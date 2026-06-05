Νίκος Παπαϊωάννου: Κουκουλοφόροι πέταξαν φυλλάδια και τρικάκια έξω από το σπίτι του – «Δεν πρόκειται να κάνω πίσω»

Κουκουλοφόροι πέταξαν φυλλάδια και τρικάκια έξω από το σπίτι του υφυπουργού Παιδείας, Νίκου Παπαϊωάννου. Ο υφυπουργός δήλωσε ότι η ενέργεια δεν τον αιφνιδιάζει ούτε τον εκφοβίζει, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να κάνει πίσω.

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Νίκος Παπαϊωάννου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κουκουλοφόροι πέταξαν φυλλάδια και τρικάκια έξω από το σπίτι του υφυπουργού Παιδείας, Νίκου Παπαϊωάννου.
  • Ο κ. Παπαϊωάννου δήλωσε πως «η σημερινή ενέργεια κουκουλοφόρων… δεν με αιφνιδιάζει ούτε με εκφοβίζει».
  • Τόνισε ότι «δεν έκανα ποτέ πίσω» και πως «η Παιδεία, τα Πανεπιστήμια και η Δημοκρατία προχωρούν μπροστά με ιδέες και έργο».

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Κουκουλοφόροι πέταξαν φυλλάδια και τρικάκια έξω από το σπίτι του υφυπουργού Παιδείας, Νίκου Παπαϊωάννου.

«Η σημερινή ενέργεια κουκουλοφόρων να πετάξουν φυλλάδια και τρικάκια έξω από το σπίτι μου δεν με αιφνιδιάζει ούτε με εκφοβίζει», δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας.

Και προσθέτει: «Είναι άλλη μία προσπάθεια οργανωμένων μειοψηφιών να επιβάλουν τις θέσεις τους όχι με επιχειρήματα, αλλά με την ένταση, τον τραμπουκισμό και την επίδειξη δύναμης”, τόνισε και πρόσθεσε: “Τους απαντώ ξεκάθαρα: δεν έκανα ποτέ πίσω. Δεν έκανα πίσω ως Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν υπερασπίστηκα το δικαίωμα των φοιτητών, των καθηγητών και των εργαζομένων να σπουδάζουν και να εργάζονται σε ένα ασφαλές και ελεύθερο πανεπιστήμιο. Δεν πρόκειται να κάνω πίσω ούτε σήμερα, από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας».

«Πιστεύω στον διάλογο, στην ελεύθερη έκφραση και στη δημοκρατική αντιπαράθεση. Όποιος έχει επιχειρήματα μπορεί να τα καταθέσει δημόσια. Όποιος επιλέγει τις κουκούλες, τις απειλές και τις πρακτικές εκφοβισμού απλώς αποδεικνύει την αδυναμία των θέσεών του. Η Παιδεία, τα Πανεπιστήμια και η Δημοκρατία προχωρούν μπροστά με ιδέες και έργο. Όχι με τρικάκια, προπηλακισμούς και λογικές περασμένων δεκαετιών. Συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα» καταλήγει ο Νίκος Παπαϊωάννου.

Νίκος Παπαϊωάννου, τρικάκια

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