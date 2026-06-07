Συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος στην Κρήτη κατηγορούμενος για τρομοκρατική δράση ως μέλος της Χαμάς

«Συνελήφθη στην Κρήτη, μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Δ.A.E.E.B., 37χρονος αλλοδαπός Παλαιστινιακής καταγωγής κατηγορούμενος για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών», αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως: «Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, συνδέονταν με πρόσφατα συλληφθέντα άτομα στην Κύπρο, για αδικήματα τρομοκρατίας.

Κατά τις έρευνες σε οικίες στην Κρήτη και την Αθήνα, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων, συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός H/Y, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακός εξοπλισμός. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος κατηγορούμενος, με καταγωγή από τη Λωρίδα της Γάζας, βρίσκεται νόμιμα στη χώρα μας, μένει μόνος του στα Πατήσια και εργάζεται σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης.

Οι Αρχές φέρεται να έφτασαν στη σύλληψή του, αξιοποιώντας πληροφορίες από την Κύπρο, όπου πρόσφατα σημειώθηκαν συλλήψεις για υποθέσεις που σχετίζονται με βομβιστικές επιθέσεις της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ. Η επιχείρηση οργανώθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμό μεταξύ της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Ο 37χρονος, που ήταν μόνος την ώρα της σύλληψης, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του και όλες οι συνεργασίες και οι διασυνδέσεις του εντός και εκτός Ελλάδας.