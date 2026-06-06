Εύβοια: Συνελήφθη 50χρονος για τη φωτιά στη Νέα Αρτάκη

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Στη σύλληψη ενός 50χρονου κατοίκου της Νέας Αρτάκης προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου (6/6) οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος Χαλκίδας για την πρόκληση φωτιάς, νωρίτερα σήμερα, στην περιοχή της Παναγίας της Φανερωμένης, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας eviaonline, ο 50χρονος φέρεται να πραγματοποιούσε εργασίες με μηχάνημα (φορτωτή) με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά από σπίθα σε σίδερο.

Ο συλληφθείς αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον του εισαγγελέα και να του επιβληθεί πρόστιμο.

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