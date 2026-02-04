Τραγωδία στη Χίο: Εισαγγελική εντολή για την σύλληψη του Μαροκινού – Ήταν ο διακινητής, σύμφωνα με καταθέσεις μεταναστών

Εξελίξεις στην υπόθεση της πολύνεκρης τραγωδίας με τους μετανάστες στη Χίο, καθώς πριν από λίγο δόθηκε εισαγγελική εντολή για την σύλληψη του Μαροκινού, που βρίσκεται μεταξύ των διασωθέντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετανάστες που επέβαιναν στο σκάφος, αναγνώρισαν τον Μαροκινό ως τον διακινητή, στις καταθέσεις που έδωσαν στις αρχές. Αναμένεται πλέον η σύλληψη του Μαροκινού, ηλικίας περίπου 30 ετών.

Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες εντοπισμού και διάσωσης τυχόν αγνοουμένων της τραγωδίας, όταν το σκάφος του Λιμενικού Σώματος συγκρούστηκε με ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων.

Ένα ελικόπτερο του Λιμενικού και τρία σκάφη, «χτενίζουν» την περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν άτομα που αγνοούνται αφού παραμένει άγνωστος ο αριθμός των επιβαινόντων στο πλοιάριο, καθώς και αντικείμενα ή στοιχεία που ενδεχομένως να βοηθήσουν τις συνθήκες που σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό και έχει διαταχθεί ΕΔΕ.

Σημειώνεται πως από τους διασωθέντες έγινε γνωστό ότι όλοι είναι Αφγανοί και ένας Μαροκινός, ο οποίος είναι και ο διακινητής. Όπως είχε γράψει το enikos.gr, ο άνδρας μαροκινής καταγωγής ήταν υπό έρευνα για το εάν ήταν ο άνθρωπος που οδηγούσε το φουσκωτό.

Νωρίτερα σήμερα, το Λιμενικό εξέδωσε ανακοίνωση για την πολύνεκρη τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (02/02) στη Χίο, όπου 15 μετανάστες έχασαν την ζωή τους.

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο, με μετανάστες, να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του Λιμενικού, αντιθέτως, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό του φουσκωτού περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), όπου διακρίνεται το σημείο πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα). Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου.

Υπερφορτωμένο με τουλάχιστον 39 μετανάστες το φουσκωτό

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το φουσκωτό περίπου 8 μέτρων, ήταν υπερφορτωμένο με τουλάχιστον 39 μετανάστες, εκ των οποίων οι 11 ανήλικοι.

Αμέσως στήθηκε τεράστια επιχείρηση διάσωσης μέσα στη νύχτα με αποτέλεσμα να διασωθούν 24 άτομα και όλοι οι ανήλικοι. Από τους διασωθέντες έγινε γνωστό ότι όλοι είναι Αφγανοί και ένας Μαροκινός ο οποίος ελέγχεται.

Το περιστατικό έγινε 1,5 μίλι από τη Χίο, καθαρά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και επισημαίνεται ότι δεν υπήρξαν πυροβολισμοί.

Διοικητής Νοσοκομείου Χίου στο enikos.gr: «3 άτομα στη ΜΕΘ, δεν αναμένεται κάποιο εξιτήριο έως αύριο»

Για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών που έχουν μεταφερθεί στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου, μίλησε στο enikos.gr, ο διοικητής, Χρήστος Τσιάχρης.

«Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 23 άτομα, εκ των οποίων οι 11 είναι ανήλικοι, ενώ τραυματίας είναι και μία λιμενικός» είπε αρχικά ο κ. Τσιάχρης και συνέχισε:

«Έχουμε 3 άτομα στη ΜΕΘ, υπάρχουν και κάποιοι που χρειάστηκε να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ άλλοι τραυματίες φέρουν ορθοπεδικές κακώσεις και κατάγματα».

Σε ερώτηση για το εάν επίκειται διακομιδή τραυματιών σε κάποιο νοσοκομείο της Αθήνας, ο διοικητής του Νοσοκομείου Χίου απάντησε ότι «προς το παρόν δεν κρίνεται αναγκαίο από τους γιατρούς».

Διευκρίνισε δε, ότι «έως αύριο δεν αναμένεται να υπάρξει κάποιο εξιτήριο και αυτό περισσότερο για προληπτικούς λόγους, για να παρακολουθήσουν περαιτέρω την πορεία της υγείας των νοσηλευομένων οι γιατροί».

Ο κ. Τσιάχρης είπε ότι το νοσοκομείο, έχοντας την εμπειρία παλαιότερων ετών, από το 2015 -2016, κατάφερε να αντεπεξέλθει στην έκτακτη ανάγκη που προέκυψε χθες.

«Όλο το προσωπικό, γιατροί, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό, ήρθαν πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο και μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Τρέχαμε για να καλύψουμε πάνω από 25 άτομα στα Επείγοντα. Το προσωπικό υπερέβαλε εαυτόν» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάχρης.

Από την πλευρά του, ο καρδιολόγος έκανε λόγο για ένα δραματικό γεγονός. «Ταλαιπωρημένοι και δυστυχισμένοι άνθρωποι κατέληξαν έτσι. Το νοσοκομείο βίωσε μία κατάσταση πιεστική, όλοι βοήθησαν και όλοι ήταν εδώ. Τα πράγματα νομίζω πήγαν καλά» επεσήμανε, μεταξύ άλλων.