Σάλος στις ΗΠΑ: Καθηγήτρια υπερασπίστηκε τους Φρουρούς της Επανάστασης και κάλεσε σε πτώση της «αμερικανικής αυτοκρατορίας»

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Αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσαν οι δηλώσεις της καθηγήτριας Πολιτικών Επιστημών Κορίνα Μάλιν, η οποία υπερασπίστηκε δημοσίως τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) και κάλεσε στην ανατροπή της αμερικανικής «αυτοκρατορίας» κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της οργάνωσης Democratic Socialists of America (DSA) στη Νέα Υόρκη.

Η Μάλιν, η οποία είχε συλληφθεί στο παρελθόν για τη συμμετοχή της σε φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις στο City College της Νέας Υόρκης, παρουσίασε τις απόψεις της σε εκδήλωση με θέμα την Ιρανική Επανάσταση, αναφέρει η New York Post.

«Το Ιράν έχει κερδίσει αυτόν τον πόλεμο»

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της υποστήριξε ότι η στρατιωτική βιομηχανία του Ιράν έχει επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα.

«Το Ιράν έχει κερδίσει αυτόν τον πόλεμο… η εγχώρια στρατιωτική του βιομηχανία έχει παράγει εκπληκτικά αποτελέσματα», υποστήριξε.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν αρνητικά τις στρατιωτικές δυνατότητες των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Αυτό έχει τεράστιο κόστος για την ικανότητα της αμερικανικής αυτοκρατορίας να επιβάλλει τη θέλησή της… Πρέπει να ρίξουμε την αυτοκρατορία με κάθε αναγκαίο μέσο», δήλωσε.

Υπεράσπιση του ιρανικού κράτους και των Φρουρών της Επανάστασης

Η καθηγήτρια υποστήριξε ότι, παρά την προσωπική της επιθυμία για έναν κόσμο χωρίς στρατούς, χώρες όπως το Ιράν θεωρούν αναγκαία την ενίσχυση της στρατιωτικής τους ισχύος.

«Θα ήθελα να δω έναν κόσμο χωρίς στρατούς. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη», είπε, προσθέτοντας ότι το Ιράν χρειάζεται να επενδύει σημαντικούς πόρους στη στρατιωτική του βιομηχανία.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της δήλωσε:

«Λυπάμαι, αλλά υπερασπίζομαι τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Υπερασπίζομαι τον απίστευτο ρόλο που έχει διαδραματίσει το ιρανικό κράτος στην υπεράσπιση της εργατικής τάξης».

Αντιδράσεις για τις δηλώσεις της

Οι τοποθετήσεις της προκάλεσαν έντονες επικρίσεις από οργανώσεις και αναλυτές που αντιτίθενται στο ιρανικό καθεστώς.

Ο Άντριου Γκαλίλι, πολιτικός διευθυντής της National Union for Democracy in Iran, χαρακτήρισε «ηθικά απαράδεκτη» την υπεράσπιση των Φρουρών της Επανάστασης.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για οργανισμό που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραβιαστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

«Όποιος παρουσιάζεται ως υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ ταυτόχρονα δικαιολογεί τους Φρουρούς της Επανάστασης είτε αγνοεί επικίνδυνα τα θύματά τους είτε δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτά», δήλωσε.

Corinna Mullin belongs in jail not education pic.twitter.com/2AOcFDI6YN — Jabotinsky Jews (@Betar_USA) July 15, 2025

Παρελθόν αντιπαραθέσεων

Η Μάλιν είχε απομακρυνθεί από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (CUNY) το 2025, μετά τον ρόλο της σε κινητοποιήσεις υπέρ των Παλαιστινίων το 2024. Ωστόσο, επανήλθε αργότερα στη θέση της, ενώ διδάσκει επίσης στο πανεπιστήμιο The New School.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η καθηγήτρια έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με το δίκτυο Samidoun, το οποίο οι αμερικανικές Αρχές έχουν συνδέσει με το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP).