ΟΠΕΚΕΠΕ: Εκατομμύρια παράνομων επιδοτήσεων – Η «ακτινογραφία» της δικογραφίας για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη

Οργανωμένο σύστημα που δρούσε από το 2019 έως το 2025, με συνεχείς μεταβολές στο δηλωθέν καθεστώς κατοχής αγροτεμαχίων, αξιοποίηση της λεγόμενης «τεχνικής λύσης» και χρήση ΚΥΔ για τον εντοπισμό και τη δέσμευση «ελεύθερων» εκτάσεων του συστήματος, ώστε να εμφανίζεται τεχνητά εικόνα νόμιμης αγροτικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας, περιγράφεται στην ογκώδη δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται δεκάδες πρόσωπα που εμφανίζονται ως μισθωτές αγροτεμαχίων, έχοντας εισπράξει παράνομα ποσά από μερικές χιλιάδες ευρώ έως και πάνω από 147.000 ευρώ ο καθένας για τα έτη 2019-2025, ενώ το συνολικό όφελος που αποδίδεται στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση προσεγγίζει τα 3 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2019-2024, χωρίς να έχουν ακόμη συνυπολογιστεί οι επιδοτήσεις του 2025.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Cretalive.gr, ελέγχθηκαν άλλες 46 περιπτώσεις φυσικών προσώπων που δεν συνδέονται με τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση, με τη μέχρι στιγμής εκτιμώμενη ζημία σε βάρος κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανέρχεται σε τουλάχιστον 1,26 εκατ. ευρώ, ποσό που επίσης αναμένεται να αυξηθεί μετά την ολοκλήρωση των καταλογισμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πολυμελής εγκληματική οργάνωση φέρεται να στήριζε τη δράση της, σε τρεις βασικούς άξονες:

, μεταβαλλόταν συστηματικά το δηλωθέν καθεστώς κατοχής των αγροτεμαχίων, καθώς εκτάσεις που αρχικά εμφανίζονταν ως μισθωμένες, δηλώνονταν στη συνέχεια ως ιδιόκτητες μέσω καταχώρισής τους σε δηλώσεις Ε9, ώστε να αποφεύγονται μισθωτήρια και λοιπά έγγραφα που θα μπορούσαν να αφήσουν ελεγκτικά ίχνη. Δεύτερον , αξιοποιήθηκε η λεγόμενη «τεχνική λύση» μέσω δηλώσεων ζωικού κεφαλαίου και κατανομής εκτάσεων από το εθνικό απόθεμα για τη θεμελίωση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δηλώσεις αυτές βασίζονταν σε ανακριβή ή εικονικά στοιχεία, δημιουργώντας τεχνητή εικόνα νόμιμης αγροτικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

, αξιοποιήθηκε η λεγόμενη «τεχνική λύση» μέσω δηλώσεων ζωικού κεφαλαίου και κατανομής εκτάσεων από το εθνικό απόθεμα για τη θεμελίωση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δηλώσεις αυτές βασίζονταν σε ανακριβή ή εικονικά στοιχεία, δημιουργώντας τεχνητή εικόνα νόμιμης αγροτικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Τρίτον, διαπιστώθηκε οργανωμένη στρατολόγηση νέων προσώπων από το 2023 και έπειτα, τα οποία εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές αγροτεμαχίων, προκειμένου να διευκολύνεται η υποβολή νέων ψευδών δηλώσεων και να αντικαθίστανται πρόσωπα που είχαν εκτεθεί σε ελέγχους. Με τον τρόπο αυτό διατηρούνταν μια πλασματική εικόνα νομιμότητας και μεγάλωνε ο βαθμός δυσκολίας εντοπισμού των πραγματικών ωφελουμένων και της δομής της δράσης της οργάνωσης.

«Η εναλλαγή αυτή του δηλωθέντος καθεστώτος κατοχής και χρήσης των αγροτεμαχίων δεν υπήρξε τυχαία ή αποσπασματική, αλλά εντάσσονταν σε οργανωμένο και προσχεδιασμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό της οργάνωσης, ο οποίος αποσκοπούσε αφενός στη διατήρηση της δυνατότητας παράνομης λήψης κοινοτικών ενισχύσεων και αφετέρου στη δημιουργία ενός δαιδαλώδους σχήματος που προκαλούσε σύγχυση ως προς τη διαδρομή των δηλώσεων, την ταυτότητα των πραγματικών ωφελουμένων και τη σύνδεση των εμπλεκόμενων προσώπων μεταξύ τους» επισημαίνεται χαρακτηριστικά στη δικογραφία.

Και ΚΥΔ γνωστών αγροτικών συνεταιρισμών στη δικογραφία

Στους δύο λογιστές, τα αδέρφια από το Ρέθυμνο, αποδίδεται ηγετικός ρόλος και η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Καταλογίζεται ότι κινούσαν τα νήματα, στρατολογούσαν, οργάνωναν, κατεύθυναν τα πάντα. Για τα εμπλεκόμενα ΚΥΔ αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκαν για την εξεύρεση, γνωστοποίηση και δέσμευση “ελεύθερων” αγροτεμαχίων και την τεχνική υποστήριξη/διεκπεραιώση των δηλώσεων καθώς μόνο αυτά είχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του χάρτη του ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να εντοπίζουν τα ελεύθερα-επιλέξιμα από το σύστημα αγροτεμάχια.

Βάσει της δικογραφίας, απόδιδεται στα ΚΥΔ ότι “λειτουργούσαν ως εκτελεστικά μέλη, παρέχοντας την αναγκαία υποστήριξη για τη διεκπεραιώση και τη διασφάλιση της παράνομης λήψης οικονομικών ενισχύσεων, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους τόσο για τα αρχηγικά μέλη όσο και για τα ίδια”.

Στο κατηγορητήριο συμπεριλαμβάνονται και ΚΥΔ σημαντικών αγροτικών συνεταιρισμών των νομών Ηρακλείου και Ρεθύμνου.

Ως προς τα μέλη-εκμισθωτές της εγκληματικής οργάνωσης-βάσει και των κακουργηματικών διώξεων-διαπιστώνεται ότι κάποια απ’ αυτά φέρονται να “στρατολογούνται” τουλάχιστον από το 2020-2021 και για πρώτη φορά εμφανίζουν στο περιουσιολόγιο τους αγροτεμάχια που δεν κατείχαν στην κυριότητα τους. Κάποιες καταχωρήσεις στο Ε-9 αφορούν Δωδεκάνησα και Χίο, Ψαρά, Κάλυμνο και Λέρο και κάποιες άλλες Ιωάννινα.

Ως προς τα μέλη που εμφανίζονται ως μισθωτές αγροτεμαχίων και χαρακτηρίζονται ως επιχειρησιακός βραχίονας, αναφέρεται ότι έχουν εισπράξει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα ποσά:

147.769 ευρώ (γυναίκα) για τα έτη 2020-2024

68.733 ευρώ (γυναίκα) για τα έτη 2020-2024

38.725 ευρώ (γυναίκα) για τα έτη 2020-2024

35.909 ευρώ (άνδρας) για τα έτη 2020-2022

102.954 ευρώ (γυναίκα) για τα έτη 2021-2024

84.356 ευρώ (γυναίκα) για τα έτη 2020-2024

63.308 ευρώ (γυναίκα) για τα έτη 2020-2023

18.212 ευρώ (γυναίκα) για το 2020

118.542 ευρώ (γυναίκα) για τα έτη 2020-2024

3.303 ευρώ (άνδρας) για το 2022

66.351 ευρώ (άνδρας) για τα έτη 2020-2024

24.781 ευρώ (γυναίκα) για τα έτη 2020-2022

3.312 ευρώ (άνδρας) για το 2020

6.210 ευρώ (γυναίκα) για το 2020

4.170 ευρώ (γυναίκα) για το 2024

6.260 ευρώ (γυναίκα) για το 2020 και το 2022

36.909 ευρώ (άνδρας) για τα έτη 2020 και 2021

62.351 ευρώ (γυναίκα) για τα έτη 2020-2023

31.611 ευρώ (άνδρας) για τα έτη 2020 και 2021

20.382 ευρώ (άνδρας) για τα έτη 2020 έως και 2024

20.363 ευρώ (άνδρας) για το 2020

51.659 ευρώ (άνδρας) για τα έτη 2020, 2021 και 2022

15.021 ευρώ (γυναίκα) για τα έτη από 2021 έως 2024

19.700 ευρώ (γυναίκα) για τα έτη 2020, 2022 και 2023

12.014 ευρώ (γυναίκα) για τα έτη 2022-2024

24.370 ευρώ (γυναίκα) για τα έτη 2022-2024

37.112 ευρώ (γυναίκα) για τα έτη 2020-2023

50.897 ευρώ (άνδρας) για τα έτη 2020,2021 και 2022

48.749 ευρώ (γυναίκα) για τα έτη 2020-2022

65.260 ευρώ (γυναίκα) για τα έτη 2020-2024

38.846 ευρω (γυναίκα) για τα έτη 2020-2024

87.265 ευρώ (γυναίκα) για τα έτη 2020-2025

115.531 ευρώ (γυναίκα) για τα έτη 2020-2024

37.441 ευρώ (άνδρας) για τα έτη 2020-2021

78.459 ευρώ (άνδρας) για τα έτη 2020-2024

14.029 ευρώ (γυναίκα) για τα έτη 2020-2023

5.731 ευρώ (άνδρας) για τα έτη 2020-2024

21.322 ευρώ (γυναίκα) για τα έτη 2020-2021

36.467 ευρώ (γυναίκα) για τα έτη 2020-2021

23.00 ευρώ (άνδρας) για τα έτη 2020-2024

14.041 ευρώ (άνδρας) για τα έτη 2020-2024

23.355 ευρώ (γυναίκα) για τα έτη 2020-2025

19.691 ευρώ (γυναίκα) για τα έτη 2020, 2022 και 2023

71.217 ευρώ (άνδρας) για τα έτη 2020-2024

13.456 ευρώ (γυναίκα) για τα έτη 2021-2023

6.625 ευρώ (γυναίκα) έτη 2021-2023

3.307 ευρώ (άνδρας) έτη 2021,2022 και 2024

17.302 ευρώ (άνδρας) έτη 2021-2022

11.346 ευρώ (γυναίκα) έτη 2020-2022

63.894 ευρώ (άνδρας) έτη 2020-2024

70.774 ευρώ (άνδρας) για έτη 2019-2024

23.000 ευρώ (άνδρας) έτη 2020-2024

14.965 ευρώ (γυναίκα) έτος 2020

48.405 ευρώ (γυναίκα) έτη 2020-2024

10.255 ευρώ (άνδρας) έτη 2022-2024

25.984 ευρώ (γυναίκα) έτη 2020-2022

50.240 ευρώ (γυναίκα) έτη 2019-2024

69.392 ευρώ (γυναίκα) για έτη 2020-2024

15.237 ευρώ (άνδρας) για έτη 2020-2024

Να σημειωθεί ότι οι περισσότερες είναι γυναίκες, πολλά από τα φερόμενα μέλη έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους, ενώ στην συντριπτική πλειοψηφία δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι επιδοτήσεις για το 2025.

Κατά το Οργανωμένο το παράνομο όφελος που αποκόμισε η φερόμενη εγκληματική οργάνωση για τα έτη 2019-2024 προσεγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συνυπολογιστούν οι επιχορηγήσεις του 2025, πράγμα που σημαίνει ότι το ποσό θα μεγαλώσει.

Υπάρχει, όμως, μία ακόμα ενδιαφέρουσα πτυχή: στο πλαίσιο της διερευνώμενης υπόθεσης, ελέγχθηκαν και 46 περιπτώσεις φυσικών προσώπων που υπέβαλαν μέσω ΚΥΔ δηλώσεις την περίοδο 2019-2024 και οι δηλώσεις αυτές δεν σχετίζονται με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι “με βάση τις εκθέσεις ελέγχου εν λόγω φυσικών προσώπων, η συνολική ζημία σε βάρος των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται μέχρι στιγμής σε τουλάχιστον 1.268.176 ευρώ καθώς εκκρεμούν οι σχετικοί καταλογισμοί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι αν στο ποσό των 4 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ, συνυπολογιστούν οι εκκρεμείς καταβολές του 2025 καθώς και η ολοκλήρωση των προαναφερόμενων ελέγχων, το φερόμενο παράνομο περιουσιακό όφελος θα εκτοξευτεί περαιτέρω.