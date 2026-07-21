Γιάννης Αντετοκούνμπο για την Εθνική: Εάν κληθώ για το «παράθυρο» θα είμαι εκεί

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στο «Anestea the Podcast» και αναφέρθηκε στο ζήτημα της παρουσίας των NBAers στα «παράθυρα» της FIBA, εξηγώντας το πλαίσιο της ασφάλισης που απαιτείται για να αγωνισθούν, αποσαφηνίζοντας παράλληλα ότι, εάν κληθεί στο επόμενο «παράθυρο», θα είναι διαθέσιμος για τους αγώνες της εθνικής ομάδας, με την Ουκρανία και την Ισπανία.

«Είμαι ο μόνος NBAer. Και ο Θανάσης. Επειδή δεν το ξέρει πολύς κόσμος αυτό, για να πας στην εθνική, πρέπει να πληρώσεις μια ασφάλεια για να παίξεις. Δεν ξέρω εάν ισχύει αυτό για τους αθλητές που παίζουν Ευρωλίγκα. Είναι διαφορετικός ο νόμος, αλλά για τους παίκτες του NBA που έχουν μεγάλα συμβόλαια, γιατί εάν πάω εγώ και τραυματισθώ όσο παίζω στην FIBA, να μπορεί η ασφάλεια να καλύπτει το συμβόλαιο που είχα με τους Μπακς ή τώρα με τους Μαϊάμι Χιτ. Αυτό είναι. Δηλαδή, η Ομοσπονδία της Σερβίας, της Φινλανδίας, που έρχονται οι NBAers, την πληρώνουν την ασφάλεια».

Στην συνέχεια, ο Ελληνας άσος αναφέρθηκε στο εάν υπήρξε κλήση από τον Βασίλη Σπανούλη για τα ματς με Ρουμανία και Πορτογαλία: «Δεν ήμουν στις κλήσεις. Πιστεύαμε ότι όταν παίζουμε με την Ρουμανία και την Πορτογαλία, είναι ματς που πρέπει και είναι εύκολο να κερδίσεις. Ναι, κάναμε το λάθος. Τους υποτιμήσαμε. Χάσαμε και τα δύο και τώρα αυτήν την στιγμή έχουμε δύο ματς μπροστά μας».

Ωστόσο, ο Αντετοκούνμπο ήταν σαφής για το τί θα πράξει, εάν κληθεί στο επόμενο «παράθυρο»:

«Εάν κληθώ, λογικά θα είμαι εκεί. Έχω παίξει 10 τουρνουά από τα 12 που έχω κληθεί. Νομίζω παίζουμε με την Ισπανία και την Ουκρανία. Εάν κληθούμε και είμαστε όλοι εκεί, θα είμαι εκεί. Πάμε να κερδίσουμε τα ματς και να πάμε στο Παγκόσμιο».