Γαλλία: Πέθανε σε ηλικία 93 ετών η Μπερναντέτ Σιράκ, σύζυγος του πρώην προέδρου Ζακ Σιράκ

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Η Μπερναντέτ Σιράκ, χήρα του πρώην προέδρου της Γαλλίας Ζακ Σιράκ, έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής σε ηλικία 93 ετών, όπως γνωστοποίησε η κόρη της, Κλοντ Σιράκ, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Μπερναντέτ Σιράκ, το γένος Σοντρόν ντε Κουρσέλ, «έφυγε το βράδυ, γαλήνια, περιτριγυρισμένη από τους δικούς της. Είχε γίνει 93 ετών» στις 18 Μαΐου, δήλωσε η κόρη της. Ο Ζακ Σιράκ είχε πεθάνει το 2019 σε ηλικία 86 ετών.

Bernadette Chirac, widow of former French president Jacques Chirac and known as the loyal companion of one of France’s key postwar politicians, has died at the age of 93.https://t.co/GS4BK1TNxV pic.twitter.com/RCRjYvLZpR — AFP News Agency (@AFP) June 6, 2026

Η μοναδική Πρώτη Κυρία με εκλεγμένο αξίωμα

Η Μπερναντέτ Σιράκ κατείχε μια ξεχωριστή θέση στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Γαλλίας, καθώς υπήρξε η μοναδική Πρώτη Κυρία που είχε εκλεγεί η ίδια σε δημόσιο αξίωμα.

Υπηρέτησε ως νομαρχιακή σύμβουλος στον νομό Κορέζ, στην κεντρική Γαλλία, διατηρώντας την έδρα της από το 1979 έως το 2015. Η περιοχή αυτή αποτέλεσε και το πολιτικό προπύργιο του συζύγου της, ο οποίος εκλεγόταν εκεί επί δεκαετίες.

Στο πλευρό του Ζακ Σιράκ επί έξι δεκαετίες

Παντρεμένη με τον Ζακ Σιράκ για περισσότερα από 60 χρόνια, βρέθηκε στο πλευρό του σε κάθε στάδιο της πολιτικής του διαδρομής, από τα πρώτα του βήματα ως βουλευτής και υπουργός, έως τη θητεία του ως πρωθυπουργού, δημάρχου Παρισιού και τελικά προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Συνόδευσε τον σύζυγό της στην πολυετή προσπάθειά του να κατακτήσει το Μέγαρο των Ηλυσίων, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1995, όταν εξελέγη πρόεδρος της Γαλλίας στην τρίτη του απόπειρα.

Mon épouse et moi avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition de Bernadette Chirac. Première dame, elle a marqué notre Histoire aux côtés du président Jacques Chirac, la vie de la Corrèze où elle était élue, le destin de millions de malades anonymes aussi,… pic.twitter.com/cMC0BXZyLq — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 6, 2026

Τα μηνύματα Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν απέτισε φόρο τιμής στη Μπερναντέτ Σιράκ, χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλη κυρία της καρδιάς» που «σημάδεψε την ιστορία μας».

Από την πλευρά της, η Μπριζίτ Μακρόν εξέφρασε τον «απέραντο σεβασμό» της για το έργο και τη δράση της εκλιπούσας, η οποία μέχρι το 2019 βρισκόταν επικεφαλής του οργανισμού Fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, προτού παραδώσει τη σκυτάλη στην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας.

Από τη Sciences-Po στο προεδρικό μέγαρο

Γεννημένη στο Παρίσι στις 18 Μαΐου 1933, η Μπερναντέτ Σοντρόν ντε Κουρσέλ προερχόταν από οικογένεια διπλωματών και μεγάλωσε στο εύπορο 16ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σπούδασε στη φημισμένη Σχολή Πολιτικών Επιστημών Sciences-Po, όπου γνώρισε τον Ζακ Σιράκ. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε μια σχέση ζωής και το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1956, παραμένοντας μαζί μέχρι τον θάνατο του πρώην Γάλλου προέδρου το 2019.