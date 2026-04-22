Εγκεφαλικό: Οι 3 βιταμίνες που μειώνουν τον κίνδυνο, σύμφωνα με μελέτη

Το εγκεφαλικό επεισόδιο παραμένει μία από τις κύριες αιτίες θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως, ωστόσο σε μεγάλο βαθμό μπορεί να προληφθεί μέσα από τις καθημερινές μας επιλογές. Αν και παράγοντες όπως η άσκηση και η αρτηριακή πίεση παίζουν καθοριστικό ρόλο, η διατροφή αναδεικνύεται όλο και περισσότερο ως βασικός «σύμμαχος» για την προστασία του εγκεφάλου και της καρδιάς.

Τι χρειάζεται πραγματικά το σώμα σας για να λειτουργεί σωστά

Ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται έξι βασικές κατηγορίες θρεπτικών συστατικών για να λειτουργεί σωστά — τα λεγόμενα «απαραίτητα» θρεπτικά στοιχεία. Ονομάζονται έτσι επειδή το σώμα δεν μπορεί να τα συνθέσει σε επαρκείς ποσότητες από μόνο του, γεγονός που καθιστά αναγκαία την πρόσληψή τους μέσω της διατροφής.

Σε αυτά περιλαμβάνονται οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες και τα λιπαρά (μακροθρεπτικά συστατικά), καθώς και οι βιταμίνες, τα μέταλλα (μικροθρεπτικά συστατικά) και το νερό — όλα εξίσου σημαντικά για τη διατήρηση της συνολικής υγείας και ευεξίας.

Η σημασία των μικροθρεπτικών συστατικών

Ενώ οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες, τα λίπη και το νερό συνήθως βρίσκουν τον δρόμο τους στο πιάτο μας χωρίς ιδιαίτερη σκέψη, τα μικροθρεπτικά συστατικά —βιταμίνες και μέταλλα— είναι εύκολο να παραμεληθούν. Ωστόσο, παίζουν καθοριστικό ρόλο «παρασκηνιακά», υποστηρίζοντας τα πάντα: από τη γονιδιακή έκφραση και τη λειτουργία των ενζύμων μέχρι την προστασία του σώματος από το οξειδωτικό στρες.

Αυτό είναι πιο σημαντικό από όσο νομίζετε. Το οξειδωτικό στρες μπορεί να καταστρέψει τα κύτταρα και να συμβάλει στη χρόνια φλεγμονή, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα εμφάνισης παθήσεων όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο – την τρίτη κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Επειδή οι θεραπευτικές επιλογές για το εγκεφαλικό είναι χρονοβόρες και συχνά δαπανηρές, η πρόληψη παραμένει η κορυφαία στρατηγική για τη μείωση του κινδύνου.

Πρόληψη εγκεφαλικού και διατροφή

Η πρόληψη του εγκεφαλικού περιλαμβάνει διάφορες υγιεινές συνήθειες, όπως:

Διαχείριση της αρτηριακής πίεσης

Τακτική σωματική άσκηση

Μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά

Ενώ η διατροφή συνολικά έχει σημασία, οι ερευνητές ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για το πώς μεμονωμένα θρεπτικά συστατικά συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι 3 βιταμίνες που μειώνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικό επεισόδιο, σύμφωνα με μελέτη

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Preventive Cardiology, τρεις συγκεκριμένες βιταμίνες του συμπλέγματος Β φαίνεται να παίζουν ζωτικό ρόλο στη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου:

Βιταμίνη Β1 (Θειαμίνη)

Βιταμίνη Β2 (Ριβοφλαβίνη)

Βιταμίνη Β3 (Νιασίνη)

Η ενσωμάτωση τροφών πλούσιων σε αυτές τις βιταμίνες στην καθημερινότητά σας μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό “όπλο” για τη μακροχρόνια προστασία του καρδιαγγειακού σας συστήματος.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές θέλησαν να διερευνήσουν πώς η μακροχρόνια πρόσληψη βιταμινών του συμπλέγματος Β (καθώς και τα επίπεδα που κυκλοφορούν στο σώμα) μπορεί να συνδέεται με τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Για να το επιτύχουν αυτό, ανέλυσαν δεδομένα από δύο μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες στις ΗΠΑ, εξετάζοντας τόσο τα διατροφικά πρότυπα όσο και τους βιολογικούς δείκτες.

Women’s Health Initiative (WHI)

Η Πρωτοβουλία για την Υγεία των Γυναικών (WHI) είναι μια μακροχρόνια εθνική μελέτη υγείας που επικεντρώνεται σε στρατηγικές για την υποστήριξη της γυναικείας υγείας και της γήρανσης. Με περισσότερες από 160.000 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, αποτελεί τη μεγαλύτερη μελέτη πρόληψης για τη γυναικεία υγεία που έχει διεξαχθεί ποτέ.

Η ανάλυση: Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από ερωτηματολόγια συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων (FFQ) περίπου 120.000 συμμετεχουσών για να εκτιμήσουν τη μακροχρόνια πρόσληψη βιταμινών Β μέσω διατροφής και συμπληρωμάτων.

Πρόγραμμα έρευνας «All of Us» (AoU)

Το ερευνητικό πρόγραμμα «All of Us», υπό την καθοδήγηση των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (NIH), είναι μια τεράστια, συνεχιζόμενη προσπάθεια για τη δημιουργία μιας ποικιλόμορφης βάσης δεδομένων υγείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερους από 600.000 ενήλικες σε όλες τις ΗΠΑ.

Η ανάλυση: Για τη συγκεκριμένη μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από σχεδόν 100.000 συμμετέχοντες του προγράμματος AoU, οι οποίοι είχαν τουλάχιστον μία τεκμηριωμένη εξέταση αίματος για βιταμίνες Β, επιτρέποντας την αξιολόγηση των επιπέδων τους στον οργανισμό.

Γιατί είναι σημαντική αυτή η μελέτη

Η συνδυαστική μελέτη διατροφικών συνηθειών και αιματολογικών εξετάσεων προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς οι βιταμίνες Β θωρακίζουν το καρδιαγγειακό σύστημα. Η χρήση τόσο μεγάλων δειγμάτων πληθυσμού προσδίδει ιδιαίτερη εγκυρότητα στα συμπεράσματα σχετικά με την πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων.

Τι έδειξε η μελέτη για τη σχέση των βιταμινών Β με το εγκεφαλικό επεισόδιο

Συνδυάζοντας δύο μεγάλα και υψηλής ποιότητας σύνολα δεδομένων, οι ερευνητές κατάφεραν να συγκρίνουν πώς τόσο η αναφερόμενη πρόσληψη όσο και τα μετρημένα επίπεδα των βιταμινών του συμπλέγματος Β σχετίζονται με τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε βάθος χρόνου. Συνολικά, διαπίστωσαν ότι η υψηλότερη πρόσληψη θειαμίνης (Β1), ριβοφλαβίνης (Β2) και νιασίνης (Β3) συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού — προσφέροντας μερικές από τις ισχυρότερες αποδείξεις μέχρι σήμερα για αυτά τα συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά.

Η σημασία των βιταμινών Β6 και Β9

Σε μικρή απόσταση ακολούθησαν η βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη) και η βιταμίνη Β9 (φυλλικό οξύ), οι οποίες επίσης συνδέθηκαν με μειωμένο κίνδυνο εγκεφαλικού, αν και οι συσχετίσεις ήταν λιγότερο σταθερές. Αυτό ευθυγραμμίζεται με προηγούμενες έρευνες, ιδιαίτερα για το φυλλικό οξύ, το οποίο μελετάται εδώ και καιρό για τον ευεργετικό του ρόλο στην καρδιαγγειακή υγεία.

Παράγοντες υγιεινού τρόπου ζωής και βιταμίνες Β

Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης ότι οι συμμετέχοντες με την υψηλότερη πρόσληψη βιταμινών Β ήταν πιο πιθανό να:

Χρησιμοποιούν συμπληρώματα διατροφής.

Υιοθετούν και άλλες υγιεινές συμπεριφορές (όπως ποιοτική διατροφή).

Επιδεικνύουν μεγαλύτερη συνέπεια στην ιατρική τους παρακολούθηση.

Ωστόσο, ακόμη και μετά την προσαρμογή των δεδομένων για αυτούς τους παράγοντες του «υγιή χρήστη», η σχέση μεταξύ της υψηλής πρόσληψης βιταμινών Β και του χαμηλότερου κινδύνου εγκεφαλικού παρέμεινε σταθερή.

Ισχυρά επιστημονικά δεδομένα

Είναι σημαντικό ότι τα ευρήματα υποστηρίχθηκαν όχι μόνο από τα διατροφικά δεδομένα των συμμετεχόντων (από τη μελέτη WHI), αλλά και από τα επίπεδα των βιταμινών που μετρήθηκαν απευθείας στο αίμα (από την ομάδα AoU). Αυτός ο συνδυασμός ενισχύει την άποψη ότι αυτά τα θρεπτικά συστατικά ενδέχεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου.

Περιορισμοί της μελέτης

Παρόλα αυτά, η μελέτη έχει τους περιορισμούς της. Επρόκειτο για μια μελέτη παρατήρησης, γεγονός που σημαίνει ότι οι ερευνητές μπορούν μόνο να επισημάνουν ισχυρές συνδέσεις, αλλά δεν μπορούν να αποδείξουν ακριβώς ότι η κατανάλωση βιταμινών Β προκαλεί τη μείωση του κινδύνου. Οι ειδικοί συνιστούν τη διενέργεια περαιτέρω παρεμβατικών μελετών για την πλήρη κατανόηση αυτής της σύνδεσης.

Πώς εφαρμόζονται αυτά τα δεδομένα στην καθημερινή ζωή

Υπάρχουν οκτώ απαραίτητες βιταμίνες του συμπλέγματος Β — η Β1 (θειαμίνη), η Β2 (ριβοφλαβίνη), η Β3 (νιασίνη), η Β5 (παντοθενικό οξύ), η Β6 (πυριδοξίνη), η Β7 (βιοτίνη), η Β9 (φολικό οξύ) και η Β12 (κοβαλαμίνη). Κάθε μία από αυτές παίζει έναν μοναδικό ρόλο στην υποστήριξη της συνολικής υγείας.

Ενώ η συγκεκριμένη μελέτη δίνει έμφαση στη θειαμίνη, τη ριβοφλαβίνη και τη νιασίνη σε σχέση με τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, όλες οι βιταμίνες Β συνεργάζονται για την υποστήριξη διαδικασιών όπως ο μεταβολισμός της ενέργειας, η κυτταρική λειτουργία και η υγεία της καρδιάς.

Το ευχάριστο είναι ότι δεν χρειάζεται να περιπλέκετε τα πράγματα. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά βρίσκονται σε πληθώρα καθημερινών τροφίμων, ειδικά σε εκείνα που αποτελούν ήδη μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνες Β1, Β2 και Β3

Αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο εγκεφαλικού και να αυξήσετε συγκεκριμένα την πρόσληψη θειαμίνης, ριβοφλαβίνης και νιασίνης, εντάξτε στη διατροφή σας τις παρακάτω τροφές:

Θειαμίνη (Β1): Βρίσκεται σε δημητριακά ολικής αλέσεως (όπως το καστανό ρύζι), στο χοιρινό, στα πουλερικά, στη σόγια, στους ξηρούς καρπούς, στον αρακά, στα ξερά φασόλια και σε εμπλουτισμένα προϊόντα δημητριακών, όπως το ψωμί.

Ριβοφλαβίνη (Β2): Είναι διαθέσιμη στα αυγά, στα γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα, γιαούρτι) και στα εμπλουτισμένα δημητριακά.

Νιασίνη (Β3): Περιέχεται στα πουλερικά, τα ψάρια, τα φιστίκια, τα όσπρια, τα δημητριακά ολικής αλέσεως και τους σπόρους.

Η σημασία των διατροφικών προτύπων

Αντί να εστιάζουμε σε ένα μόνο θρεπτικό συστατικό ή μία συγκεκριμένη βιταμίνη Β, η έρευνα αυτή επιβεβαιώνει κάτι πολύ σημαντικό: τα συνολικά διατροφικά πρότυπα έχουν σημασία. Η ενσωμάτωση τροφίμων όπως τα δημητριακά ολικής αλέσεως, οι άπαχες πρωτεΐνες, τα όσπρια, οι ξηροί καρποί και τα γαλακτοκομικά, υποστηρίζει μια διατροφή φιλική προς την καρδιά και παρέχει φυσικά τις βιταμίνες Β που χρειάζεται ο οργανισμός σας.

Συμπληρώματα διατροφής: Είναι απαραίτητα;

Παρόλο που τα συμπληρώματα μπορούν να φανούν χρήσιμα σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι πάντα απαραίτητα για άτομα που ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Εάν σκέφτεστε να λάβετε ένα σύμπλεγμα βιταμινών Β (B-complex) ή μια πολυβιταμίνη, είναι καλή ιδέα να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας για να καθορίσετε τι είναι κατάλληλο για τις δικές σας ατομικές ανάγκες.