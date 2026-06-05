Ύπνος: Το απλό κόλπο με τα σεντόνια για να δροσιστείτε όταν κάνει ζέστη

Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και η ζέστη δυσκολεύει τον ύπνο, πολλοί αναζητούν απλούς και οικονομικούς τρόπους για να δροσίσουν το υπνοδωμάτιό τους. Ένα έξυπνο κόλπο υπόσχεται να προσφέρει ένα δροσερό περιβάλλον χωρίς ανεμιστήρα ή κλιματιστικό, χρησιμοποιώντας κάτι που όλοι έχουμε ήδη στο σπίτι: τα σεντόνια μας.

Πώς να αντιμετωπίσετε τη ζέστη το βράδυ – Το απλό κόλπο για καλύτερο ύπνο

Οι υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι δυσκολεύουν τον ύπνο. Τα υπνοδωμάτια χωρίς σωστό αερισμό, τα βαριά σκεπάσματα και η αυξημένη υγρασία δημιουργούν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, οδηγώντας πολλούς σε ατελείωτο στριφογύρισμα μέχρι το πρωί.

Παρότι οι ανεμιστήρες είναι η πιο συνηθισμένη λύση, συχνά δεν επαρκούν, ενώ μπορεί να αυξήσουν την κατανάλωση ρεύματος και απλώς να ανακυκλώνουν τον ζεστό αέρα μέσα στο δωμάτιο.

Η γνωστή influencer στον χώρο της καθαριότητας, Lynsey Crombie, προτείνει ένα απλό αλλά έξυπνο κόλπο που υπόσχεται έναν πιο δροσερό και ξεκούραστο ύπνο τις ζεστές νύχτες. Αντί να χρησιμοποιήσετε ανεμιστήρα, το μόνο που χρειάζεστε είναι μια μεγάλη πλαστική σακούλα και το σεντόνι σας. Μέσα από τη σελίδα της στο Facebook, η “Lynsey Queen Of Clean” έδωσε τις εξής οδηγίες:

Βάλτε το σεντόνι σας μέσα σε μια πλαστική σακούλα και τοποθετήστε το στην κατάψυξη για 15 λεπτά πριν ξαπλώσετε, για έναν υπέροχο και δροσερό ύπνο. Όταν ξαπλώσετε στο κρεβάτι με αυτά τα παγωμένα σεντόνια, θα νιώσετε αμέσως μια υπέροχη δροσιά.

Το μυστικό πίσω από αυτό το κόλπο είναι ότι μειώνει τη θερμοκρασία του πυρήνα του σώματός σας, γεγονός που κάνει τη διαδικασία του ύπνου σημαντικά πιο εύκολη.

«Απλώς παίρνετε ένα καθαρό σεντόνι από τη ντουλάπα, το βάζετε στην κατάψυξη, το στρώνετε στο κρεβάτι και θα σας δροσίσει πριν προλάβετε να αποκοιμηθείτε», είπε η Lynsey.

Μια άλλη χρήστης των social media πρότεινε εναλλακτικά να γεμίζουμε τις θερμοφόρες με παγωμένο νερό. Ωστόσο, η Lynsey επισήμανε ένα σημαντικό μειονέκτημα στη συγκεκριμένη μέθοδο: «Είναι καλή ιδέα, αλλά μετά δεν θα μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ξανά ως θερμοφόρα για ζεστό νερό (καθώς το καουτσούκ φθείρεται από τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας)».

Πώς να κρατήσετε το δωμάτιο δροσερό την ημέρα

Όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να λάβετε κατά τη διάρκεια της ημέρας, το να κρατάτε τις κουρτίνες και τα στόρια ερμητικά κλειστά μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά.

Αυτό λειτουργεί ως ασπίδα ενάντια στο άμεσο ηλιακό φως, εμποδίζοντας τα υπνοδωμάτια από το να γίνουν υπερβολικά ζεστά και αποπνικτικά πριν καν νυχτώσει.