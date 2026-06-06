Αλβανία: Νέες κινητοποιήσεις για το mega-project του Τζάρεντ Κούσνερ

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Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα σε προστατευόμενη παράκτια περιοχή της Αλβανίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στα σχέδια κατασκευής πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος από εταιρεία που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ.

Στη λιμνοθάλασσα Βιόσα-Νάρτα, περίπου 150 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Τιράνων, περιβαλλοντικές οργανώσεις και κάτοικοι από διάφορες περιοχές της χώρας πραγματοποίησαν διαμαρτυρία, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχαν ξεκινήσει εργασίες προετοιμασίας του χώρου.

«Όλη αυτή η θαλάσσια έκταση είναι μια προστατευμένη ζώνη. Το να καταστραφεί θα είναι μοιραίο για τη βιοποικιλότητα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Εμιλιόνα Πούγια, εργαζόμενη στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Φλαμίνγκο και αλβανικές σημαίες στις διαδηλώσεις

Οι συγκεντρωμένοι βρέθηκαν στην αμμώδη παραλία της περιοχής κρατώντας αλβανικές σημαίες, ενώ αρκετοί μετέφεραν φουσκωτά και χάρτινα ροζ φλαμίνγκο, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε σύμβολο των κινητοποιήσεων.

Με συνθήματα κατά του έργου, οι διαδηλωτές ζήτησαν την ακύρωσή του, εκφράζοντας ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στο ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής.

Στα τέλη Μαΐου είχαν σημειωθεί εντάσεις κατά τη διάρκεια προηγούμενης διαμαρτυρίας, όταν τοποθετήθηκαν συρματοπλέγματα για την οριοθέτηση του χώρου. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν πλέον απομακρυνθεί, ενώ τότε είχαν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο εικόνες με μπουλντόζες να κινούνται στην παραλία.

Σχέδιο ύψους 4 δισ. ευρώ

Το έργο, η αξία του οποίου εκτιμάται στα περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ, συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι αντιδράσεις έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, με χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται σχεδόν καθημερινά στα Τίρανα για να διαμαρτυρηθούν για αυτό που χαρακτηρίζουν απειλή για τη λιμνοθάλασσα Βιόσα-Νάρτα και το φυσικό της περιβάλλον.

Η περιοχή αποτελεί σημαντικό σταθμό για αποδημητικά πτηνά, μεταξύ των οποίων και τα ροζ φλαμίνγκο που φιλοξενούνται κάθε χρόνο στον υγροβιότοπο.

Albania 🇦🇱 is erupting. The question is: Why does Mr. Kushner want to build a luxury resort on a 5,000-year-old military site with tunnels and bunkers? Many people fear that the project will permanently damage the natural beauty of Sazan Island and the Zvërnec Lagoon, harming… pic.twitter.com/PWIWwXxC1W — 𝐌𝐚𝐥𝐜𝐨𝐥𝐦 (@Malcolm_Pal9) June 6, 2026

Αντιδράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων

«Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη διαφάνεια αυτής της διαδικασίας, αλλά επίσης το γεγονός ότι όλο αυτό έγινε με πλήρη περιφρόνηση της περιβαλλοντικής σημασίας αυτής της ζώνης», εξήγησε η Ντενίσα Κάζα, μέλος της αλβανικής περιβαλλοντικής οργάνωσης PPNEA.

Η ίδια υπογράμμισε ότι πρόκειται για «μία από τις πιο σημαντικές τοποθεσίες βιοποικιλότητας της Μεσογείου».

Η απάντηση του Ράμα

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα επιχείρησε να καθησυχάσει τις αντιδράσεις, δηλώνοντας ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη λάβει οριστική έγκριση.

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «οι καλύτεροι ειδικοί» παγκοσμίως εργάζονται πάνω στο εγχείρημα και ότι στόχος είναι «η δημιουργία κάτι μοναδικού».