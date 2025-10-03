Βασίλης Μπισμπίκης: Βρέθηκε στο Σύνταγμα για να σταθεί στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι – «Ήθελε να δει εμένα και την Δέσποινα Βανδή»

Στο Σύνταγμα βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Βασίλης Μπισμπίκης, προκειμένου να σταθεί στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει για 19η μέρα την απεργία πείνας. Ο πατέρας του Ντένις, θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, ζητά να του δοθεί άδεια για την εκταφή του γιου του και να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις.

Η κατάσταση της υγείας του κ. Ρούτσι έχει επιβαρυνθεί σημαντικά. Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας «ο κ. Πάνος Ρούτσι προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με συμπτώματα γενικής αδυναμίας κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025» και γνωστοποιεί ότι από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για την ζωή του. Λίγη ώρα αργότερα, επέστρεψε ξανά στην πλατεία Συντάγματος, συνεχίζοντας τον αγώνα του.

Εκεί τον συνάντησε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο προσκήνιο λόγω του τροχαίου ατυχήματος που προκάλεσε με το αυτοκίνητό του τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου. Οι δύο άνδρες μίλησαν για αρκετή ώρα, όπως κατέγραψε η κάμερα της εκπομπής Live News.

Ο ηθοποιός λίγο αργότερα σε δηλώσεις του ανέφερε: «Ήθελε ο άνθρωπος να δει εμένα και την Δέσποινα Βανδή. Επειδή η Δέσποινα είναι στη Θεσσαλονίκη, το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που διεκδικεί το αυτονόητο, να δει πώς πέθανε το παιδί του. Αυτό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο».