Ρέμος για Παντελίδη: «Ήταν σαν μικρός μου αδερφός» – «Τον λιθοβόλησαν» για τον στίχο με τα Κατεχόμενα- ΒΙΝΤΕΟ

Καλεσμένος στην αυλαία της εκπομπής «Τετ-α-τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος στον Alpha Κύπρου ήταν ο Αντώνης Ρέμος, σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έσπασε τη σιωπή του για τη σχέση του με τον Παντελή Παντελίδη, ξεκαθαρίζοντας για πρώτη φορά το παρασκήνιο γύρω από το μοιραίο τζιπ, το οποίο είχε παραχωρήσει στον αδικοχαμένο τραγουδιστή λίγο καιρό πριν το δυστύχημα. Παράλληλα, ο Αντώνης Ρέμος περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε το πρωί της μοιραίας Πέμπτης, ενώ θυμήθηκε τον σκληρό «λιθοβολισμό» που είχε δεχτεί ο «μικρός του αδερφός» λίγες μέρες πριν το τέλος για τον επίμαχο στίχο με την αναφορά στα Κατεχόμενα.

«Έπαιρναν τηλέφωνο να δούνε αν είμαι εγώ ή όχι»

Όταν με ξύπνησαν το πρωί και είδα το αυτοκίνητό μου αναποδογυρισμένο και ότι υπήρχε ένας νεκρός τραγουδιστής… Δεν είχαν πει ακόμα το όνομά του και η αδερφή μου και η μητέρα μου έπαιρναν τηλέφωνο να δούνε αν είμαι εγώ ή όχι. Είχε γίνει ένας μεγάλος χαμός. Θα είναι πάντα μέσα στη ψυχή μου. Μακάρι να μπορούσαμε να το αποτρέψουμε και να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω», δήλωσε τον πρόωρο χαμό του Παντελή Παντελίδη, ο Αντώνης Ρέμος.

«Γράφτηκαν χιλιάδες αερολογίες»

«Είναι μια πληγή μέσα μου. Είναι πολύ στενάχωρο, που ένα τόσο νέο παιδί ‘έφυγε’ ξαφνικά και με τέτοιο τρόπο και δυστυχώς γράφτηκαν χιλιάδες αερολογίες και κυήματα της φαντασίας. Ήταν, είναι και θα είναι μια οντότητα, που έχω ζήσει κοντά της.

Δυστυχώς η μοίρα μας έπαιξε ένα πολύ κακό παιχνίδι να φύγει από τη ζωή και να αφήσει αναπάντητα πολλά ερωτήματα και τις πληγές μας», είπε στη συνέχεια ο λαϊκός τραγουδιστής.

«Ήταν πολύ φορτισμένος»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε στη δριμεία κριτική που είχε δεχθεί ο Παντελής Παντελίδης για το τραγούδι με την αναφορά στα Κατεχόμενα της Κύπρου και την ανακοίνωση που είχε βγάλει ο αδικοχαμένος τραγουδιστής: «Ήταν σαν μικρός μου αδερφός. Μερικά βράδια πριν είχε συμβεί αυτό που είχε συμβεί με την Κύπρο, που είχε πει το τραγούδι με τη γκόμενα και τα Κατεχόμενα. Τον λιθοβόλησαν. Ήταν πολύ φορτισμένος».

«Το αυτοκίνητο το αγόρασε ένα μήνα πριν. Μου το ζήτησε, δεν κάναμε χαρτιά και δεν πήρα λεφτά. Του άρεσε και εγώ ήθελα να αλλάξω. Από εκεί και πέρα, βγήκαν όλα αυτά τα μυθεύματα και η τρελή κοσμοθεωρία που κυκλοφόρησε», συμπλήρωσε.

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