορο βραδινό ξέπλυμα πριν τον ύπνο.

Η χρήση τους μέσα στην ημέρα

Αν οι πιτζάμες λειτουργούν και ως… ρούχο σπιτιού, τότε χρειάζονται συχνότερο πλύσιμο. Όταν κυκλοφορείτε με αυτές σε όλους τους χώρους του σπιτιού, μεταφέρονται πάνω τους σκόνη, γύρη, τρίχες κατοικίδιων και άλλα αλλεργιογόνα, τα οποία καταλήγουν αργότερα στο κρεβάτι σας.

Ευαίσθητο δέρμα ή δερματικές παθήσεις

Άτομα με ευαισθησίες όπως έκζεμα, ψωρίαση ή ακμή σώματος πρέπει να είναι ακόμη πιο προσεκτικά. Οι δερματολόγοι επισημαίνουν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι πιτζάμες ιδανικά πρέπει να πλένονται καθημερινά, ώστε να περιορίζεται η ανάπτυξη βακτηρίων και οι ερεθισμοί.

Το ύφασμα παίζει ρόλο

Τα φυσικά υλικά, όπως το βαμβάκι και το μετάξι, επιτρέπουν καλύτερο αερισμό του δέρματος και συγκρατούν λιγότερο ιδρώτα. Αντίθετα, τα συνθετικά υφάσματα –όπως ο πολυεστέρας– τείνουν να κρατούν περισσότερη υγρασία και οσμές, άρα χρειάζονται συχνότερο πλύσιμο.

Η μυρωδιά και οι λεκέδες

Μερικές φορές, η απάντηση είναι απλή: αν οι πιτζάμες μυρίζουν, έχουν λεκέδες ή δεν δείχνουν πλέον φρέσκες, ήρθε η ώρα να μπουν στο πλυντήριο χωρίς δεύτερη σκέψη.