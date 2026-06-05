Μίλτος Τεντόγλου: Ξέσπασε κατά του Diamond League – «Μην κάνετε οριζόντια άλματα, αν δεν μπορείτε να έχετε την άμμο ίσια και να μετράτε σωστά»

Ο Μίλτος Τεντόγλου άσκησε κριτική στη διοργάνωση του Diamond League στη Ρώμη, μετά τη δεύτερη θέση που κατέλαβε στο άλμα εις μήκος με επίδοση στα 8,24 μέτρα. Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση στο σκάμμα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, μετρήθηκε άλμα του.

Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης επέστρεψε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Ρώμης, όπου το 2024 είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με άλμα στα 8,65 μέτρα. Αυτήν τη φορά, ο Τεντόγλου πήρε τη δεύτερη θέση στον αγώνα του Diamond League, καθώς ο Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοβ κατέκτησε την πρώτη θέση με άλμα στα 8,26 μέτρα.

Ο Τεντόγλου παρουσίασε σταθερή βελτίωση στη διάρκεια του αγώνα. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε με 7,98 μ., στη συνέχεια έκανε 8,07 μ., ακολούθησαν δύο προσπάθειες στα 8,11 μ., ενώ στο πέμπτο του άλμα έφτασε στα 8,20 μ. και ανέβηκε προσωρινά στην πρώτη θέση. Ο ίδιος ολοκλήρωσε την παρουσία του με άλμα στα 8,24 μ., όμως ο Σαραμπογιούκοβ πέτυχε 8,26 μ. στην τελευταία του προσπάθεια και τον ξεπέρασε.

Μετά το έκτο άλμα του, ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι διαμαρτυρήθηκε για την κατάσταση της άμμου στο σκάμμα. Λίγη ώρα αργότερα, ο χρυσός Ολυμπιονίκης ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το σημείο και αναφέροντας τη διοργάνωση του Diamond League.

«Τι κάνουμε εδώ, αδερφέ; Τι χάλι είναι αυτό; Μην κάνετε οριζόντια άλματα, αν δεν μπορείτε καν να έχετε την άμμο ίσια και να μετράτε σωστά. @diamondleagueathletics», έγραψε χαρακτηριστικά ο 28χρονος αθλητής.

Δείτε τα story του Μίλτου Τεντόγλου: