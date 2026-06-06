Εύβοια: Συνελήφθη 50χρονος για τη φωτιά στη Νέα Αρτάκη

Ένας 50χρονος κάτοικος της Νέας Αρτάκης συνελήφθη από το Πυροσβεστικό Σώμα Χαλκίδας για την πρόκληση φωτιάς στην περιοχή της Παναγίας της Φανερωμένης στην Εύβοια. Η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από σπίθα κατά τη διάρκεια εργασιών με μηχάνημα (φορτωτή), και ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου (6/6) ένας 50χρονος κάτοικος της Νέας Αρτάκης από τους ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος Χαλκίδας.
  • Η σύλληψη αφορά την πρόκληση φωτιάς νωρίτερα την ίδια μέρα, στην περιοχή της Παναγίας της Φανερωμένης στην Εύβοια. Ο 50χρονος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά από σπίθα κατά τη διάρκεια εργασιών με φορτωτή.
  • Ο συλληφθείς αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον του εισαγγελέα και να του επιβληθεί πρόστιμο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Στη σύλληψη ενός 50χρονου κατοίκου της Νέας Αρτάκης προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου (6/6) οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος Χαλκίδας για την πρόκληση φωτιάς, νωρίτερα σήμερα, στην περιοχή της Παναγίας της Φανερωμένης, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας eviaonline, ο 50χρονος φέρεται να πραγματοποιούσε εργασίες με μηχάνημα (φορτωτή) με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά από σπίθα σε σίδερο.

Ο συλληφθείς αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον του εισαγγελέα και να του επιβληθεί πρόστιμο.

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