Σέρρες: Νέα σύλληψη μοτοσικλετιστή των Hells Angel στον Προμαχώνα – Είχε μαζί του μαχαίρι

Ένας Ρώσος μοτοσικλετιστής, μέλος των Hells Angels, συνελήφθη στον Προμαχώνα αφού εντοπίστηκε να κατέχει μαχαίρι κατά τον διαβατηριακό έλεγχο, καθώς επιχειρούσε να μεταβεί στην Ηγουμενίτσα για τη συγκέντρωση της οργάνωσης. Η σύλληψη αυτή έρχεται σε συνέχεια επτά προηγούμενων συλλήψεων Βούλγαρων και Πολωνών μοτοσικλετιστών, ενώ οι έλεγχοι από τους αστυνομικούς του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου συνεχίζονται στον μεθοριακό σταθμό.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Σέρρες
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη άλλος ένας μοτοσικλετιστής ρωσικής υπηκοότητας στον Προμαχώνα, ο οποίος είχε μαζί του ένα μαχαίρι.
  • Οι επτά μοτοσικλετιστές υπηκοότητας Βουλγαρίας και Πολωνίας που συνελήφθησαν χθες, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ οι μηχανές τους παραμένουν στον μεθοριακό σταθμό.
  • Οι έλεγχοι στον Προμαχώνα συνεχίζονται και σήμερα από τους αστυνομικούς του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Συνελήφθη άλλος ένας μοτοσικλετιστής, που επιχείρησε να περάσει από τον Προμαχώνα με προορισμό την Ηγουμενίτσα, όπου πραγματοποιείται η συγκέντρωση των Hells Angels.

7 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών που πήγαιναν στη συγκέντρωση των «Hells Angels» στην Ηγουμενίτσα – Κουβαλούσαν γκλοπ, μαχαίρια και σιδερογροθιές

Οι αστυνομικοί του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου του μεθοριακού σταθμού συνέλαβαν τον μοτοσικλετιστή με ρωσική υπηκοότητα, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε σε έλεγχο που του έγινε, είχε μαζί του ένα μαχαίρι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι επτά μοτοσικλετιστές υπηκοότητας Βουλγαρίας και Πολωνίας που συνελήφθησαν χθες, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Οι μηχανές τους παραμένουν στον μεθοριακό σταθμό.

Συναγερμός στην αστυνομία: Καταφτάνουν 5.000 μέλη των Hells Angels στην Ηγουμενίτσα – Θα μείνουν σε κάμπινγκ στο Δρέπανο

Οι έλεγχοι στον Προμαχώνα συνεχίζονται και σήμερα από τους αστυνομικούς του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ