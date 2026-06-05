Βουλή: Διαβιβάστηκε η μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά του Γιώργου Φλωρίδη

Διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, έπειτα από μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση. Η υπόθεση αφορά δηλώσεις του κ. Φλωρίδη εις βάρος της κ. Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια τον Ιούνιο του 2025, κατά τη συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την τραγωδία των Τεμπών.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Φλωρίδης - Κωνσταντοπούλου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη.
  • Η διαδικασία κινήθηκε έπειτα από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
  • Η μήνυση αφορά όσα είχε πει ο κ. Φλωρίδης εις βάρος της κ. Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια τον Ιούνιο του 2025, με την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη. Η διαδικασία κινήθηκε έπειτα από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης.

Συγκεκριμένα, η υπόθεση αφορά στη μήνυση που είχε καταθέσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εναντίον του κ. Φλωρίδη, με αφορμή όσα είχε πει εις βάρος της στην Ολομέλεια τον Ιούνιο του 2025 κατά τη συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την τραγωδία των Τεμπών.

Τότε, ο Γιώργος Φλωρίδης είχε κατηγορήσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι, ως δικηγόρος, είχε υπερασπιστεί τον «βιαστή με την τυρόπιτα». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε αντιδράσει έντονα προαναγγέλλοντας ότι θα κινηθεί δικαστικά.

 

 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ