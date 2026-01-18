Χρήστος Μάντακας για τον ρόλο του στο «Καφέ της Χαράς»: «Ο κόσμος το αποδέχτηκε με αγάπη και πολύ θετικά…»

Το «Καφέ της Χαράς» είναι χωρίς αμφιβολία μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές, στην ιστορία της ιδιωτικής τηλεόρασης. Οι τρεις πρώτοι κύκλοι του σίριαλ προβλήθηκαν τις τηλεοπτικές σεζόν 2003-2006, ενώ οι υπόλοιπες δύο από το 2019 έως και το 2021.

Ο Χρήστος Μάντακας μπήκε στη σειρά στον δεύτερο κύκλο και υποδύθηκε τον αθλητικογράφο «Αστέρη Νεγρεπόντη», πρώην της «Χαράς» και πατέρα της «Βάλιας». Ο γνωστός ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και εκεί μίλησε για τον ρόλο του στο αγαπημένο σίριαλ.

Αναφερόμενος αρχικά στο «Καφέ της Χαράς», ο Χρήστος Μάντακας είπε πως: «Η καλή ανταπόκριση που είχε αυτή η σειρά από τον κόσμο, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ!».

Σχετικά με το γεγονός πως ο ρόλος του στο σίριαλ ήταν ομοφυλόφιλος, ο ηθοποιός εξήγησε ότι: «Ο ρόλος μου είχε μία ανατροπή, ήταν ένας άνδρας ο οποίος τελικά είχε μία διπλή ζωή. Δεν ήταν συνηθισμένο, αλλά παρ’ όλα αυτά ήταν κάτι το οποίο ο κόσμος το αποδέχτηκε με αγάπη και πολύ θετικά.

Ήταν ένα στοίχημα για εμένα αυτό, εκείνη την εποχή. Εγώ γενικώς είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ρισκάρω, μου αρέσει να πέφτω στα βαθιά, με όλα τα άγχη. Αν δεν ρισκάρεις στη ζωή σου, δεν θα κερδίσεις. Δεν μπορείς να κάθεσαι πάντα στην ακτή και να περιμένεις, θες να μπεις να κολυμπήσεις!».