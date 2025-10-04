Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη: «Θα πω κάτι που δεν έχω πει μέχρι τώρα»

Ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, βρέθηκε την Παρασκευή στο Σύνταγμα, για να συμπαρασταθεί στον Πάνο Ρούτσι, με νέες δηλώσεις του να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οι οποίες αφορούν και στο τροχαίο στη Φιλοθέη.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση του Mega προς τον γνωστό ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη γιατί επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα, ο ίδιος απάντησε: «Θα μπορούσα να το κάνω σε δεύτερο χρόνο, αλλά τώρα με κάλεσαν να το κάνω. Κάλεσαν και τη Δέσποινα, αλλά είναι στη Θεσσαλονίκη. Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω ήταν να έρθω».

Στη συνέχεια o ίδιος σημείωσε ότι: «Τον υποστηρίζουμε όλοι τον Πάνο Ρούτσι σε αυτό που ζητάει. Να μάθει πώς πέθανε το παιδί του», ενώ συμπλήρωσε ότι «Ήρθα εδώ ως άνθρωπος σε άνθρωπο που βλέπω το δίκαιο».

Μάλιστα, μίλησε και για το τροχαίο στη Φιλοθέη, για το οποίο χαρακτηριστικά είπε: «Ό,τι έγινε έγινε. Θα πω κάτι που δεν έχω πει μέχρι τώρα. Από την Κυριακή έχω πει συγγνώμη σε μια κυρία που ήταν μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα. Την επόμενη μέρα μετά το δικαστήριο, πήγα να τους βρω τους ανθρώπους, αλλά ήταν οι δημοσιογράφοι απ’ έξω και δεν πήγα. Την Τρίτη ξαναπήγα και τους ζήτησα συγγνώμη για την αναστάτωση. Ήθελα να τους δω προσωπικά, να τους κοιτάξω στα μάτια και να τους πω συγγνώμη και μετά να βγω να το πω δημόσια».

