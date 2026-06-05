Ύπνος: Το απλό κόλπο με τα σεντόνια για να δροσιστείτε όταν κάνει ζέστη

Όταν η καλοκαιρινή ζέστη κάνει τα βράδια ανυπόφορα, οι περισσότεροι ψάχνουν μια οικονομική λύση για καλύτερο ύπνο. Μια γυναίκα αποκαλύπτει ένα ανέξοδο μυστικό που δροσίζει το κρεβάτι χωρίς air condition ή ανεμιστήρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εκμεταλλευτείτε έξυπνα κάτι που έχετε ήδη στη ντουλάπα σας: τα σεντόνια σας.

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Ύπνος: Το απλό κόλπο με τα σεντόνια για να δροσιστείτε όταν κάνει ζέστη
Πηγή φωτογραφίας: magnific.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και η ζέστη δυσκολεύει τον ύπνο, ένα έξυπνο κόλπο υπόσχεται να προσφέρει ένα δροσερό περιβάλλον χωρίς ανεμιστήρα ή κλιματιστικό, χρησιμοποιώντας τα σεντόνια μας.
  • Η influencer καθαριότητας Lynsey Crombie προτείνει να βάζετε το σεντόνι σας σε μια πλαστική σακούλα στην κατάψυξη για 15 λεπτά πριν ξαπλώσετε, για έναν υπέροχο και δροσερό ύπνο.
  • Για να κρατήσετε το δωμάτιο δροσερό την ημέρα, το να κρατάτε τις κουρτίνες και τα στόρια ερμητικά κλειστά μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά, λειτουργώντας ως ασπίδα ενάντια στο άμεσο ηλιακό φως.

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Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και η ζέστη δυσκολεύει τον ύπνο, πολλοί αναζητούν απλούς και οικονομικούς τρόπους για να δροσίσουν το υπνοδωμάτιό τους. Ένα έξυπνο κόλπο υπόσχεται να προσφέρει ένα δροσερό περιβάλλον χωρίς ανεμιστήρα ή κλιματιστικό, χρησιμοποιώντας κάτι που όλοι έχουμε ήδη στο σπίτι: τα σεντόνια μας.

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Πώς να αντιμετωπίσετε τη ζέστη το βράδυ – Το απλό κόλπο για καλύτερο ύπνο

Οι υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι δυσκολεύουν τον ύπνο. Τα υπνοδωμάτια χωρίς σωστό αερισμό, τα βαριά σκεπάσματα και η αυξημένη υγρασία δημιουργούν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, οδηγώντας πολλούς σε ατελείωτο στριφογύρισμα μέχρι το πρωί.

Παρότι οι ανεμιστήρες είναι η πιο συνηθισμένη λύση, συχνά δεν επαρκούν, ενώ μπορεί να αυξήσουν την κατανάλωση ρεύματος και απλώς να ανακυκλώνουν τον ζεστό αέρα μέσα στο δωμάτιο.

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Η γνωστή influencer στον χώρο της καθαριότητας, Lynsey Crombie, προτείνει ένα απλό αλλά έξυπνο κόλπο που υπόσχεται έναν πιο δροσερό και ξεκούραστο ύπνο τις ζεστές νύχτες. Αντί να χρησιμοποιήσετε ανεμιστήρα, το μόνο που χρειάζεστε είναι μια μεγάλη πλαστική σακούλα και το σεντόνι σας. Μέσα από τη σελίδα της στο Facebook, η “Lynsey Queen Of Clean” έδωσε τις εξής οδηγίες:

  1. Βάλτε το σεντόνι σας μέσα σε μια πλαστική σακούλα και τοποθετήστε το στην κατάψυξη για 15 λεπτά πριν ξαπλώσετε, για έναν υπέροχο και δροσερό ύπνο.
  2. Όταν ξαπλώσετε στο κρεβάτι με αυτά τα παγωμένα σεντόνια, θα νιώσετε αμέσως μια υπέροχη δροσιά.

Το μυστικό πίσω από αυτό το κόλπο είναι ότι μειώνει τη θερμοκρασία του πυρήνα του σώματός σας, γεγονός που κάνει τη διαδικασία του ύπνου σημαντικά πιο εύκολη.

«Απλώς παίρνετε ένα καθαρό σεντόνι από τη ντουλάπα, το βάζετε στην κατάψυξη, το στρώνετε στο κρεβάτι και θα σας δροσίσει πριν προλάβετε να αποκοιμηθείτε», είπε η Lynsey.

Μια άλλη χρήστης των social media πρότεινε εναλλακτικά να γεμίζουμε τις θερμοφόρες με παγωμένο νερό. Ωστόσο, η Lynsey επισήμανε ένα σημαντικό μειονέκτημα στη συγκεκριμένη μέθοδο: «Είναι καλή ιδέα, αλλά μετά δεν θα μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ξανά ως θερμοφόρα για ζεστό νερό (καθώς το καουτσούκ φθείρεται από τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας)».

Πώς να κρατήσετε το δωμάτιο δροσερό την ημέρα

Όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να λάβετε κατά τη διάρκεια της ημέρας, το να κρατάτε τις κουρτίνες και τα στόρια ερμητικά κλειστά μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά.

Αυτό λειτουργεί ως ασπίδα ενάντια στο άμεσο ηλιακό φως, εμποδίζοντας τα υπνοδωμάτια από το να γίνουν υπερβολικά ζεστά και αποπνικτικά πριν καν νυχτώσει.

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