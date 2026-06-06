Σκληρές αερομαχίες με οπλισμένα τουρκικά F-16 στο Αιγαίο – Αναχαιτίσεις κι εμπλοκές από ελληνικά μαχητικά

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Η Τουρκία ανεβάζει κάθε εβδομάδα μία βαθμίδα παραπάνω την κλίμακα της έντασης στο Αιγαίο, προχωρώντας κάθε φορά και σε κάτι περισσότερο. Αυτή τη φορά έστειλε 4 οπλισμένα μαχητικά F-16. Σκληρές αερομαχίες κι εμπλοκές από ελληνικά μαχητικά.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Κλιμακώνοντας την ένταση στο Αιγαίο, η Τουρκία επαναφέρει αργά αλλά σταθερά τις προκλήσεις με οπλισμένα μαχητικά, τα οποία στέλνει όλο και πιο συχνά κυρίως στο ανατολικό και βορειοανατολικό Αιγαίο.

Αυτή τη φορά 2 ζεύγη οπλισμένων τουρκικών f-16 παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο το διάστημα 10.00 με 11.00 το πρωί, συνολικά 5 φορές, ανάμεσα από Χίο – Λέσβο.

Η Πολεμική Αεροπορία απάντησε με την απογείωση συνολικά 8 οπλισμένων μαχητικών, τα οποία προχώρησαν σε σκληρές αερομαχίες με τα τουρκικά F-16, μία εκ των οποίων οδήγησε σε εμπλοκή ενός τουρκικού από ελληνικό μαχητικό.

Συνολικά από το πρωί σημειώθηκαν 9 παραβιάσεις του ΕΕΧ, με ένα τουρκικό κατασκοπευτικό – ναυτικής συνεργασίας να προχωρά σε επιπλέον 4 παραβιάσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η Τουρκία έχει σε εξέλιξη την μεγάλη αεροναυτική άσκηση Θαλασσόλυκος, έχοντας βγάλει εκτός ναυστάθμων συνολικά 125 πλοία και υποβρύχια.