Βασίλης Μπισμπίκης: Βρέθηκε στο Σύνταγμα για να σταθεί στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι – «Ήθελε να δει εμένα και την Δέσποινα Βανδή»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βασίλης Μπισμπίκης δίπλα στον Πάνο Ρούτσι

Στο Σύνταγμα βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Βασίλης Μπισμπίκης, προκειμένου να σταθεί στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει για 19η μέρα την απεργία πείνας. Ο πατέρας του Ντένις, θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, ζητά να του δοθεί άδεια για την εκταφή του γιου του και να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις.

Η κατάσταση της υγείας του κ. Ρούτσι έχει επιβαρυνθεί σημαντικά. Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας «ο κ. Πάνος Ρούτσι προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με συμπτώματα γενικής αδυναμίας κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025» και γνωστοποιεί ότι από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για την ζωή του. Λίγη ώρα αργότερα, επέστρεψε ξανά στην πλατεία Συντάγματος, συνεχίζοντας τον αγώνα του.

Εκεί τον συνάντησε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο προσκήνιο λόγω του τροχαίου ατυχήματος που προκάλεσε με το αυτοκίνητό του τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου. Οι δύο άνδρες μίλησαν για αρκετή ώρα, όπως κατέγραψε η κάμερα της εκπομπής Live News.

Ο ηθοποιός λίγο αργότερα σε δηλώσεις του ανέφερε: «Ήθελε ο άνθρωπος να δει εμένα και την Δέσποινα Βανδή. Επειδή η Δέσποινα είναι στη Θεσσαλονίκη, το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που διεκδικεί το αυτονόητο, να δει πώς πέθανε το παιδί του. Αυτό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο».

17:57 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Εύβοια: Η κακοκαιρία «χτύπησε» και τα ζώα – Κυνοκομείο γέμισε από φερτά υλικά, λάσπη και στάχτη

Η νεροποντή που έπληξε την Εύβοια το απόγευμα της Πέμπτης 2/10,  δημιούργησε σοβαρά προβλήματα...
17:05 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στο Μεσολόγγι: 65χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε αυλάκι αποστράγγισης 

Νεκρή βρέθηκε από συνεργεία καθαρισμού μια 65χρονη γυναίκα να επιπλέει σε αυλάκι αποστράγγισης...
16:56 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Θρίλερ στην Πάρο: Νεκρός με 10 μαχαιριές εντοπίστηκε ο 40χρονος Αφγανός – Δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στο σπίτι

Αναστάτωση έχει επικρατήσει στη Νάουσα Πάρου, καθώς το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκε νεκρός ...
16:41 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Περιστέρι: Επεισόδιο μεταξύ μαθητών σε προαύλιο σχολείου – Εισέβαλαν με σκουπόξυλα, 2 καθηγητές τραυματίστηκαν ελαφρά 

Επεισόδιο μεταξύ μαθητών σημειώθηκε γύρω στις 11:30 το πρωί της Παρασκευής, σε σχολείο στο Περ...
