Γιατί ρε πατέρα: Επιστρέφει με νέα ερωτικά ειδύλλια

Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» επιστρέφει την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στις 22:30 με νέα «unbelievable» επεισόδια και κάθε Τρίτη στον ΑΝΤ1 θα μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

10 ώρες πριν το πανηγύρι: o Ζαμαγιάς προσπαθεί να μάθει πληροφορίες, η Διαμάντω με την Μαλεφιτσάκη φτιάχνουν πίτα, η Βιβή με τη Μάγδα έχουν έναν έντονο διάλογο, ενώ ο Νίκος με τον Τάσο βρίσκουν έναν σταυρό…

Παράλληλα, ξεκινούν νέα ερωτικά ειδύλλια που θα ταράξουν τους ήρωες…Το πανηγύρι ξεκινάει, το σχέδιο της ανταλλαγής αρχίζει, όμως Βλαχομίμης, Τόλης και Ζαμαγιάς αρχίζουν να πυροβολούν.

Ένας τραυματισμός, ένα φορτηγό και τέσσερις κουκούλες είναι ο μοιραίος απολογισμός αυτής της αιματηρής γιορτής!

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Δείτε το τρέιλερ:

 

