Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι εντόπισαν κάτι τεράστιο να μετατοπίζεται στο εσωτερικό της Γης

Μια ομάδα γεωφυσικών αναφέρει ότι μια τεράστια μάζα μετατοπίστηκε βαθιά κάτω από την επιφάνεια της Γης πριν από 18 χρόνια. Όπως αναφέρεται σε άρθρο που δημοσιεύτηκε τον προηγούμενο μήνα στο περιοδικό Geophysical Research Letters, μια ομάδα με επικεφαλής την ερευνήτρια Charlotte Gaugne Gouranton από το Πανεπιστήμιο City του Παρισιού ανέλυσε δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους δορυφόρους της NASA Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) μεταξύ 2006 και 2008.

Οι δύο δορυφόροι σχεδιάστηκαν για να παρακολουθούν τις αλλαγές στην υπογείως αποθηκευμένη ποσότητα νερού και τα επίπεδα της θάλασσας, σύμφωνα με τη NASA. Ωστόσο, τα ευρήματα της ομάδας της Gouranton υποδηλώνουν ότι κατάφεραν να εξετάσουν τι συμβαίνει σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος.

Η ανάλυση μικρών μετατοπίσεων στο βαρυτικό πεδίο της Γης

Αναλύοντας μικρές μετατοπίσεις στο βαρυτικό πεδίο της Γης, βρήκαν στοιχεία ότι υλικό σε βάθος χιλιάδων χιλιομέτρων, κοντά στη διεπαφή του πυρήνα με τον μανδύα, είχε μετακινηθεί μυστηριωδώς. Τα ευρήματά τους θα μπορούσαν να ρίξουν περισσότερο φως στα στρώματα που αποτελούν τη Γη και στον τρόπο με τον οποίο αυτές συνδέονται μεταξύ τους, δήλωσε στο περιοδικό Nature μία από τους συγγραφείς της μελέτης και γεωφυσικός Isabelle Panet από το Πανεπιστήμιο Gustave Eiffel στο Παρίσι. Αυτές οι συνδέσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο η Γη διατηρεί το μαγνητικό της πεδίο, το οποίο μας προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες του Διαστήματος.

Ο ρόλος “κλειδί” ενός ορυκτού

Στην εργασία, η ομάδα προτείνει ότι ο περοβσκίτης , ένα είδος ορυκτού που βρίσκεται στο κάτω μέρος του μανδύα της Γης, μπορεί να άλλαξε τη δομική διαμόρφωση του στρώματος, κάνοντας τα πετρώματα στην περιοχή να γίνουν πιο πυκνά και να αυξηθεί η μάζα τους. Αυτές οι διαταραχές δημιούργησαν κύματα που ενδεχομένως έφτασαν μέχρι τα όρια του πυρήνα της Γης.

Οι αλλαγές αυτές θα μπορούσαν επίσης να έχουν τροποποιήσει τη ροή του υγρού πετρώματος στον εξωτερικό πυρήνα της Γης, προκαλώντας ασυνήθιστα γεωμαγνητικά δεδομένα στα στοιχεία των δορυφόρων GRACE.

Η «γεωμαγνητική διαταραχή», που κορυφώθηκε γύρω στο 2007, εμφανίστηκε ανοιχτά της Αφρικής, στον Ατλαντικό, προκαλώντας αρχικά σύγχυση στην Panet και τους συνεργάτες της. Οι μεταβολές στα υπόγεια ύδατα της Γης, τις οποίες οι δορυφόροι GRACE βοήθησαν τους επιστήμονες να μετρήσουν μεταξύ του 2002 και του 2017, δεν μπορούσαν να εξηγήσουν αυτό το παράξενο σήμα.

«Έτσι, τουλάχιστον εν μέρει, η προέλευση πρέπει να βρίσκεται μέσα στη στερεά Γη», δήλωσε η Panet στο Nature. «Πρέπει να προέρχεται από πολύ μεγάλο βάθος». Ωστόσο, για να επιβεβαιώσει τη θεωρία της, η ομάδα θα χρειαστεί να συνεχίσει την έρευνά της.

Ευτυχώς, η NASA έχει ήδη εκτοξεύσει, από τον Μάιο του 2018, τους διαδόχους των δορυφόρων GRACE, γνωστούς ως αποστολή Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On (GRACE-FO).

Η ομάδα ελπίζει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα από την αποστολή για να διερευνήσει πώς οι αλλαγές στην «τοπογραφία των ορίων πυρήνα-μανδύα μπορεί να επηρεάσουν τη δυναμική της ροής του πυρήνα και το γεωμαγνητικό πεδίο» – και ελπίζει να εντοπίσει άλλα «ταχέα γεγονότα στον βαθύ μανδύα», σύμφωνα με την εργασία τους.