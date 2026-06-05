Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ: Εγκρίθηκε η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (5/6) η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που ενέκρινε με πλειοψηφία την εισήγηση του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου.

Στην παρέμβασή του στη συνεδρίαση της ΠΓ, ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για στρατηγικό λάθος» σε περίπτωση «αντιπαράθεσης με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε «μείζον πολιτικό γεγονός» και «θετική εξέλιξη».

«Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται στην κατεύθυνση της συμμετοχής του σε μια «ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη».

«Στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Στόχος και δέσμευσή μας είναι η ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Ανανεωτικής Αριστεράς, της Προοδευτικής Συμμαχίας, σε μία ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, αξιοποιώντας και την ιστορική εμπειρία των μετεξελίξεων του αριστερού-προοδευτικού χώρου», πρόσθεσε και κατέληξε:

«Αναγκαία η ισχυρή δράση της ΚΟ και του συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τιμώντας και υπηρετώντας τη λαϊκή εντολή των πολιτών. Για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στο καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά και για να αναδεικνύονται οι προτεραιότητες ενός προοδευτικού προγράμματος».

«Κορυφώνεται η πολιτική και κυβερνητική κρίση»

Σχολιάζοντας τη γενικότερη πολιτική κατάσταση στη χώρα, τόνισε πως «κορυφώνεται η πολιτική και κυβερνητική κρίση» και περιέγραψε ένα περιβάλλον «κοινωνικής αδικίας» και καθημερινών σκανδάλων.

«Την ώρα που ο αντιπρόεδρος της ΝΔ δηλώνει χωρίς αιδώ πως θα πρέπει να διαγραφούν τα χρέη μισού δισ. ευρώ από τα δανεικά και αγύριστα του κόμματός του, η κυβέρνηση επιτρέπει στα funds να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, ακόμα και τις πρώτες κατοικίες, για χρέη λίγων χιλιάδων ευρώ», είπε, μεταξύ άλλων, κάνοντας λόγο για «ένα πραγματικό καθεστώς που λειτουργεί με όρους Μαφίας και παρακρατικούς μηχανισμούς προπαγάνδας».

Σχετικά με την Συνταγματική Αναθεώρηση, καταλόγισε στην κυβέρνηση «υποκρισία», αφού «καταπατά συνεχώς το Σύνταγμα και παραβιάζει την ανεξαρτησία των θεσμών και τα δικαιώματα των πολιτών».

«Και τολμά να μιλά για αναθεώρηση του άρθρου 86 το οποίο έχει πολλαπλώς χρησιμοποιήσει για να απαγορεύσει την έρευνα για ευθύνες υπουργών της», σημείωσε, ενώ αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως «η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η απεξάρτηση της διαδικασίας ελέγχου και δίωξης υπουργών από την κυβερνητική πλειοψηφία, η θωράκιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών, το θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η προστασία του δημοσίου χώρου, του περιβάλλοντος και των δικτύων ενέργειας και μεταφορών» κ.ά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις διεθνείς εξελίξεις, στο ξεκίνημα της παρέμβασής του, τονίζοντας πως «η πολιτική Τραμπ – Νετανιάχου επαναφέρει τη στρατιωτική ισχύ ως βασικό εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής, υπονομεύοντας τον ρόλο του ΟΗΕ» και κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι «επιλέγει την ένοχη σιωπή και λειτουργεί ως πρόθυμος σύμμαχος των Τραμπ και Νετανιάχου».

Για τα ελληνοτουρκικά, υπογράμμισε πως «η κυβέρνηση συνεχίζει να επενδύει στην επικοινωνιακή εικόνα των ‘ήρεμων νερών’, χωρίς να αντιμετωπίζει τον τουρκικό αναθεωρητισμό, κάτι που αποδεικνύεται και με τη θεσμοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας» και επανέλαβε την πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ότι «υποστηρίζει τον διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, με ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές, καθώς και την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ», υπέρ μιας «πολυδιάστατης ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής που θα υπηρετεί την ειρήνη, τη διεθνή νομιμότητα, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

«Η ακροδεξιά στροφή της Ευρώπης και της κυβέρνησης αποτυπώνεται και στη μεταναστευτική πολιτική. Δεν θα ανεχτούμε άλλες τραγωδίες στα ελληνικά και ευρωπαϊκά ύδατα. Δεν θα ανεχθούμε να γίνει η χώρα μας αποθήκη ψυχών. Δεν θα ανεχθούμε τη μεταφορά στην Ευρώπη και την Ελλάδα των πρακτικών της ICE του Ντόναλντ Τραμπ», είπε, μεταξύ άλλων.

Πολάκης: «Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις»

«Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις» δήλωσε νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης προσερχόμενος στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

«Θα δώσουμε στήριξη σ’ ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή και με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος» τόνισε.