Η ταινία – διαμάντι που βρίσκεται στο Ertflix και αξίζει να παρακολουθήσουν όλοι οι γονείς με τα παιδιά τους

Η αλήθεια είναι πως κάθε μήνα πολλοί από εμάς, δίνουμε αρκετά χρήματα σε πολύ γνωστές πλατφόρμες για να βλέπουμε σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ, ριάλιτι. Kι όμως, πριν από λίγες ημέρες δεν μπορούσα με τίποτα να βρω κάτι που να μου κεντρίσει το ενδιαφέρον, για να αφιερώσω 2-3 ώρες από τον ελεύθερο χρόνο μου και να το παρακολουθήσω.

Εκείνη ακριβώς την στιγμή θυμήθηκα ότι η ΕΡΤ έχει δημιουργήσει το Ertflix. Δεν ήμουν πολύ αισιόδοξη, αλλά είπα να κάνω μία προσπάθεια. Και πέτυχε.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Μπήκα στην πλατφόρμα και άρχισα να κοιτάζω τη λίστα με τις διαθέσιμες ταινίες. Πάνω στο ψάξιμο, έπεσα πάνω στο «Wonder» ή «Θαύμα».

Το «Wonder» κυκλοφόρησε το 2017 με πρωταγωνιστές την Τζούλια Ρόμπερτς, τον Όουεν Γουίλσον, την Ιζαμπέλα Βίντοβιτς και φυσικά τον Τζέικομπ Τρέμπλεϊ, ο οποίος είχε παίξει επίσης στην ταινία «Το δωμάτιο», που αξίζει να την παρακολουθήσετε αν δεν την έχετε δει.

Το «Θαύμα» είναι διάρκειας 108 λεπτών, και σας υπόσχομαι ότι δεν θα μετανιώσετε ούτε δευτερόλεπτο την ώρα που θα το παρακολουθείτε.

Βασικός ήρωας της ταινίας είναι ο Όγκι ένα υπέροχο 10χρονο παιδί, το οποίο δυστυχώς έρχεται μονίμως αντιμέτωπο με μια κοινωνία που του υπενθυμίζει ότι κάπως διαφέρει από τα άλλα αγόρια και κορίτσια της ηλικίας του.

Ο Όγκι βλέπετε, δεν γεννήθηκε με ένα «συνηθισμένο» πρόσωπο και αυτό είναι που τον κάνει ξεχωριστό, αλλά πολλές φορές μη αποδεκτό.

Η ιδιαίτερα συγκινητική ταινία δεν μιλάει μόνο για την αξία της αποδοχής της διαφορετικότητας. Βλέπουμε επίσης το πώς μπορεί μια οικογένεια να επηρεαστεί όταν ένα μέλος της είναι σε μια πιο ευαίσθητη θέση και φυσικά αυτό που η κοινωνία ξέρει, αλλά συχνά ξέχνα: Ότι όλοι οι άνθρωποι έρχονται σε αυτό τον κόσμο ως καθαροί καμβάδες και οι πρώτοι που ζωγραφίζουν σε αυτούς είναι οι γονείς. Τα παιδιά είναι οι καθρέφτες των ανθρώπων που τα μεγαλώνουν και οι συμπεριφορές τους αντανακλούν τις αξίες που έχουν πάρει από το σπίτι τους.

Συγκινητικό και δυνατό, το «Wonder» σε κρατάει από το πρώτο δευτερόλεπτο και μέχρι το τέλος έχεις καρφωμένα τα μάτια σου πάνω στην οθόνη. Μιλώντας για τα μάτια, προτείνω ανεπιφύλακτα να έχετε χαρτομάντιλα δίπλα σας την ώρα της ταινίας, καθώς σίγουρα θα δακρύσετε.

Το «Θαύμα» είναι μια ταινία που πρέπει όλοι να παρακολουθήσουν και αν είστε γονέας και θέλετε να δείτε κάτι με το παιδί σας, πρέπει να το βάλετε στη λίστα σας.

Δείτε το trailer