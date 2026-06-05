7 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών που πήγαιναν στη συγκέντρωση των «Hells Angels» στην Ηγουμενίτσα – Κουβαλούσαν γκλοπ, μαχαίρια και σιδερογροθιές

Επτά μοτοσικλετιστές συνελήφθησαν στον Προμαχώνα, καθώς μετέφεραν μαχαίρια, γκλοπ και σιδερογροθιές, ενώ κατευθύνονταν στην Ηγουμενίτσα για τη μεγάλη συγκέντρωση των Hells Angels. Η εκδήλωση, που αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 5.000 συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη, έχει οδηγήσει τον Δήμο Ηγουμενίτσας σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δρέπανο από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αστυνομικοί στον Προμαχώνα συνέλαβαν επτά μοτοσικλετιστές που κουβαλούσαν μαχαίρια, γκλοπ και σιδερογροθιές.
  • Οι συλληφθέντες κατευθύνονταν στην Ηγουμενίτσα, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των Hells Angels στην Ελλάδα, με εκτιμώμενους 5.000 συμμετέχοντες.
  • Ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει ανακοινώσει έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διοργάνωση 4-7 Ιουνίου, ενώ στον Προμαχώνα έχει σημάνει συναγερμός για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Στη σύλληψη επτά μοτοσικλετιστών που προσπάθησαν να περάσουν από τον Προμαχώνα ενώ κουβαλούσαν πάνω τους μαχαίρια, γκλοπ και σιδερογροθιές, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου του μεθοριακού σταθμού.

Οι επτά μοτοσικλετιστές υπηκοότητας Βουλγαρίας και Πολωνίας είχαν προορισμό την Ηγουμενίτσα όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels, μιας παγκόσμιας κοινότητας μοτοσικλετιστών.

Από τον Προμαχώνα έχουν ήδη περάσει περισσότεροι από εκατό μοτοσικλετιστές από όλη την Ευρώπη (Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Ουκρανία, Σλοβακία κ.α.) αφού η συγκέντρωση του 2026 στην Ηγουμενίτσα θεωρείται από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες.

Μάλιστα, ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανακοίνωσε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δρέπανο λόγω της μεγάλης διοργάνωσης που φιλοξενείται από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών στον Προμαχώνα εδώ και μέρες έχει σημάνει συναγερμός με τους αστυνομικούς του διαβατηριακού ελέγχου, αξιοποιώντας πληροφορίες και με ένα οργανωμένο σχέδιο δράσης να προχωρούν στις παραπάνω συλλήψεις.

Πηγή: Ertnews

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