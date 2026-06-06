ΥΠΕΝ: Νομοθετική ρύθμιση για ενίσχυση των παραγωγών ΑΠΕ στις ώρες μηδενικών τιμών – Αναδρομική ισχύς από 1η Ιουνίου 2026

Νομοθετική ρύθμιση που στοχεύει στην ενίσχυση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με τη νέα παρέμβαση τροποποιείται το ισχύον καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης για τους παραγωγούς που έχουν συνάψει Σύμβαση Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ).

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι παραγωγοί θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενίσχυση για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν κατά τις ώρες όπου η τιμή εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας είναι μηδενική, ενώ η απώλεια της ενίσχυσης θα εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καταγράφονται αρνητικές τιμές για διάστημα μεγαλύτερο των δύο συνεχόμενων ωρών.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το σημερινό πλαίσιο οι κάτοχοι ΣΕΔΠ δεν αποζημιώνονται για την παραγόμενη ενέργεια όταν οι τιμές στην αγορά είναι μηδενικές ή αρνητικές για περισσότερες από δύο συνεχόμενες ώρες. Η νέα ρύθμιση έρχεται να διαφοροποιήσει το καθεστώς αυτό, περιορίζοντας τις επιπτώσεις που προκαλούν οι συχνότερες πλέον περίοδοι μηδενικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ρύθμιση έχει συμφωνηθεί κατόπιν συνεννόησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, μετά την ψήφισή της από τη Βουλή, θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιουνίου 2026.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο του ΥΠΕΝ για την καλύτερη ενσωμάτωση της παραγωγής από ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα και την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκαλεί η αυξημένη διείσδυση των φωτοβολταϊκών.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, η εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών στη χώρα έχει αυξηθεί από 2,6 GW το 2019 σε περισσότερα από 11 GW σήμερα, ενώ η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη συμμετοχή της ηλιακής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή.

Σημειώνεται ότι η σημαντική αύξηση της παραγωγής από φωτοβολταϊκά συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, ωστόσο κατά τις ώρες υψηλής παραγωγής και χαμηλής ζήτησης οδηγεί ολοένα συχνότερα σε μηδενικές ή και αρνητικές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά. Για το 2026 έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 203 ώρες με μηδενικές τιμές και 242 ώρες με αρνητικές τιμές, εξέλιξη που επηρεάζει τα έσοδα των παραγωγών ΑΠΕ, μεταξύ των οποίων μικρές επιχειρήσεις, ενεργειακές κοινότητες και αγρότες.

Παράλληλα, το υπουργείο προωθεί σειρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και τη δικαιότερη κατανομή των περικοπών παραγωγής. Στόχος είναι η εγκατάσταση 700 MW συστημάτων αποθήκευσης έως το τέλος Ιουνίου 2026, ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση νέων έργων αποθήκευσης και δρομολογείται η έκδοση υπουργικής απόφασης για τον μηχανισμό αναδιανομής των περικοπών μεταξύ των σταθμών ΑΠΕ.

Στην ίδια κατεύθυνση, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή μέτρα που ενθαρρύνουν τη μεταφορά της κατανάλωσης στις ώρες αυξημένης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, όπως το διζωνικό και τα δυναμικά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας που είναι διαθέσιμα στους οικιακούς καταναλωτές από τον Απρίλιο του 2026.