Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Το εκρηκτικό τρίτο ημίχρονο του 2ου τελικού – Η είσοδος του Γιαννακόπουλου, οι καταγγελίες και το «καυτό» φύλλο αγώνα

Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Greek Basketball League, καθώς επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ωστόσο, το αγωνιστικό σκέλος πέρασε γρήγορα σε δεύτερη μοίρα, καθώς η ένταση στο παρκέ, η είσοδος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο, οι καταγγελίες των «ερυθρόλευκων», οι ανακοινώσεις της «πράσινης» ΚΑΕ και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών διαμόρφωσαν ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα ενόψει του τρίτου τελικού.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Παναθηναϊκός απάντησε στην ήττα του πρώτου τελικού στο ΣΕΦ και έφερε τη σειρά στα ίσα. Οι «πράσινοι» έβαλαν τέλος και στο αήττητο σερί του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα γνώρισε την πρώτη της ήττα έπειτα από 32 συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση.

Η τελευταία ήττα των Πειραιωτών στη Basket League είχε καταγραφεί στις 30 Μαΐου 2025, όταν ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει με 80-68 στον πρώτο τελικό της περσινής σειράς. Από τότε μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, οι «ερυθρόλευκοι» παρέμεναν αήττητοι σε κανονική περίοδο και πλέι οφ.

Η ένταση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί προς τους διαιτητές της αναμέτρησης. Η κίνησή του προκάλεσε προσωρινή διακοπή του αγώνα, ενώ οι διαιτητές ζήτησαν από τη γραμματεία να γίνει προειδοποίηση από τα μεγάφωνα του γηπέδου. Μετά την ανακοίνωση, ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά. Ωστόσο, το συγκεκριμένο περιστατικό αποτέλεσε βασικό σημείο αντιπαράθεσης μετά τη λήξη του δεύτερου τελικού.

‼️ Η λογομαχία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Γιώργο Μπαρτζώκα κατά την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου 🏟️#PAOBC #OlympiacosBC pic.twitter.com/edPCF2GqQL — Sportal.gr (@SportalgrG) June 5, 2026

Η καταγγελία του Ολυμπιακού και η αναφορά στη ΔΕΑΒ

Λίγη ώρα μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Λεπενιώτης, προχώρησε σε δημόσια καταγγελία και χαρακτήρισε τα γεγονότα απαράδεκτα για τελικούς ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκε προς τους διαιτητές, ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο η δημόσια τηλεόραση κάλυψε το περιστατικό.

«Καταρχήν βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε κάποια πράγματα. Φοβάμαι ότι γίναμε μάρτυρες ενός μοτίβου όποτε παίζουμε στο ΟΑΚΑ. Δυστυχώς ο φίλαθλος κόσμος δεν είδε από τη Δημόσια Τηλεόραση την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο και το κυνηγητό στους διαιτητές. Έφτασε μέχρι το κέντρο, επιτέθηκε φραστικά και σωματικά. Ο κόσμος δεν το είδε από την ΕΡΤ, το είδε από άλλα site. Καταγγέλλουμε την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Καταγγέλλουμε επίσης τη Δημόσια Τηλεόραση. Ζήτησα στο ημίχρονο να κάνω δηλώσεις, περίμενα αρκετή ώρα, μου είπαν ότι είμαστε live, αλλά έμαθα ότι η δήλωση έπαιξε πριν λίγο. Ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, ο σχολιαστής του αγώνα, εδώ και λίγες ημέρες αποτελεί υπάλληλο του site του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο σχολιαστής στο ντέρμπι Παναθηναϊκού–Ολυμπιακού είναι υπάλληλος-συνεργάτης του site ενός εκ των δύο ιδιοκτητών των ομάδων. Ελπίζω να μην είχε σχέση με αυτό. Ζήσαμε μια κατάσταση χούντας από τη Δημόσια Τηλεόραση.

Με βάση τον κανονισμό της ΔΕΑΒ, η είσοδος παράγοντα και η διακοπή του αγώνα τιμωρείται από 1 έως 3 αγωνιστικές. Περιμένουμε από τη ΔΕΑΒ να ενημερωθούμε για τις επόμενες κινήσεις της. Είμαστε σίγουροι ότι η Πολιτεία και η ΔΕΑΒ θα κάνουν αυτό που πρέπει. Έχουμε ενημερώσει τον Εισαγγελέα, καθόταν πίσω μας, έχουν καταγραφεί τα πάντα. Λυπάμαι που είμαστε σε αυτή τη θέση. Δύο εβδομάδες μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού, χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού ήρθαν εδώ, σεβάστηκαν το γήπεδο του αντιπάλου.

Ελπίζω τα όργανα του αθλητισμού να λάβουν τα μέτρα που πραγματικά θα σταματήσουν αυτές τις συμπεριφορές και θα αφήσουν τους αθλητές να παίξουν μπάσκετ».

Η απάντηση Γιαννακόπουλου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε μέσω των social media στα όσα είπε ο Νίκος Λεπενιώτης, μετά το τέλος του Game 2 των τελικών της Basket League.

Ο επικεφαλής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναδημοσίευσε story στο Instagram, το οποίο έκανε αναφορά σε περιστατικό με τον Εβάν Φουρνιέ στους περσινούς τελικούς. Το story ανέφερε την κίνηση του Γάλλου παίκτη να δείξει τα γεννητικά του όργανα μπροστά στους φίλους του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα, στο story που αναδημοσίευσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφερόταν: «Κύριε Λεπενιώτη, όταν ο Φουρνιέ έδειχνε τα γεννητικά του όργανα μπροστά στους φίλους του Παναθηναϊκού, το περιστατικό μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση;».

Τι προβλέπει ο κανονισμός για την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο

Κεντρικό σημείο της καταγγελίας του Ολυμπιακού αποτέλεσε η είσοδος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου εντός των τεσσάρων γραμμών. Σύμφωνα με το άρθρο 1Α παρ. 2 του Νόμου 4326/2015, σε περιπτώσεις παράνομης εισόδου θεατή ή άλλου μη διαπιστευμένου προσώπου στον αγωνιστικό χώρο ή στον χώρο των αποδυτηρίων πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, εφόσον από την ενέργεια αυτή προκληθεί καθυστέρηση της έναρξης ή προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης, επιβάλλεται διοικητική κύρωση διεξαγωγής μίας αγωνιστικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση.

Το ίδιο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερη ποινή, εάν η συγκεκριμένη συμπεριφορά οδηγήσει σε ματαίωση ή οριστική διακοπή της αναμέτρησης. Σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται η διεξαγωγή τριών αγώνων κεκλεισμένων των θυρών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση.

Με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη, η ΚΑΕ Ολυμπιακός υποστήριξε ότι το περιστατικό πρέπει να εξεταστεί από τη ΔΕΑΒ και τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα, τα οποία θα κρίνουν εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επιβολή κύρωσης.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και η… επίθεση στον Γιώργο Μπαρτζώκα

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε άμεσα και έστρεψε τα βέλη της προς τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Η «πράσινη» ΚΑΕ έκανε λόγο για διαχρονική ανοχή απέναντι στη συμπεριφορά του προπονητή του Ολυμπιακού προς τους διαιτητές.

Παράλληλα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός υποστήριξε ότι μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Έλληνας τεχνικός προέβη σε προσβλητικές εκφράσεις κατά του μάνατζερ της ομάδας, Σάββα Αρώνη, αναφέροντας πως διαθέτει αποδεικτικό υλικό, το οποίο θα κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές. Η ανακοίνωση περιλάμβανε και αναφορές στον Νίκο Λεπενιώτη για όσα είπε προς τη δημόσια τηλεόραση και δημοσιογράφους της ΕΡΤ, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να ζητά την παρέμβαση του αθλητικού εισαγγελέα.

«Ως πότε θα συνεχιστεί η ασυλία του Γιώργου Μπαρτζώκα; Ως πότε θα μένει ατιμώρητη η αναίσχυντη συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές και να απαιτείται η επέμβαση παραγόντων των άλλων ομάδων, για να τον βάλουν στη θέση του, ενώ εκείνοι δεν αντιδρούν; Ως πότε θα επιτρέπουν σε αυτον τον προπονητή να κάνει ό,τι θέλει και να καθυβρίζει παράγοντες, όπως έκανε με τον μάνατζερ του Παναθηναϊκού, Σάββα Αρώνη μετά το τέλος του αγώνα μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτυρων λέγοντας συγκεκριμένα: “Μας κάνει παρατήρηση και ο Αρώνης, γαμώ το σπίτι του”.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της καταθέτοντας στις αρχές όλο το αποδεικτικό υλικό.

Σχετικά με τις δηλωσεις του ήδη καταδικασμένου και έκπτωτου Νίκου Λεπενιώτη, είναι αυτονόητο πως πρέπει να επέμβει και ο αθλητικός εισαγγελέας για τη στοχοποίηση δημοσιογράφων της κρατικής τηλεόρασης. Επιτέλους αιδώς».

Ανακοίνωση ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR Ως πότε θα συνεχιστεί η ασυλία του Γιώργου Μπαρτζώκα; Ως πότε θα μένει ατιμώρητη η αναίσχυντη συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές και να απαιτείται η επέμβαση παραγόντων των άλλων ομάδων, για να τον βάλουν στη θέση του, ενώ εκείνοι δεν… pic.twitter.com/uWt1e6oybI — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 5, 2026

Οι αιχμές Γιαννακόπουλου για τον Μπαρτζώκα

Η ένταση συνεχίστηκε και εκτός των επίσημων ανακοινώσεων. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έβαλε στο στόχαστρο τον Γιώργο Μπαρτζώκα και αναρωτήθηκε γιατί ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν τιμωρείται με τεχνικές ποινές από τους διαιτητές.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκε στο επίκεντρο και λόγω της αντίδρασής του μετά το τέλος του αγώνα. Κατά την αποχώρησή του από το παρκέ, έπειτα από υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από την εξέδρα, ο προπονητής του Ολυμπιακού έκανε χειρονομία «thumbs up» προς τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.

Οι αναφορές του Αταμάν

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Έργκιν Άταμαν άνοιξε νέο κύκλο συζήτησης για τη διαιτησία και τη μεταχείριση των δύο ομάδων. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στις βολές των δύο αντιπάλων και υποστήριξε ότι η ομάδα του επικράτησε όταν οι συνθήκες ήταν πιο κοντά στο «δίκαιο», όπως ανέφερε.

Παράλληλα, ο Έργκιν Άταμαν αποκάλυψε ότι στο ημίχρονο υπήρξε συζήτηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για όσα συνέβησαν ανάμεσα στους διαιτητές και τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο ίδιος επανέλαβε ότι θεωρεί πως δεν έχει τον ίδιο βαθμό σεβασμού από τους διαιτητές σε σχέση με τον προπονητή του Ολυμπιακού.

«Ο Μπαρτζώκας είναι σπουδαίος προπονητής, ίσως ο καλύτερος Έλληνας προπονητής των τελευταίων δέκα ετών. Αυτή τη σεζόν δεν έκανα πολλά καλά πράγματα, αλλά είμαι ακόμα ο καλύτερος προπονητής, ο πιο πετυχημένος τα τελευταία χρόνια. Απλά χρειάζομαι τον ίδιο σεβασμό», δήλωσε μεταξύ άλλων.

«Εννοείτε την είσοδο του κ. Γιαννακόπουλου;»

Το θέμα της εισόδου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο έφτασε και στη συνέντευξη Τύπου του Γιώργου Μπαρτζώκα. Όταν ο προπονητής του Ολυμπιακού δέχθηκε ερώτηση για το αν υπήρξε κάποιος εξωγενής παράγοντας που επηρέασε την ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο, απάντησε με διευκρινιστική ερώτηση: «Εννοείτε την είσοδο του κ. Γιαννακόπουλου;».

Τι κατέγραψαν οι διαιτητές στο φύλλο αγώνα

Νέες διαστάσεις στην υπόθεση έδωσε και το φύλλο αγώνα των διαιτητών, στο οποίο καταγράφηκαν τόσο η είσοδος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο όσο και τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από την εξέδρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο επίσημο έγγραφο, κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου καταγράφηκαν υβριστικά συνθήματα από μερίδα οπαδών του Παναθηναϊκού εις βάρος του Ολυμπιακού. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο περιστατικό του δεύτερου δεκαλέπτου, όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος βρισκόταν στις θέσεις courtside, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκε προς το μέρος των διαιτητών, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για αποφάσεις τους και συγκεκριμένα για τη μη επιβολή τεχνικής ποινής στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Οι διαιτητές σημειώνουν ότι το περιστατικό οδήγησε σε τετράλεπτη διακοπή της αναμέτρησης. Παράλληλα, ενημερώθηκε ο κομισάριος του αγώνα και δόθηκε εντολή απομάκρυνσης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από τον αγωνιστικό χώρο. Οι διαιτητές προειδοποίησαν επίσης ότι, σε περίπτωση νέας εισόδου οποιουδήποτε προσώπου εντός των τεσσάρων γραμμών, ο αγώνας θα διακοπτόταν οριστικά.

Στο φύλλο αγώνα έχουν καταγραφεί ακόμη συνθήματα κατά του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, του γενικού διευθυντή των «ερυθρόλευκων», Νίκου Λεπενιώτη, καθώς και πολιτικά συνθήματα από την εξέδρα.

Η καταγραφή των περιστατικών στο φύλλο αγώνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί βασικό στοιχείο που αναμένεται να αξιολογηθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα. Η υπόθεση δεν βασίζεται πλέον μόνο στις καταγγελίες των δύο ΚΑΕ, αλλά και στις επίσημες αναφορές των διαιτητών για όσα συνέβησαν στο ΟΑΚΑ.

Το βλέμμα στον… τρίτο τελικό

Με τη σειρά στο 1-1 και το πλεονέκτημα έδρας να έχει αλλάξει χέρια δύο φορές, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον τρίτο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ τη Δευτέρα (8/6, 21:00). Ωστόσο, οι καταγγελίες, οι ανακοινώσεις, οι αιχμές για τη διαιτησία και η ένταση του δεύτερου τελικού δημιουργούν ένα ιδιαίτερα βαρύ κλίμα ενόψει της συνέχειας των τελικών του πρωταθλήματος.