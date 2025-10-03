Το enikos.gr ολοκλήρωσε το πρόγραμμα AI Launchpad, που υλοποιήθηκε από την FT Strategies και το Google News Initiative, με επίκεντρο τη διαμόρφωση του μέλλοντος της υπεύθυνης Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημοσιογραφία

Το enikos.gr έχει την τιμή να ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή του στο Artificial Intelligence Launchpad 2025, ένα πρόγραμμα υψηλού κύρους, που υλοποιείται από την FT Strategies και υποστηρίζεται από το Google News Initiative, με επίκεντρο το μέλλον της υπεύθυνης χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημοσιογραφία.

Το enikos.gr, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους ειδησεογραφικούς ιστότοπους της Ελλάδας, ήταν ανάμεσα στους 8 εκδοτικούς οργανισμούς στην περιοχή ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική) που επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στον φετινό κύκλο του προγράμματος.

Σε μια εποχή όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, κανένας κλάδος δεν μένει ανεπηρέαστος. Για τον χώρο της δημοσιογραφίας, η AI αποτελεί μία τεράστια ευκαιρία και ταυτόχρονα μία σοβαρή πρόκληση.

Αναγνωρίζοντας αυτή την κομβική χρονική συγκυρία, το enikos.gr αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στην πράξη για την υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, βάζοντας σε προτεραιότητα την ηθική, την ακεραιότητα, τον σεβασμό στον άνθρωπο και την προσήλωσή στην αλήθεια.

Θεωρούμε ότι στην εποχή των αλγορίθμων, η ανθρώπινη φύση είναι η υπερδύναμή μας. Η προσέγγισή μας – και η συνολική ταυτότητά μας – βασίζεται στους ανθρώπους μας, στην κρίση τους, την επαγγελματική εμπειρία τους και την ικανότητά τους να κατανοούν όχι μόνο τι συμβαίνει, αλλά και γιατί αυτό συμβαίνει. Αυτή η «συνταγή» είναι καθοριστική και μας βοηθά να φέρνουμε στο φως τις πιο σημαντικές ειδήσεις, παρουσιάζοντας κάθε γεγονός με εγκυρότητα και αντικειμενικότητα και χτίζοντας μία σχέση εμπιστοσύνης με τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες του enikos . gr .

Η έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και την ακεραιότητα υπήρξαν οι κατευθυντήριες αρχές και για τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα AI Launchpad. Για εμάς, το μοντέλο που πρέπει να ακολουθείται συνοψίζεται σε έναν απλό, αλλά αδιαπραγμάτευτο κανόνα: ο δημοσιογράφος παραμένει ο κύριος υπεύθυνος για κάθε είδηση. Σκέφτεται, ερευνά, γράφει, παράγει, αποφασίζει. Τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως υποβοηθητική τεχνολογία, αλλά δεν υποκαθιστούν με κανέναν τρόπο τη διαδικασία παραγωγής ειδήσεων.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με μια εξαιρετική ομάδα της FT Strategies, και να αξιοποιήσουμε την ανεκτίμητη τεχνογνωσία τους και τη μεγάλη εμπειρία τους τόσο στη δημοσιογραφία όσο και στην τεχνολογική καινοτομία. Παράλληλα, το πρόγραμμα λειτούργησε ως ένα δυναμικό φόρουμ για συζητήσεις, ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων με μερικά από τα πιο σημαντικά μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως.

Όμως το AI Launchpad ήταν κάτι παραπάνω από ένα πρόγραμμα. Εξελίχθηκε σε μια πολύτιμη συνεργασία, χάρη στην αφοσίωση και τη δέσμευση της ομάδας της FT Strategies. Αφιέρωσαν χρόνο για να κατανοήσουν τις ανησυχίες μας, τις αγωνίες μας, τις προτεραιότητές μας και τη βαθιά μας δέσμευση στη δημοσιογραφική ακεραιότητα. Η καθοδήγησή τους δεν ήταν μια τυποποιημένη διαδικασία, αλλά μια προσωπική και ειλικρινής συνεργασία που μας βοήθησε να πλοηγηθούμε στις πολυπλοκότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης και να χαράξουμε μία στρατηγική, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας και ευθυγραμμίζεται με τις αξίες του enikos . gr , διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η εμπιστοσύνη των αναγνωστών μας και η ποιότητα του περιεχομένου μας θα παραμείνουν προστατευμένες.

Ο χρόνος και η γνώση που μας αφιέρωσαν ήταν πολύτιμα για εμάς. Μέσα από αυτό το «ταξίδι», έχουμε οικοδομήσει μια σχέση βασισμένη στην εκτίμηση, την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό, η οποία θα συνεχιστεί και πέρα από τα όρια του προγράμματος.

Η πραγματική αξία του προγράμματος AI Launchpad δεν συνοψίζεται στα άμεσα παραδοτέα ή την τεχνολογία που αναπτύχθηκε. Η αληθινή σημασία του έγκειται στη συζήτηση, στη γνώση που αποκτήθηκε, στις ανησυχίες που μοιραστήκαμε και στις λύσεις που βρήκαμε από κοινού. Μέσα από αυτή τη συλλογική εμπειρία, αναπτύξαμε μια κοινή αντίληψη για το πώς θα προστατεύσουμε και θα διατηρήσουμε τις δημοσιογραφικές αξίες – όπως η αλήθεια, η διαφάνεια και η υπευθυνότητα – στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το enikos.gr συμμετείχε στο πρόγραμμα με μια ομάδα αποτελούμενη από εκπροσώπους των βασικών τμημάτων της εταιρείας, διασφαλίζοντας ότι κάθε φωνή ακούγεται και λαμβάνεται υπόψη σε αυτήν τη δημιουργική διαδικασία, καθώς αυτό αποτελεί το «κλειδί» για την οικοδόμηση ενός πλαισίου για μια αποτελεσματική ψηφιακή στρατηγική και την υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στεφανία Κασίμη, Διευθύντρια σύνταξης: «Με γνώμονα πάντα την άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση, και με έμφαση στην αλληλεπίδραση με τους αναγνώστες, το enikos.gr στοχεύει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης και της τεχνολογίας γενικότερα, προκειμένου να αναβαθμίσει την αξία της πληροφόρησης και να προσφέρει μια πιο σύγχρονη, εξατομικευμένη – και ακόμη πιο φιλική προς τον χρήστη – διαδικτυακή εμπειρία στους αναγνώστες της.

Με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων στον τομέα των ειδήσεων, το enikos.gr συνεχίζει να πρωτοπορεί, συνδιαμορφώνοντας το μέλλον του διαδικτύου στην Ελλάδα. Σε αυτό το απαιτητικό ταξίδι, η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα AI Launchpad υπήρξε πολύτιμη, καθώς η ομάδα της FT Strategies συνέβαλε καθοριστικά στην εξερεύνηση του συνεχώς εξελισσόμενου τεχνολογικού περιβάλλοντος, βοηθώντας μας να χαράξουμε μια υπεύθυνη στρατηγική γύρω από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μια στρατηγική που έχει ως κεντρικό πυλώνα της τον ίδιο τον άνθρωπο, έτσι ώστε η δημοσιογραφία να μην χάσει την ψυχή της, αλλά να μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις τεχνολογικές αλλαγές, διατηρώντας την ποιότητα και την αξιοπιστία της».

Κατερίνα Χουλιάρα, Advertising Director: «Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για τη συμμετοχή μου στο project AI Launchpad και να ευχαριστήσω θερμά τις ομάδες της FT, του GNI, καθώς και τους συνεργάτες μου στο enikos . gr , για την εξαιρετική συνεργασία. Στις πωλήσεις, εργαζόμαστε συχνά στην “πρώτη γραμμή” και σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα, οπότε η συμμετοχή μου σε αυτή τη διατμηματική ομάδα ήταν μια μοναδική εμπειρία. Κατέρριψε τα όρια μεταξύ των ρόλων και μου έδωσε την ευκαιρία να αλλάξω τη δική μου οπτική ώστε να συμβάλλω ουσιαστικά στη διαμόρφωση της εμπορικής στρατηγικής, αξιοποιώντας τον τεχνολογικό πυρήνα. Το να παρακολουθώ πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να μετατρέψει πολύπλοκα δεδομένα σε πρακτικές και εφαρμόσιμες ιδέες, προς όφελος τόσο των πελατών όσο και της συνολικής στρατηγικής μας, ήταν πραγματική αποκάλυψη. Ένωσε τα κομμάτια του παζλ με ουσιαστικό τρόπο για μένα. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για αυτή τη συνεργασία και όσα πετύχαμε μαζί.»

Αλέξανδρος – Αθανάσιος Καπέλιος, Data scientist: «Το πρόγραμμα αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για να διερευνήσουμε και να συνεργαστούμε σε τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τη χρήση του Machine Learning στη δημοσιογραφία, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Λόγω του χαμηλού επιπέδου εμπιστοσύνης προς τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα, είναι κρίσιμο η διαφάνεια, η επαλήθευση, η συνεργασία και η ηθική χρήση των εργαλείων να βρίσκονται στον πυρήνα κάθε εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης.»

Daria Kasatskaya, Επικεφαλής της ομάδας, Διευθύντρια Τεχνολογίας

«Ο ρόλος μου είναι να κοιτάζω στο μέλλον, να κατανοώ τις τεχνολογικές καινοτομίες και να προετοιμάζω την υπόλοιπη ομάδα για το επόμενο βήμα. Αλλά αυτή η δουλειά πρέπει πάντα να βασίζεται στις αξίες μας, διασφαλίζοντας ότι η προετοιμασία μας υπηρετεί τη διατήρηση της δημοσιογραφικής ακεραιότητας και την προστασία της εμπιστοσύνης των αναγνωστών μας, και όχι το αντίστροφο. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια εξαιρετικά ελκυστική τεχνολογία, αλλά η γοητεία της μπορεί εύκολα να θέσει σε κίνδυνο τα θεμέλια της δημοσιογραφίας αν δεν προσεγγιστεί με απόλυτη προσοχή.

Αυτό το πρόγραμμα ήταν ανεκτίμητης αξίας, επειδή μας παρείχε κορυφαία τεχνογνωσία από την ομάδα της FT και την ομάδα του GNI, που μας βοήθησε να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες μας και να ορίσουμε το πλαίσιο χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης που προστατεύει τις αξίες μας και την εμπιστοσύνη των αναγνωστών μας, ανοίγοντας ταυτόχρονα τον δρόμο για να καινοτομήσουμε και να παραμείνουμε μπροστά από τις εξελίξεις».

Lisa MacLeod, Director at FT Strategies: «Ήταν χαρά και τιμή για εμάς να συνεργαστούμε με το Enikos καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος AI Launchpad. Στόχος του προγράμματος είναι να διασφαλίσει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί αυτοσκοπό ή στρατηγική από μόνη της, αλλά ένα μέσο για να συνεχίσουμε να υπηρετούμε το κοινό, να δημιουργούμε εξαιρετική δημοσιογραφία και να εξασφαλίζουμε οικονομική βιωσιμότητα για τους εκδότες που χρειάζεται να κάνουν το επόμενο βήμα στην υιοθέτηση της AI. Το Enikos υπήρξε παράδειγμα σε αυτό και είμαστε πολύ υπερήφανοι για τη δουλειά που κάναμε μαζί, βοηθώντας την ομάδα να συνεχίσει να υπηρετεί το κοινό της με υπεύθυνες και αποτελεσματικές λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης.»

Camila Samilian, News Partnerships Manager, Southern Europe – Google: «Το Google News Initiative (GNI) συνεργάζεται με τον ειδησεογραφικό κλάδο για να τον βοηθήσει να βρει νέους τρόπους να συνδεθεί με τους αναγνώστες στην ψηφιακή εποχή. Η συνεργασία μας με ηγέτες του κλάδου, όπως την FT Strategies, μας επιτρέπει να δημιουργούμε ισχυρά προγράμματα που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλες τεχνολογίες, βοηθώντας εκδότες όπως το enikos.gr να αναπτυχθούν. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια στο Enikos για τη συμμετοχή του σε αυτό το πρόγραμμα και για το γεγονός ότι πήγε τις καινοτόμες ιδέες του στο επόμενο επίπεδο».

Η εξαιρετική προσπάθεια και η βαθιά δέσμευση της FT Strategies και του Google News Initiative στην υλοποίηση του προγράμματος είναι αξιοσημείωτη. Έχουν δημιουργήσει έναν ζωτικό χώρο για τους εκδοτικούς οργανισμούς ώστε να μπορέσουν να πλοηγηθούν σε αυτήν την περίοδο των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών.

Μαζί, εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι η ειλικρίνεια, η υπευθυνότητα και ο άνθρωπος παραμένουν οι βασικοί πυλώνες της δημοσιογραφίας και δεσμευόμαστε να οικοδομήσουμε ένα μέλλον όπου η τεχνολογία υπηρετεί τη δημοσιογραφία και η δημοσιογραφία συνεχίζει να υπηρετεί την ανθρωπότητα.