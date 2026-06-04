Ισόβια κάθειρξη και 125 έτη σε Ιρανό διακινητή για το θάνατο μετανάστη στο Φαρμακονήσι

Η αυστηρότερη των ποινών επιβλήθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δωδεκανήσου σε έναν 34χρονο υπήκοο Ιράν. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για τη συστηματική μεταφορά παράνομων μεταναστών από τα τουρκικά παράλια, μια δραστηριότητα που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Σύμφωνα με το rodiaki.gr, το δικαστήριο εξάντλησε την αυστηρότητά του, επιβάλλοντας στον αλλοδαπό διακινητή την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, στην οποία προστέθηκαν 125 έτη και 3 μήνες φυλάκισης (με εκτιτέα τα 25 έτη, βάσει του νόμου), καθώς και ένα εξοντωτικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 541.000 ευρώ. Ο καταδικασθείς οδηγήθηκε αμέσως πίσω στις δικαστικές φυλακές, όπου κρατούνταν ήδη από τη σύλληψή του.

Το χρονικό των δύο διαδοχικών δρομολογίων

Η δράση του 34χρονου εκτυλίχθηκε μέσα σε ένα 48ωρο, τον Μάρτιο του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, ο άνδρας πραγματοποίησε τουλάχιστον δύο μεταφορές:

22 Μαρτίου 2025: Μεταφορά 19 αλλοδαπών.

23 Μαρτίου 2025: Μεταφορά 16 αλλοδαπών.

Η τραγωδία του Σαββάτου: Άνθρωποι στη θάλασσα για να ξεφύγει ο διακινητής

Το πρώτο περιστατικό, το βράδυ της 22ας Μαρτίου, αποδείχθηκε και το πιο θανατηφόρο. Ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, εντόπισε το ταχύπλοο του Ιρανού να προσεγγίζει το Φαρμακονήσι. Παρά τα σήματα των Αρχών, ο χειριστής ξεκίνησε επικίνδυνους ελιγμούς για να ξεφύγει.

Προκειμένου να εξασφαλίσει τη διαφυγή του προς τα τουρκικά παράλια, ο 34χρονος, έσπρωξε εσκεμμένα τρεις από τους επιβαίνοντες στη θάλασσα, ενώ ανάγκασε και τους υπόλοιπους να πέσουν στο νερό υπό καθεστώς τρόμου και απειλών.

Η κινητοποίηση του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) ήταν άμεση, με τη συμμετοχή τεσσάρων σκαφών του Λιμενικού και ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας. Άνδρες του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) βούτηξαν στα παγωμένα νερά και ανέσυραν τρία άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους: έναν άνδρα και δύο ανήλικα παιδιά.

Χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των στελεχών του ΚΕΑ και του στρατιωτικού γιατρού του νησιού, τα δύο παιδιά επανήλθαν. Δυστυχώς, για τον ενήλικα άνδρα ήταν ήδη αργά, καθώς στο νοσοκομείο Λέρου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα δύο ανήλικα, μαζί με τη μητέρα τους και ένα ακόμα παιδί της οικογένειας, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα με αεροδιακομιδή στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού» στην Αθήνα.

Η καταδίωξη της Κυριακής και η σύλληψη

Το επόμενο βράδυ, 23 Μαρτίου, ο 34χρονος επέστρεψε με νέο δρομολόγιο. Περιπολικό σκάφος εντόπισε το ταχύπλοό του να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας. Ο διακινητής αγνόησε ξανά τις εντολές, ανέπτυξε ταχύτητα και, μετά από άγρια καταδίωξη, κατάφερε να αποβιβάσει 16 άτομα (4 άνδρες, 6 γυναίκες και 6 ανήλικους) σε μια δύσβατη ακτή του Φαρμακονησίου.

Αυτή τη φορά, όμως, δεν κατάφερε να ξεφύγει. Οι λιμενικοί ακινητοποίησαν το σκάφος και του πέρασαν χειροπέδες. Το ταχύπλοο, το οποίο βρισκόταν σε άθλια κατάσταση, άρχισε να μπάζει νερά και τελικά ημιβυθίστηκε, προτού παρασυρθεί από τα κύματα προς την Τουρκία.

Η ταυτοποίηση και η δικαστική απόφαση

Κατά την προανακριτική διαδικασία που διενήργησε το Λιμεναρχείο Λέρου, οι διασωθέντες της Κυριακής αναγνώρισαν ανεπιφύλακτα τον 34χρονο ως τον άνθρωπο που πλήρωσαν για τη μεταφορά τους.

Παράλληλα, η αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού και οι μαρτυρίες έδωσαν στις αρχές το «κλειδί» για να τον ταυτοποιήσουν και ως τον υπαίτιο της τραγωδίας της προηγούμενης ημέρας, «δένοντας» έτσι το κατηγορητήριο που τον οδήγησε στην καταδίκη σε ισόβια δεσμά.