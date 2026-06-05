ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργηματικές διώξεις στους 13 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κοζάνη

Διώξεις σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκαν σε βάρος των 13 συλληφθέντων από την Κοζάνη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο 2019-2024.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Οι 13 κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Ανακριτή απ’ όπου θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και τα μέλη του φέρονται να λάμβαναν παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις, ύψους εκατομμυρίων ευρώ, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα επτά ετών.

Οι συλλήψεις των φερόμενων ως μελών του κυκλώματος έγιναν στην Κοζάνη. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι εισέπραξαν παράνομα 2,5 εκατ. ευρώ από επιδοτήσεις, με τον έλεγχο να αποκαλύπτει και φορολογικές παραβάσεις 2,7 εκατ. ευρώ.

Σε σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «για να πετύχουν τον σκοπό τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν με κοινό γεωγραφικό πυρήνα, είχαν μεταξύ τους συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις, επέλεγαν κοινά – συνδεόμενα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), κατέθεταν αιτήσεις τα δεδομένα των οποίων ταυτίζονταν (ημερομηνίες υποβολής, κοινά Κ.Υ.Δ., φερόμενοι εκμισθωτές κ.α.), συμμετείχαν σε νομικά πρόσωπα με διαχειριστή – νόμιμο εκπρόσωπο τον συντονιστή, ενώ μεταξύ τους υπήρχε και αμφίδρομη δηλωτική σχέση προσχηματικών εκμισθωτών».