Λεωφόρος Αθηνών: Όχημα χτύπησε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ – Ελαφρά τραυματίες δύο αστυνομικοί

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην λεωφόρο Αθηνών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ύψος της εξόδου προς την Περιφερειακή Αιγάλεω, όχημα επιχείρησε ελιγμό για να εισέλθει στον δρόμο όμως συγκρούστηκε με ομάδα της ΔΙ.ΑΣ.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και δημιουργήθηκαν προσωρινές δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.