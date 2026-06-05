Σέρρες: Νέα σύλληψη μοτοσικλετιστή των Hells Angel στον Προμαχώνα – Είχε μαζί του μαχαίρι

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Συνελήφθη άλλος ένας μοτοσικλετιστής, που επιχείρησε να περάσει από τον Προμαχώνα με προορισμό την Ηγουμενίτσα, όπου πραγματοποιείται η συγκέντρωση των Hells Angels.

Οι αστυνομικοί του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου του μεθοριακού σταθμού συνέλαβαν τον μοτοσικλετιστή με ρωσική υπηκοότητα, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε σε έλεγχο που του έγινε, είχε μαζί του ένα μαχαίρι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι επτά μοτοσικλετιστές υπηκοότητας Βουλγαρίας και Πολωνίας που συνελήφθησαν χθες, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Οι μηχανές τους παραμένουν στον μεθοριακό σταθμό.

Οι έλεγχοι στον Προμαχώνα συνεχίζονται και σήμερα από τους αστυνομικούς του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου.