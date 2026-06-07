Καλλιθέα: Τι δήλωσε το θύμα της άγριας επίθεσης του 55χρονου με το ρόπαλο από το νοσοκομείο – ΒΙΝΤΕΟ

Νέα βίντεο έρχονται στη δημοσιότητα από το περιστατικό στην Καλλιθέα, όπου 55χρονος οδοντίατρος καταδίωξε και επιτέθηκε με ρόπαλο σε δύο Αιγύπτιους που νόμιζε ότι φωτογράφιζαν το σπίτι του με σκοπό τη διάρρηξη. Το θύμα της άγριας επίθεσης, αναφέρει από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ότι είχαν πάει στο συγκεκριμένο σημείο για να δουν κατάστημα με μεταχειρισμένα έπιπλα.

Το βίντεο ντοκουμέντο της αιματηρής επίθεσης που δημοσιεύει το MEGA καταγράφει τον 55χρονο οδοντίατρο με το σιδερένιο ρόπαλο στο χέρι να καταδιώκει τον 22χρονο Αιγύπτιο και να τον χτυπά δυνατά στο κεφάλι. Όσοι βρίσκονται στο σημείο σαστίζουν.

«Περίμενα το λεωφορείο και ξαφνικά άκουσα φωνές, γύρισα το κεφάλι μου και είδα έναν άνθρωπο με ένα ρόπαλο να χτυπάει έναν άλλον, τον έχει ρίξει μετά στο πάτωμα και φώναζε αυτός με το ρόπαλο «καλέστε την αστυνομία», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Αντί να ειδοποιήσει έγκαιρα την αστυνομία ο 55χρονος αποφάσισε να πάρει το νόμο στα χέρια του και με ένα ρόπαλο στο χέρι επιτέθηκε στους 2 άνδρες στη μέση του δρόμου.

Ο 55χρονος οδοντίατρος ισχυρίστηκε πως για ώρα ο 22χρονος βρισκόταν μαζί με έναν ακόμη φίλο του έξω από το σπίτι του και το φωτογράφιζαν. Χωρίς δεύτερη σκέψη πήρε το ρόπαλο και ακολουθώντας τις οδηγίες της συζύγου του, τους εντόπισε στην γειτονιά και τους επιτέθηκε άγρια.

Εκτός εαυτού ο 55χρονος με το αριστερό του χέρι πίεζε το κεφάλι του νεαρού στο έδαφος και με το δεξί κρατούσε το ρόπαλο με το οποίο του επιτέθηκε στέλνοντας τον στο νοσοκομείο. Το θύμα της αιματηρής επίθεσης, που νοσηλεύεται στον ερυθρό σταυρό μίλησε αποκλειστικά στο Μega.

«Είμαι στο νοσοκομείο, πονάω πάρα πολύ στο κεφάλι, έχω αρκετά ράμματα, φοβάμαι για το τι θα γίνει στη συνέχεια. Εμείς είχαμε πάει στο συγκεκριμένο σημείο για να δούμε το κατάστημα, που έχει τα μεταχειρισμένα έπιπλα, καθώς θέλαμε να αγοράσουμε για το σπίτι που έχουμε νοικιάσει πρόσφατα στην Καλλιθέα. Το μαγαζί ήταν κλειστό και περιμέναμε να ανοίξει και όταν είδαμε ότι δεν έρχεται κάποιος, πήγαμε στη στάση και ξαφνικά δεχθήκαμε επίθεση από κάποιον άγνωστο άνδρα», ανέφερε το θύμα της επίθεσης.

«Όταν βγήκα είδα δύο άτομα τα οποία είχαν παραβιάσει την πόρτα της αυλής μου και έβγαζαν φωτογραφίες την μονοκατοικία. Με το που τους είδα τρόμαξα και ανησύχησα μην μπουν μέσα στο σπίτι και κατευθείαν τους ρώτησα άμα θέλουν κάτι και πως θα φώναζα την αστυνομία. Εγώ τότε κάλεσα τον σύζυγό μου ο οποίος έχει κατάστημα σε κοντινή απόσταση και άρχισα να τους ακολουθώ από ασφαλή απόσταση. Όταν έφτασε ο άντρας μου του έδειξα τα άτομα και κινήθηκε προς το μέρος τους», είπε η σύζυγος του 55χρονου.

Δείτε το βίντεο: