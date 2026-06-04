Tροχαίο στην Καλλιθέα: Νεκρός αναβάτης μοτοσικλέτας – Τραυματίστηκε και μια γυναίκα πεζή

Ένας αναβάτης μοτοσικλέτας βρήκε τραγικό θάνατο και μια πεζή γυναίκα τραυματίστηκε σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης 4.6, σε κεντρικό δρόμο της Καλλιθέας. Το δυστύχημα συνέβη στη συμβολή της Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου με την οδό Σπάρτης, όταν ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας αναβάτης μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του και μια πεζή γυναίκα τραυματίστηκε σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα.
  • Το τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, λίγο πριν τις 22:30, στη συμβολή της Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου με την οδό Σπάρτης.
  • Ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, η οποία ανατράπηκε, παρασύροντας και την πεζή γυναίκα. Προανάκριση διενεργεί το Τ. Τ. Καλλιθέας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Καλλιθέας αργά το βράδυ της Πέμπτης 4.6, με έναν αναβάτη μηχανής να βρίσκει τραγικό θάνατο και μια πεζή να τραυματίζεται.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 22:30 στη συμβολή της Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου με την οδό Σπάρτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, με αποτελέσματα αυτή να ανατραπεί επί του οδοστρώματος.

Στο σήμειο έφτασαν αστυνομικοί και πληρώματα του ΕΚΑΒ που διαπίστωσαν ότι ο μοτοσικλετιστής είναι νεκρός.

Πέφτοντας η μοτοσικλέτα, παρέσυρε και μια διερχόμενη πεζή γυναίκα που τραυματίστηκε.

Προανάκριση διενεργεί το Τ. Τ. Καλλιθέας.

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