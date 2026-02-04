Τραγωδία στη Χίο: Ιατροδικαστές και νεκροτόμοι μεταβαίνουν στο νησί – Σε εφαρμογή το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης του υπουργείου Δικαιοσύνης

Με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης για την τραγωδία ανοιχτά της Χίου, με 15 μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους όταν σκάφος διακινητών συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού και βυθίστηκε.

Της Άννας Κανδύλη

Το πρωτόκολλο έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή, και προβλέπει την άμεση κινητοποίηση ειδικών κλιμακίων για την ιατροδικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταβαίνει στη Χίο ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων, προκειμένου να συντονιστεί και να επιταχυνθεί το έργο της ιατροδικαστικής εξέτασης των θυμάτων.

Παράλληλα, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον γενικό διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη. Έχει επίσης υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών, έως την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης και την απόδοσή τους στους οικείους των θυμάτων.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για την τραγωδία στη Χίο

Νωρίτερα σήμερα, το Λιμενικό εξέδωσε ανακοίνωση για την πολύνεκρη τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (02/02) στη Χίο, όπου 15 μετανάστες έχασαν την ζωή τους.

Επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό του φουσκωτού περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), όπου διακρίνεται το σημείο πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα). Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου.

Δήμαρχος Οινουσσών στον Realfm 97,8: «Υπήρξε απόπειρα αποβίβασης μεταναστών στη Χίο»

Για την τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς μετά το σοβαρό περιστατικό ανάμεσα σε σκάφος του Λιμενικού και ταχύπλοο διακινητών μίλησε στον Realfm 97,8 και τους Στεφανία Κασίμη και Σπύρο Παπαδάκη, ο δήμαρχος Οινουσσών, Γιώργος Δανιήλ.

Όπως είπε, «λίγα λεπτά μετά τις 9 συνέβη η καταδίωξη και ο εμβολισμός του σκάφους του Λιμενικού. Ενημερωθήκαμε πολύ γρήγορα, οι πληροφορίες έτρεξαν γρήγορα στο νησί. Έχουμε νεκρούς. Ήταν ένα τραγικό συμβάν».

Ο κ. Δανιήλ περιέγραψε ότι το περιστατικό έγινε νότια των Οινουσσών και ΒΑ του Βροντάδου. «Υπήρξε απόπειρα αποβίβασης λαθρομεταναστών στη Χίο και το δικό μας σκάφος πήγε να κάνει περιπολία και εντόπισε τη λέμβο, την οποία προσπάθησε να απωθήσει», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Είναι συγκεχυμένες οι πληροφορίες, δεν μου επιβεβαιώνεται ότι έπεσαν πυροβολισμοί» είπε επίσης ο δήμαρχος καθώς αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι έπεσαν πυροβολισμοί.

Ο κ. Δανιήλ υποστήριξε ότι όλη τη νύχτα γίνονταν έρευνες για αγνοούμενους. https://www.enikos.gr/wp-content/uploads/2026/02/2026-02-04-Γιώργος-Δανιήλ-Κασίμη-Παπαδάκης.mp3

Υπερφορτωμένο με τουλάχιστον 39 μετανάστες το φουσκωτό

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το φουσκωτό περίπου 8 μέτρων, ήταν υπερφορτωμένο με τουλάχιστον 39 μετανάστες, εκ των οποίων οι 11 ανήλικοι.

Αμέσως στήθηκε τεράστια επιχείρηση διάσωσης μέσα στη νύχτα με αποτέλεσμα να διασωθούν 24 άτομα και όλοι οι ανήλικοι. Από τους διασωθέντες έγινε γνωστό ότι όλοι είναι Αφγανοί και ένας Μαροκινός ο οποίος ελέγχεται.

Το περιστατικό έγινε 1,5 μίλι από τη Χίο, καθαρά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και επισημαίνεται ότι δεν υπήρξαν πυροβολισμοί.

Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου στο enikos.gr: «Τέτοια περιστατικά τα είχαμε ξεχάσει από το 2020 – Οι αναζητήσεις συνεχίζονται»

«Πρόκειται για ένα τραγικό συμβάν, έχουμε 15 νεκρούς. Τέτοια περιστατικά τα είχαμε ξεχάσει από το 2020» τόνισε μιλώντας στο enikos.gr ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης αναφερόμενος στην τραγωδία που συνέβη ανοιχτά της Χίου όταν το σκάφος διακινητών συγκρούστηκε με εκείνο του Λιμενικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν αρχίσει οι καταθέσεις που θα ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το περιστατικό, στην ταυτότητα των επιβαινόντων του σκάφους, αλλά και από πού ξεκίνησαν οι διακινητές.

«Ελπίζουμε να μην ξανασυμβεί» υπογράμμισε ο κ. Μουτζούρης και επεσήμανε ότι «δεν είναι συστηματικό φαινόμενο πλέον στην περιοχή, καθώς οι διακινητές έχουν αλλάξει διαδρομές και πάνε περισσότερο στην Κρήτη. Δεν έρχονται εδώ».

Ο Περιφερειάρχης υποστήριξε ακόμη ότι «οι αναζητήσεις για αγνοούμενους συνεχίζονται» και συμπλήρωσε ότι «το καλό είναι ότι ο μηχανισμός και η κοινωνία αντέδρασαν άμεσα. Το Λιμενικό και το Νοσοκομείο Χίου κινητοποιήθηκαν αμέσως προκειμένου να προσφερθεί η απαιτούμενη βοήθεια και φροντίδα στους τραυματίες».