Γιατί ρε πατέρα: Τα νέα πρόσωπα που θα δούμε στη σειρά στα επόμενα επεισόδια

Η απολαυστική κωμωδία του Αντ1 “Γιατί ρε πατέρα” συνεχίζει τα γυρίσματα και ετοιμάζει εκπλήξεις για το τηλεοπτικό κοινό.

Νάντια Ρηγάτου

Το “Γιατί ρε πατέρα” η σειρά που πίστεψε από την πρώτη στιγμή η διοίκηση του Αντ1 επέστρεψε στον τηλεοπτικό αέρα το βράδυ της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου με νέα επεισόδια.

Τα συμφωνημένα επεισόδια που θα παραδωθούν στο κανάλι είναι 42 συνολικά, τα γυρίσματα των οποίων θα ολοκληρωθούν στο τέλος του μήνα.

Εκτός από τους βασικούς πρωταγωνιστές της σειράς αρκετά πρόσωπα θα κάνουν το πέρασμά τους κάνοντας τις ζωές των ηρώων δύσκολες και προκαλώντας κωμικοτραγικές καταστάσεις.

Τα πρόσωπα που θα δούμε στο “Γιατί ρε πατέρα” είναι ο γνωστός ηθοποιός Χρήστος Μάντακας που θα τον δούμε στο ρόλο του μαφιόζου με το όνομα “Κορνήλιος” , ο οποίος μάλιστα έχει και μια κόρη τη Δήμητρα, την οποία θα την υποδυθεί η Δέσποινα Τσούτσα που είχε ξεχωρίσει τις προηγούμενες σεζόν στη σειρά του Alpha “Ο παράδεισος των κυριών”.

Η Αγγελική Ξένου, η κόρη της Ελένης Γερασιμίδου και του Αντώνη Ξένου θα γίνει η “Βενετία” για τις ανάγκες της σειράς ενώ ο Κωνσταντίνος Μουταφτσής αναλαμβάνει το ρόλο του μπράβου.

Στις εκπλήξεις των επόμενων επεισοδίων αναμένεται και η εμφανιση της Ελένης Τσολάκη που είχε πραγματοποιήσει ένα guest όσο ήταν η εκπομπή της στον αέρα του Αντ1 ενώ ο ταλαντούχος Αντώνης Ανδρής που υποφράφει το σενάριο καθώς και ο Γιάννης Παπαδάκος που υπογράφει τη σκηνοθεσία αναλαμβάνουν ρόλους on camera.