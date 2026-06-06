Σκότωσαν εστιάτορα για λογαριασμό 150 δολαρίων: Τρεις Βρετανοί δήλωσαν ένοχοι στον Καναδά

Τρεις Βρετανοί παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους στον θάνατο ενός 44χρονου ιδιοκτήτη εστιατορίου στον Καναδά, έπειτα από διαφωνία για έναν απλήρωτο λογαριασμό ύψους 150 δολαρίων. Ο 25χρονος Ρόμπερτ Έβανς Τζούνιορ δήλωσε ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ενώ ο πατέρας και ο θείος του παραδέχθηκαν την ενοχή τους ως συνεργοί μετά την τέλεση του εγκλήματος.

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Ο 44χρονος Σαρίφ Ραχμάν υπέκυψε στα τραύματά του μία εβδομάδα μετά τη συμπλοκή που ξέσπασε για απλήρωτο λογαριασμό σε εστιατόριο στον Καναδά Φωτογραφία: CBC/Shayela Nasrin
Ο 44χρονος Σαρίφ Ραχμάν υπέκυψε στα τραύματά του μία εβδομάδα μετά τη συμπλοκή που ξέσπασε για απλήρωτο λογαριασμό σε εστιατόριο στον Καναδά Φωτογραφία: CBC/Shayela Nasrin
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις Βρετανοί παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους στον θάνατο ενός ιδιοκτήτη εστιατορίου στον Καναδά, έπειτα από επεισόδιο που φέρεται να ξεκίνησε λόγω ενός απλήρωτου λογαριασμού το καλοκαίρι του 2023.
  • Ο 25χρονος Ρόμπερτ Έβανς Τζούνιορ δήλωσε ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας για τον θάνατο του 44χρονου Σαρίφ Ραχμάν. Ο πατέρας και ο θείος του παραδέχθηκαν την ενοχή τους ως συνεργοί μετά την τέλεση του εγκλήματος.
  • Η διαμάχη ξέσπασε για έναν απλήρωτο λογαριασμό 150 δολαρίων, με την κοινότητα να εκφράζει ανακούφιση που η υπόθεση έφτασε επιτέλους στο δικαστήριο μετά από σχεδόν τρία χρόνια.

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Τρεις Βρετανοί παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους στον θάνατο ενός ιδιοκτήτη εστιατορίου στον Καναδά, έπειτα από επεισόδιο που φέρεται να ξεκίνησε λόγω ενός απλήρωτου λογαριασμού σε εστιατόριο το καλοκαίρι του 2023.

Ο 25χρονος Ρόμπερτ Έβανς Τζούνιορ δήλωσε ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας (manslaughter) για τον θάνατο του 44χρονου Σαρίφ Ραχμάν στην πόλη Όουεν Σάουντ του Οντάριο. Η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με το BBC.

Ο πατέρας του, Ρόμπερτ Μπάσμπι Έβανς, 49 ετών, και ο θείος του, Μπάρι Έβανς, 56 ετών, παραδέχθηκαν την ενοχή τους ως συνεργοί μετά την τέλεση του εγκλήματος και καταδικάστηκαν σε ποινές που καλύφθηκαν από τον χρόνο που είχαν ήδη εκτίσει υπό κράτηση.

Εκδόθηκαν από τη Σκωτία στον Καναδά

Οι τρεις άνδρες, που σύμφωνα με καναδικά μέσα ενημέρωσης κατάγονται από το Μάντσεστερ, εκδόθηκαν στον Καναδά από τη Σκωτία το 2025.

Μετά την απολογία τους, οι δύο μεγαλύτεροι σε ηλικία άνδρες τέθηκαν υπό την ευθύνη της Καναδικής Υπηρεσίας Συνοριακής Ασφάλειας προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού τους.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο στον Καναδά όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ και οι τρεις είχαν συναινέσει στην έκδοσή τους κατά τη διάρκεια ακροάσεων στο Δικαστήριο του Εδιμβούργου τον περασμένο Οκτώβριο.

Το φερόμενο περιστατικό σημειώθηκε έξω από εστιατόριο στην πόλη Όουεν Σάουντ του Καναδά. Φωτογραφία: Google
Το φερόμενο περιστατικό σημειώθηκε έξω από εστιατόριο στην πόλη Όουεν Σάουντ του Καναδά. Φωτογραφία: Google

Διαμάχη για λογαριασμό 150 δολαρίων

Σύμφωνα με τις Αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2023 έξω από εστιατόριο ινδικής κουζίνας στην πόλη Όουεν Σάουντ, περίπου 190 χιλιόμετρα από το Τορόντο.

Η συμπλοκή φέρεται να ξέσπασε έπειτα από διαφωνία για απλήρωτο λογαριασμό ύψους 150 καναδικών δολαρίων (περίπου 93 ευρώ).

Ο Ραχμάν, ο οποίος καταγόταν από το Μπανγκλαντές και ήταν πατέρας ενός παιδιού, βρέθηκε τραυματισμένος στον δρόμο από εργαζόμενο του εστιατορίου. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης Λόντον του Οντάριο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του μία εβδομάδα αργότερα.

Καναδικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει τότε ότι οι τρεις Βρετανοί βρίσκονταν στη χώρα με τουριστικές βίζες και αναχώρησαν λίγο μετά το περιστατικό.

«Ένας υπέροχος άνθρωπος»

Ο δήμαρχος του Όουεν Σάουντ, Ίαν Μπόντι, περιέγραψε τον Ραχμάν ως έναν άνθρωπο ιδιαίτερα αγαπητό στην τοπική κοινωνία.

«Ήταν ένας υπέροχος, ζεστός άνθρωπος. Ήρεμος, ευγενικός, ένας πραγματικά όμορφος άνθρωπος που τον συμπαθούσαν όλοι. Η κοινότητα σοκαρίστηκε όταν συνέβη αυτό», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι κάτοικοι αισθάνονται ανακούφιση που η υπόθεση έφτασε επιτέλους στο δικαστήριο και έκλεισε ένας κύκλος που παρέμενε ανοιχτός για σχεδόν τρία χρόνια.

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