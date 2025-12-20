Χρήστος Μάντακας: «Θα μπορούσα να είχα φύγει από τη ζωή, δεν μπορούσα να περπατήσω…»

Από την απόλυτη κανονικότητα στη συνειδητοποίηση του πόσο εύθραυστη μπορεί να γίνει η ζωή, η διαδρομή που περιγράφει ο Χρήστος Μάντακας είναι συγκλονιστική.

Ο ηθοποιός, που το κοινό αγάπησε μέσα από τον ρόλο του Αστέρη στο Το Καφέ της Χαράς, μίλησε ανοιχτά στην OnTime για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε και που, όπως παραδέχεται, θα μπορούσε να είχε αποβεί μοιραία.

«Ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Δραματικό. Επιδεινώθηκε ραγδαία, μέσα σε πέντε μέρες. Ξεκίνησε Σάββατο και μέχρι την Πέμπτη που μπήκα στο νοσοκομείο δεν μπορούσα να περπατήσω ή να ανοίξω τη βρύση. Την Τετάρτη, που πήρα τα αποτελέσματα, μου είπαν οι γιατροί “πρέπει να πάτε στο νοσοκομείο, γιατί υπάρχει περίπτωση να μην μπορείτε να αναπνεύσετε και να σας διασωληνώσουμε”», ανέφερε.

«Τελικά, ήταν ένα αυτοάνοσο νόσημα που επηρέασε όλο το νευρικό μου σύστημα. Ευτυχώς, μέσα στην ταλαιπωρία μου στάθηκα τυχερός, γιατί ήμουν σε καλή φυσική κατάσταση. Μου έκαναν μια ειδική φαρμακευτική αγωγή στο νοσοκομείο και το καταπολέμησαν. Ύστερα έκανα φυσικοθεραπείες για ένα μήνα. Ξεκίνησα να γυμνάζομαι και συνήλθα», είπε.

«Μου είπε ο γιατρός ότι υπήρχαν περιπτώσεις ασθενών που στους τρεις μήνες πέθαναν. Ήταν ένα αυτοάνοσο που συμβαίνει σε έναν στους 200.000. Θα μπορούσα να είχα φύγει από τη ζωή», παραδέχτηκε, εξηγώντας ότι η παρατεταμένη πίεση που βίωνε για μεγάλο διάστημα αποτυπώθηκε τελικά στο σώμα του. Η εμπειρία αυτή, όπως λέει, τον ανάγκασε να δει αλλιώς τη ζωή και τις προτεραιότητές του. «Αναθεώρησα πολλά πράγματα. Η απλή καθημερινότητα, το χαμόγελο στη ζωή, δεν είναι δεδομένα. Οι δουλειές και τα λεφτά θα έρθουν. Αλλά η ζωή όχι», κατέληξε.