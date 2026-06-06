Στάρμερ: Υποδέχεται Ζελένσκι, Μακρόν και Μερτς στο Λονδίνο για συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία

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Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα φιλοξενήσει την Κυριακή στη Ντάουνινγκ Στριτ τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, με βασικό θέμα τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Η συνάντηση πραγματοποιείται έπειτα από μια εβδομάδα αυξημένων εχθροπραξιών, αλλά και μετά την απόρριψη από τον Βλαντίμιρ Πούτιν της πρότασης του Ζελένσκι για απευθείας συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο, αναφέρει ο Guardian.

Εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων

Οι συνομιλίες στο Λονδίνο διεξάγονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συγκρούσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχουν ενταθεί.

Το Σάββατο, μεγάλης κλίμακας ουκρανική επίθεση με drones είχε στόχο την Αγία Πετρούπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη ικανότητα του Κιέβου να πλήττει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Την ίδια ώρα, στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ύστερα από σειρά ρωσικών επιθέσεων με drones και πυροβολικό.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφέρειας, Ολεξάντρ Χάνζα, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν σχεδόν 30 φορές τρεις διαφορετικές περιοχές της περιφέρειας.