Tροχαίο στην Καλλιθέα: Νεκρός αναβάτης μοτοσικλέτας – Τραυματίστηκε και μια γυναίκα πεζή

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Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Καλλιθέας αργά το βράδυ της Πέμπτης 4.6, με έναν αναβάτη μηχανής να βρίσκει τραγικό θάνατο και μια πεζή να τραυματίζεται.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 22:30 στη συμβολή της Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου με την οδό Σπάρτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, με αποτελέσματα αυτή να ανατραπεί επί του οδοστρώματος.

Στο σήμειο έφτασαν αστυνομικοί και πληρώματα του ΕΚΑΒ που διαπίστωσαν ότι ο μοτοσικλετιστής είναι νεκρός.

Πέφτοντας η μοτοσικλέτα, παρέσυρε και μια διερχόμενη πεζή γυναίκα που τραυματίστηκε.

Προανάκριση διενεργεί το Τ. Τ. Καλλιθέας.