Βουλή: Διαβιβάστηκε η μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά του Γιώργου Φλωρίδη

Διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη. Η διαδικασία κινήθηκε έπειτα από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης.

Συγκεκριμένα, η υπόθεση αφορά στη μήνυση που είχε καταθέσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εναντίον του κ. Φλωρίδη, με αφορμή όσα είχε πει εις βάρος της στην Ολομέλεια τον Ιούνιο του 2025 κατά τη συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την τραγωδία των Τεμπών.

Τότε, ο Γιώργος Φλωρίδης είχε κατηγορήσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι, ως δικηγόρος, είχε υπερασπιστεί τον «βιαστή με την τυρόπιτα». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε αντιδράσει έντονα προαναγγέλλοντας ότι θα κινηθεί δικαστικά.