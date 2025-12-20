«Η αγάπη δεν χάνεται ποτέ»: Η μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων που θέτει ερωτήματα για τη ζωή και τον θάνατο

Σύνοψη από το

  • Αν αναζητάτε τρόπο να μιλήσετε στα παιδιά σας για το θέμα του θανάτου και του πένθους, μια μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων έρχεται να βοηθήσει.
  • Η μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων «Sol», διαθέσιμη στο «Ertflix», αποτελεί ιδανική επιλογή για να την παρακολουθήσετε με τα παιδιά σας.
  • Μέσα από την ιστορία του μικρού «Sol», η ταινία υπενθυμίζει πως «η αγάπη δεν χάνεται ποτέ» και λειτουργεί ως ένας εξαιρετικός πρόλογος για τη συζήτηση που θα πρέπει να κάνετε με τα παιδιά σας για το πένθος.
Ελένη Φλισκουνάκη

Media

ταινία
Φωτογραφία: Unsplash.com

Ο θάνατος είναι ένα από τα πιο σκληρά θέματα που καλείται να διαχειριστεί κάποιος στη διάρκεια της ζωής του. Ο πόνος που προκαλείται από ένα τέτοιο γεγονός, είναι ιδιαίτερα δυνατός και δημιουργούνται πολλά συναισθήματα σε αυτόν που βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση του να πενθήσει και να πρέπει να συνεχίσει τη ζωή του, χωρίς να έχει πλέον το αγαπημένο αυτό άτομο στο πλευρό του. Τα πράγματα φυσικά είναι ακόμα πιο περίπλοκα για τα παιδιά, τα οποία αποχαιρετούν για πάντα πρόσωπα που έχουν λατρέψει, ενώ δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα πλήρως τη συνθήκη της απώλειας.

Η ταινία κινουμένων σχεδίων που αξίζει να παρακολουθήσετε με τους μικρούς σας φίλους

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Αν έχετε «χάσει» πρόσφατα έναν αγαπημένο σας άνθρωπο και δεν ξέρετε πώς να εξηγήσετε αυτό το γεγονός στα παιδιά σας, η μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων με τίτλο «Sol», είναι ιδανική για αυτόν τον σκοπό.

Η ταινία – διαμάντι που βρίσκεται στο Ertflix και αξίζει να παρακολουθήσουν όλοι οι γονείς με τα παιδιά τους

Πρωταγωνιστής στη ταινία που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο «Ertflix», είναι ένα μικρό αγόρι με το όνομα «Sol». Όταν η πολυαγαπημένη γιαγιά του παιδιού πεθαίνει, εκείνο βυθίζεται στη θλίψη, καθώς δεν μπορεί να διαχειριστεί το γεγονός ότι έφυγε από το πλευρό του, ένα τόσο σημαντικό πρόσωπο για τη ζωή του.

ταινία

Τη στιγμή που ο «Sol» βαδίζει στο σκοτάδι που έχει δημιουργήσει το πένθος, ένας μαγικός κόσμος εμφανίζεται μπροστά του, με σκοπό ο ήρωάς μας να καταλάβει πως «η αγάπη δεν χάνεται ποτέ, είναι το φως που σε συντροφεύει πάντα». 

ταινία

Η ταινία διαρκεί λίγο λιγότερο από 30 λεπτά και υπενθυμίζει σε μικρούς και μεγάλους πως ο θάνατος δεν είναι το τέλος και ότι η μνήμη των ανθρώπων που αγαπήσαμε δεν σβήνει όταν τους κρατάμε μέσα στην καρδιά μας.

Η ώρα περνάει γρήγορα βλέποντας το συγκεκριμένο κινούμενο σχέδιο, η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι απλή, και μπορεί να λειτουργήσει ως ένας πολύ καλός πρόλογος, στη συζήτηση που θα κάνετε με τα παιδιά σας για το θέμα της απώλειας και του πένθους.

ταινία

