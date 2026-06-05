Αίγινα: Προσάραξε τουριστικό σκάφος με 21 επιβάτες

Επιβατηγό-τουριστικό σκάφος προσάραξε το πρωί στη νησίδα Κερί, νότια του Τούρλου Αίγινας, με 21 άτομα να επιβαίνουν χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος με δύτη, ενώ τα αίτια διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προσάραξη επιβατηγού-τουριστικού σκάφους σημειώθηκε το πρωί στη νησίδα Κερί, στη θαλάσσια περιοχή νότια του Τούρλου Αίγινας.
  • Στο σκάφος ελληνικής σημαίας επέβαιναν συνολικά 21 άτομα, ενώ για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν άμεσα ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και ιδιωτικό σκάφος με δύτη.
  • Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ τα αίτια της προσάραξης διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Προσάραξη επιβατηγού-τουριστικού σκάφους σημειώθηκε το πρωί στη νησίδα Κερί, στη θαλάσσια περιοχή νότια του Τούρλου Αίγινας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή, στο σκάφος ελληνικής σημαίας επέβαιναν συνολικά 21 άτομα. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν άμεσα ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού καθώς και ιδιωτικό σκάφος με δύτη, προκειμένου να συνδράμουν στις ενέργειες ελέγχου και αποκόλλησης του σκάφους.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3-4 μποφόρ. Τα αίτια της προσάραξης διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές.

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