Ύπνος: Η συνήθεια που μπορεί να θωρακίσει την καρδιά σας, σύμφωνα με νέα μελέτη

Ο ύπνος αποτελεί έναν από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες για τη συνολική υγεία του οργανισμού. Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι δεν έχει σημασία μόνο πόσες ώρες κοιμόμαστε, αλλά και το πόσο σταθερό είναι το πρόγραμμά μας. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, η σταθερότητα στην ώρα ύπνου μπορεί να παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο με την διάρκεια, ειδικά όταν πρόκειται για την προστασία της καρδιαγγειακής υγείας.

Η συνήθεια που μπορεί να θωρακίσει την καρδιά σας, σύμφωνα με νέα μελέτη

Νέα μελέτη για τις συνήθειες του ύπνου στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους θέλουν να μειώσουν τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών προβλημάτων (όπως το έμφραγμα ή το εγκεφαλικό): Ορίστε μια σταθερή ώρα ύπνου.

Ενώ οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν στην ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Oulu στη Φινλανδία διαπίστωσαν ότι το να πέφτουμε για ύπνο στο κρεβάτι την ίδια ώρα κάθε βράδυ είναι εξίσου σημαντικό, ειδικά αν δεν κοιμόμαστε πάνω από οκτώ ώρες. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό BMC Cardiovascular Disorders.

Η μελέτη και τα δεδομένα

Οι ερευνητές παρακολούθησαν τη συμπεριφορά ύπνου 3.231 ατόμων ηλικίας 46 ετών. Η παρακολούθηση έγινε μέσω φορητών συσκευών (wearables) για διάστημα μίας εβδομάδας.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά:

Οι συμμετέχοντες που κοιμόντουσαν λιγότερο από οκτώ ώρες χωρίστηκαν σε ομάδες βάσει της σταθερότητάς τους.

Η ομάδα με τον ακανόνιστο ύπνο εμφάνισε διπλάσιο κίνδυνο σοβαρού καρδιακού επεισοδίου μέσα στην επόμενη δεκαετία, σε σύγκριση με όσους είχαν σταθερό πρόγραμμα.

Επιπλέον, η μεγάλη μεταβλητότητα στο «μέσο σημείο» του ύπνου (το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ώρα που κοιμόμαστε και την ώρα που ξυπνάμε) συνδέθηκε επίσης με χειρότερη καρδιακή υγεία.

Γιατί η σταθερότητα στην ώρα ύπνου είναι το “κλειδί” για την υγεία της καρδιάς

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η σταθερότητα στην ώρα που ξαπλώνουμε για ύπνο, μπορεί να είναι κρίσιμη για την υγεία της καρδιάς», αναφέρει η ιατρική ερευνήτρια Laura Nauha.

Ο ρόλος του βιολογικού ρολογιού

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι φυσικοί 24ωροι κύκλοι του σώματός μας –οι κιρκάδιοι ρυθμοί– εξηγούν αυτή τη σύνδεση. Όταν αλλάζουμε την ώρα που κοιμόμαστε κάθε βράδυ, το βιολογικό μας ρολόι απορρυθμίζεται. Αυτό σημαίνει ότι η καρδιά δεν έχει τις κατάλληλες περιόδους ανάπαυσης και αποκατάστασης που χρειάζεται.

Σημαντικές λεπτομέρειες της έρευνας

Η προστασία των 8 ωρών: Η σύνδεση μεταξύ ακανόνιστου ύπνου και κινδύνου για την υγεία της καρδιάς παρατηρήθηκε μόνο σε όσους κοιμόντουσαν λιγότερο από οκτώ ώρες. Φαίνεται ότι ο επαρκής ύπνος μπορεί να λειτουργήσει ως «ασπίδα» ενάντια στις αρνητικές επιπτώσεις ενός ακανόνιστου προγράμματος.

Η ώρα αφύπνισης: Παραδόξως, η ώρα που ξυπνάμε δεν φάνηκε να επηρεάζει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η σύνδεση εντοπίστηκε αποκλειστικά στις μεγάλες αποκλίσεις της ώρας που πηγαίνουμε για ύπνο.

Η διαφορά στα λεπτά: Στην «ακανόνιστη» ομάδα, η μέση διακύμανση της ώρας κατάκλισης μέσα στην εβδομάδα ήταν 108 λεπτά, ενώ στην ομάδα με σταθερό πρόγραμμα ήταν μόλις 33 λεπτά.

Παρόλο που η μελέτη έλαβε υπόψη παράγοντες όπως η αρτηριακή πίεση, το φύλο και η άσκηση, οι ερευνητές τονίζουν ότι πρόκειται για μια σημαντική συσχέτιση και όχι για αποδεδειγμένη σχέση αιτίου-αποτελέσματος. Ωστόσο, το συμπέρασμα παραμένει: το σώμα μας αγαπά τη ρουτίνα.

Πώς το ακανόνιστο πρόγραμμα ύπνου επηρεάζει την καρδιά σας

Το καθημερινό άγχος φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο, όπως αναγνωρίζει η νέα επιστημονική μελέτη. Οι προκλήσεις της καθημερινότητας που επηρεάζουν τις ώρες του ύπνου –όπως ο φόρτος εργασίας ή τα ζητήματα ψυχικής υγείας– συχνά έχουν άμεσο αντίκτυπο και στην υγεία της καρδιάς.

Η σημασία της σταθερότητας στον ύπνο

«Προγενέστερες έρευνες έχουν συνδέσει τα ακανόνιστα μοτίβα ύπνου με κινδύνους για την καρδιαγγειακή υγεία. Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη φορά που εξετάζουμε ξεχωριστά τη μεταβλητότητα στην ώρα ύπνου, την ώρα αφύπνισης και τη διάρκεια του ύπνου, καθώς και την ανεξάρτητη σχέση τους με σοβαρά καρδιακά επεισόδια», εξηγεί η Nauha.

Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, ως «σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια» ορίστηκαν παθήσεις που απαιτούν εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων των εμφραγμάτων του μυοκαρδίου και των εγκεφαλικών επεισοδίων.

Είναι σημαντικό να εξετάσουμε την έρευνα στο σωστό πλαίσιο:

Από τους 3.000 συμμετέχοντες, οι 128 υπέστησαν ένα τέτοιο επεισόδιο κατά τη διάρκεια της 10ετούς περιόδου μελέτης.

Ο ύπνος παρακολουθήθηκε μόνο για επτά ημέρες, κάτι που σημαίνει ότι οι συνήθειες ορισμένων συμμετεχόντων ενδέχεται να άλλαξαν με την πάροδο του χρόνου.

Παρά το σχετικά μικρό δείγμα, οι καρδιαγγειακές παθήσεις παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, με σχεδόν 18 εκατομμύρια θύματα ετησίως. Είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα ζήτημα δημόσιας υγείας όπου οι παρεμβάσεις είναι επιτακτικές.

Γιατί η ώρα που κοιμόμαστε είναι στο χέρι μας

Οι ερευνητές επιθυμούν τη διεξαγωγή περαιτέρω μελετών που θα εξετάσουν τη σχέση της ώρας κατάκλισης με την υγεία σε μεγαλύτερες και πιο ποικίλες πληθυσμιακές ομάδες. Ο λόγος; Η ώρα που πηγαίνουμε για ύπνο είναι κάτι που μπορούμε να ελέγξουμε.

Υπάρχουν πλέον αδιάσειστα στοιχεία που συνδέουν την ποιότητα του ύπνου και τη ρουτίνα με πλήθος συνεπειών για την υγεία. Γνωρίζουμε επίσης ότι πολλές από αυτές τις συνδέσεις –όπως ο ύπνος και η σωματική άσκηση– λειτουργούν αμφίδρομα.

«Η υιοθέτηση ενός σταθερού προγράμματος ύπνου είναι ένας παράγοντας που οι περισσότεροι από εμάς μπορούμε να ρυθμίσουμε», τονίζει ο Nauha.