Γιατί ρε πατέρα: Τα νέα πρόσωπα που θα δούμε στη σειρά στα επόμενα επεισόδια

Νάντια Ρηγάτου

Media

Γιατί ρε πατέρα: Τα νέα πρόσωπα που θα δούμε στη σειρά στα επόμενα επεισόδια

Η απολαυστική κωμωδία του Αντ1 “Γιατί ρε πατέρα” συνεχίζει τα γυρίσματα και  ετοιμάζει εκπλήξεις  για το τηλεοπτικό κοινό.

Νάντια Ρηγάτου

Το “Γιατί ρε πατέρα” η σειρά που πίστεψε από την πρώτη στιγμή η διοίκηση του Αντ1 επέστρεψε στον τηλεοπτικό αέρα το βράδυ της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου με νέα επεισόδια.

Τα συμφωνημένα επεισόδια που θα παραδωθούν στο κανάλι είναι 42 συνολικά, τα γυρίσματα των οποίων θα ολοκληρωθούν στο τέλος του μήνα.

Εκτός από τους βασικούς πρωταγωνιστές της σειράς αρκετά πρόσωπα θα κάνουν το πέρασμά τους κάνοντας τις ζωές των ηρώων δύσκολες και προκαλώντας κωμικοτραγικές καταστάσεις.

Τα πρόσωπα που θα δούμε στο “Γιατί ρε πατέρα” είναι ο γνωστός ηθοποιός Χρήστος Μάντακας που θα τον δούμε στο ρόλο του μαφιόζου με το όνομα  “Κορνήλιος” , ο οποίος μάλιστα έχει και μια κόρη τη Δήμητρα, την οποία θα την υποδυθεί η Δέσποινα Τσούτσα που είχε ξεχωρίσει τις προηγούμενες σεζόν στη σειρά του Alpha “Ο παράδεισος των κυριών”.

  

Η Αγγελική Ξένου, η κόρη της Ελένης Γερασιμίδου και του Αντώνη Ξένου θα γίνει η “Βενετία” για τις ανάγκες της σειράς ενώ ο Κωνσταντίνος Μουταφτσής αναλαμβάνει το ρόλο του μπράβου.

Στις εκπλήξεις των επόμενων επεισοδίων αναμένεται και  η εμφανιση της Ελένης Τσολάκη που είχε πραγματοποιήσει ένα guest όσο ήταν η εκπομπή της στον αέρα του Αντ1 ενώ ο ταλαντούχος Αντώνης Ανδρής που υποφράφει το σενάριο καθώς και ο Γιάννης Παπαδάκος που υπογράφει τη σκηνοθεσία αναλαμβάνουν ρόλους on camera.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του παγκρέατος: Πρωτοποριακή θεραπεία Ισπανού ερευνητή δίνει ελπίδες για πλήρη εξάλειψη της νόσου

ΠΟΥ: Σχεδόν 4 στους 10 καρκίνους θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί

ΑΑΔΕ: Στην “τσιμπίδα” των ελεγκτών επιχειρήσεις με εικονικά τιμολόγια ύψους 720 εκατ. ευρώ

Δάνεια Νόμου Κατσέλη: Αύριο η απόφαση για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων – Αγωνία για 350.000 δανειολήπτες

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
12:01 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Τηλεθέαση (3/2): Τα νούμερα για το βράδυ της Τρίτης

Η τηλεθέαση το βράδυ της Τρίτης (3/2) είχε διακυμάνσεις. Στο δυναμικό κοινό πρώτο τερμάτισε το...
09:58 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 4/2/2026

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ
05:38 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 4/2/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 4/2/2026.  
02:33 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

MasterChef: Λύγισε ο Γιώργος Αχλαδιώτης – «Κερδίζω, συγκινούμαι… Τώρα θα τους δείξω τι αξίζω»

Το πρώτο Τεστ Δημιουργικότητας του MasterChef ολοκληρώθηκε με έναν ξεκάθαρο πρωταγωνιστή. Ο Γι...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα