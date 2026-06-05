Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 68-58: Εύκολο 1-1 οι «Πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έβγαλε αντίδραση στον δεύτερο τελικό της Basket League και επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 στο ΟΑΚΑ, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1.

Οι «πράσινοι» παρουσίασαν καλύτερη εικόνα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, επέβαλαν τον ρυθμό τους στο δεύτερο ημίχρονο και περιόρισαν τα επιθετικά όπλα των «ερυθρόλευκων». Κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος σημείωσε 23 πόντους και έδωσε κρίσιμες λύσεις στην ομάδα του.

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 7-0, δυσκολεύοντας τον Παναθηναϊκό AKTOR με την πιεστική του άμυνα. Το «τριφύλλι» βρήκε σταδιακά ρυθμό με πόντους του Τσέντι Όσμαν, ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις ευστόχησε σε δύο συνεχόμενα σουτ και έφερε την ομάδα του κοντά στο σκορ. Οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν και έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 15-9.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει τον έλεγχο και έβρισκε λύσεις απέναντι στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» παρέμειναν άστοχοι, αλλά βρήκαν σημαντικούς πόντους από τον Γκραντ και τον Τολιόπουλο, μειώνοντας τη διαφορά. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τρίποντα από τον Φουρνιέ και τον Τολιόπουλο, με τον Ολυμπιακό να πηγαίνει στα αποδυτήρια προηγούμενος με 30-29.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR άλλαξε την εικόνα του αγώνα στην τρίτη περίοδο. Οι «πράσινοι» πήραν για πρώτη φορά το προβάδισμα και έβαλαν δύσκολα στον Ολυμπιακό με την άμυνά τους. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκε τους πρώτους πόντους της στα μέσα του δεκαλέπτου με δύο βολές του Κώστα Παπανικολάου, όμως ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις συνέχισε να σκοράρει και οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε διψήφια διαφορά, με το σκορ να φτάνει στο 44-34.

Η άμυνα του Παναθηναϊκού παρέμεινε αποτελεσματική και κράτησε τον Ολυμπιακό στους 8 πόντους στην τρίτη περίοδο. Οι γηπεδούχοι έκλεισαν το δεκάλεπτο με προβάδισμα 48-38 και απέκτησαν σαφές πλεονέκτημα ενόψει της τελευταίας περιόδου.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Χέιζ-Ντέιβις συνέχισε να δίνει λύσεις στην επίθεση, ενώ ο Παναθηναϊκός βρήκε πόντους από περισσότερους παίκτες. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να επιστρέψει στο τελευταίο πεντάλεπτο, όμως η διαφορά είχε φτάσει σε επίπεδο που οι «πράσινοι» μπορούσαν να διαχειριστούν. Έτσι, ο Παναθηναϊκός AKTOR έφτασε στη νίκη με 68-58 και έκανε το 1-1 στη σειρά των τελικών.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά τη Δευτέρα (8/6, 21:00) στο ΣΕΦ, στο Game 3 της σειράς. Η ομάδα που θα επικρατήσει θα χρειάζεται μία ακόμη νίκη στα επόμενα δύο παιχνίδια για να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας.

Τα δεκάλεπτα: 9-15, 29-30, 48-38, 68-58