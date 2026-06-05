Αυτοψία Κυρανάκη στα έργα του σιδηροδρόμου στη Θεσσαλία – Το καλοκαίρι η σύνδεση Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 5 δικλείδες ασφαλείας

Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, πραγματοποίησε αυτοψία στα έργα αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής Δομοκού - Κρανώνα Λάρισας, που είχε καταστραφεί από τον Daniel. Διαπίστωσε γρήγορους ρυθμούς και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, με στόχο την πλήρη λειτουργία της σιδηροδρομικής σύνδεσης Αθήνα - Θεσσαλονίκη με διπλή γραμμή, σηματοδότηση και νέα τρένα έως το τέλος του καλοκαιριού και τον Σεπτέμβριο αντίστοιχα, περιλαμβάνοντας και αντιπλημμυρικές προστασίες.

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O Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του έργου
Τα συστήματα ασφαλείας τα οποία θα εξοπλίσουν το έργο, θα είναι προηγμένης τεχνολογίας Πηγή: Ert News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης έκανε αυτοψία στα έργα της σιδηροδρομικής γραμμής Δομοκού-Κρανώνα, τονίζοντας τους γρήγορους ρυθμούς και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
  • Έως το τέλος του καλοκαιριού, η σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνα-Θεσσαλονίκη αναμένεται να λειτουργεί σε όλο το μήκος της με διπλή γραμμή, σηματοδότηση, σύστημα ETCS και τηλεδιοίκηση, ενώ από Σεπτέμβριο θα κυκλοφορούν και καινούρια τρένα.
  • Για αντιπλημμυρική προστασία, τα νέα τεχνικά δωμάτια στον Δομοκό και η διπλή σιδηροδρομική γραμμή προς Κρανώνα κατασκευάζονται ανυψωμένα, με επτά γέφυρες σε ύψος 1,50μ.

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Στα έργα που εκτελούνται στα 40 χιλιόμετρα της σιδηροδρομικής γραμμής από Δομοκό μέχρι Κρανώνα Λάρισας, σημείο που είχε καταστρέψει ολοκληρωτικά ο Daniel , έκανε αυτοψία ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

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Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, μίλησε για γρήγορους ρυθμούς στην εκτέλεση των εργασιών και επιτυχία στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, ώστε έως το τέλος του καλοκαιριού η σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνα – Θεσσαλονίκη να λειτουργεί σε όλο το μήκος της με διπλή γραμμή , σηματοδότηση, σύστημα etcs και τηλεδιοίκηση και από τον Σεπτέμβρη και με καινούρια τρένα.

Αυτοψία σε Δομοκό και Παλαιοφάρσαλο

Στον σταθμό του Δομοκού τα νέα τεχνικά δωμάτια, που θα εξοπλιστούν με τα συστήματα ασφαλείας εντός του μήνα, έχουν κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου ανυψωμένα για αντιπλημμυρική προστασία, αφού κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Daniel, όλος ο σταθμός βρέθηκε κάτω από τρία μέτρα νερό.

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Με ισχυρή αντιπλημμυρική προστασία, κατασκευάζεται επίσης η διπλή σιδηροδρομικά γραμμή, στην περιοχή που εκτείνεται από τον Δομοκό μέχρι τον Κρανώνα, που κατέστρεψε ο Daniel.

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Στο μήκος αυτό, έκτασης περίπου 40 χλμ , κατασκευάζονται επτά γέφυρες σε ύψος περίπου 1,50μ από το έδαφος, ώστε να μην πλημμυρίζουν οι γραμμές, σε περίπτωση σοβαρών καιρικών φαινομένων.

Τα συνολικά έργα στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη, αφορούν παρεμβάσεις σε μήκος 100 χλμ , από το Λιανοκλάδι μέχρι τον Παλαιοφάρσαλο και τον Κρανώνα , λίγο έξω από τη Λάρισα και θα έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Αυγούστου. Την πορεία των τρένων σε πραγματικό χρόνο και με πραγματική εικόνα μπορεί ήδη να παρακολουθεί κάθε πολίτης από τη εφαρμογή railway.gov.gr

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