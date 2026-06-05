Κύπρος: Η Πρόεδρος της Βουλής έλαβε απειλητικά email για πιθανή απόπειρα δολοφονίας εναντίον της Αννίτας Δημητρίου

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών της Κύπρου σχετικά με την υπόθεση απειλών σε βάρος της προέδρου της Βουλής και του «Δημοκρατικού Συναγερμού» (ΔΗΣΥ), Αννίτας Δημητρίου.

Η υπόθεση, η οποία αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, αφορά την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που προειδοποιούσαν για εγκληματική ενέργεια εναντίον της, προκαλώντας παράλληλα την έντονη αντίδραση του κόμματός της για τον τρόπο με τον οποίο το ζήτημα είδε το φως της δημοσιότητας.

Τα email

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσαν οι Cyprus Times, τα ηλεκτρονικά μηνύματα που εστάλησαν ήταν παραπάνω από ένα – σύμφωνα με την ιστοσελίδα philenews.com, είναι τρία.

Τα συγκεκριμένα email είχαν παρόμοιο ύφος και, πιο συγκεκριμένα, δεν εξέφραζαν ευθείες απειλές, αλλά ενημέρωναν για ενδεχόμενη απόπειρα δολοφονίας εναντίον της Δημητρίου.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, την είδηση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ονούφριος Κουλλά.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα τα όσα καταγράφονται στα μηνύματα να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να πρόκειται τελικά για φάρσα.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», σύμφωνα με το Sigma Live, ο Κουλλάς διευκρίνισε ότι το επίμαχο ηλεκτρονικό μήνυμα ελήφθη στα γραφεία του κόμματος το απόγευμα της 3ης Ιουνίου.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, υπήρξε άμεση κινητοποίηση και ενημερώθηκε η προσωπική ασφάλεια της Προέδρου της Βουλής, η οποία έκανε όλες τις δέουσες ενέργειες και έθεσε σε συναγερμό την αστυνομία.

Όπως πρόσθεσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, αστυνομικοί μετέβησαν αμέσως στα κεντρικά γραφεία της παράταξης, όπου και τους παραδόθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Ψάχνουν τη διαδρομή τους

Η αστυνομία έχει θέσει κάτω από το μικροσκόπιο της τα συγκεκριμένα email και αναζητεί τη διαδικτυακή τους διαδρομή.

Όπως αναφέρουν οι Cyprus Times, οι πρώτες εκτιμήσεις που εκφράζονται μέχρι στιγμής από τις αρχές κάνουν λόγο για αποστολή των μηνυμάτων από ηλεκτρονική διεύθυνση του εξωτερικού.

Παράλληλα, οι πληροφορίες του κυπριακού μέσου ενημέρωσης αναφέρουν ότι αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην αστυνομία, με σκοπό την αξιολόγηση των δεδομένων και του βαθμού επικινδυνότητας της κατάστασης.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται να ληφθεί απόφαση για περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας που ήδη λαμβάνονται για την Πρόεδρο της Βουλής.

Αντιδράσεις στον ΔΗΣΥ

Πάντως, η δημοσιοποίηση της υπόθεσης προκάλεσε την έντονη δυσφορία των στελεχών του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Ο εκπρόσωπος του κόμματος, Ονούφριος Κουλλά, στηλιτεύοντας το γεγονός, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εκείνο που μας ξενίζει είναι πώς διέρρευσε. Θέλω να ελπίζω ότι δεν προήλθε από την Αστυνομία».

Ο ίδιος κατέληξε επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο ζήτημα της διαρροής χρήζει επίσης διερεύνησης.