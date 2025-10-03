Πάνος Ρούτσι: «Δεν προέκυψε άμεση απειλή για την ζωή του» – Η ανακοίνωση του Γενικού Κρατικού Νίκαιας 

Ανακοίνωση εξέδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής το Γενικό Κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας, σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται για 19η ημέρα σε απεργία πείνας.

Στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «ο κ. Πάνος Ρούτσι προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με συμπτώματα γενικής αδυναμίας κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025», γνωστοποιώντας ακόμη πως από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για την ζωή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο κ. Πάνος Ρούτσι με συμπτώματα γενικής αδυναμίας. Υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις.

Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δική του επιθυμία αποχώρησε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ανακοίνωση εξέδωσε και η ιατρική ομάδα του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας που παρακολουθεί την πορεία της υγείας του, σύμφωνα με την οποία, ο Πάνος Ρούτσι, έχει χάσει 10 κιλά και υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές επιπλοκές. Υποβλήθηκε σε αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα έδειξαν χαμηλή τιμή ουρίας ορού και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση ορού, συμβατές με ασιτία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από την ιατρική ομάδα του κ. Ρούτσι:

«Ο κ. Ρούτσι που παρακολουθείται καθημερινά από ομάδα αλληλέγγυων γιατρών, έχει ατομικό αναμνηστικό υπερτάσεως, καρδιακής αρρυθμίας, περιφερικής αγγειοπάθειας, δυσλιπιδαιμίας, υπνικής άπνοιας και γαστρίτιδας και εξετάστηκε σήμερα στο Τμήμα Επειγόντων του Κρατικού Νικαίας.

Τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια και αιμωδίες κάτω άκρων.

Κατά την αντικειμενική εξέταση εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία.

Εχει συνολικά απωλέσει 10 κιλά σωματικού βάρους που αντιστοιχεί στο 8,9% του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τον αιματολογικό έλεγχο σημειώνεται χαμηλή τιμή ουρίας ορού και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση ορού, συμβατές με ασιτία.

Ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στην 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές. Το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας του όταν ξεκίνησε ήταν ήδη βεβαρημένη, και το ότι παραμένει σε ανοιχτό χώρο, λειτουργεί αθροιστικά.

Δεδομένου ότι το αίτημά του για εκταφή του γιου του, ταυτοποίηση αλλά και βιοχημικές-τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Ο κ. Ρούτσι δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημά του αυτό. Επίσης αρνείται να νοσηλευτεί. Κάνουμε έκκληση για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του».