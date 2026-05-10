Ιράν: Οι πολίτες καλούνται να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου

Το Ιράν ενθαρρύνει τον πληθυσμό να καταναλώνει λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο, καθώς ο αποκλεισμός των ΗΠΑ έχει διακόψει τη ροή εφοδιασμών προς τη χώρα.

Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κάλεσε τους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος προκειμένου να αποφευχθούν κυβερνητικοί περιορισμοί, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Στην τρέχουσα κατάσταση, πρέπει να αποτρέψουμε την πίεση στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας μέσω της συμμετοχής του κοινού και της διαχείρισης της κατανάλωσης», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Ο Αντιπρόεδρος Σαγκάμπ Εσφαχανί υποστήριξε ότι η κοινωνία θα μπορούσε να μειώσει την κατανάλωση καυσίμων μέσω «απλών ενεργειών».

«Αρκεί ο καθένας να καταναλώνει ένα έως ενάμισι λίτρο λιγότερο βενζίνη την ημέρα», δήλωσε ο Εσφαχανί, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

