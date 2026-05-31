Το Ιράν καθαρίζει τις εισόδους σε υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων – Τι αποκαλύπτουν δορυφορικές εικόνες

Το Ιράν έχει αποκαταστήσει την πρόσβαση σε 50 από τις 69 εισόδους σηράγγων σε 18 υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων που δέχθηκαν πλήγματα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2026 στο Ιράν, αναφέρει το CNN επικαλούμενο δορυφορικές εικόνες.

Για εβδομάδες, οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ περιόρισαν την πρόσβαση του Ιράν στις υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων του, καταστρέφοντας δρόμους και θάβοντας τις εισόδους των σηράγγων, ωστόσο οι δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το CNN δείχνουν πώς το Ιράν χρησιμοποίησε απλό εξοπλισμό, όπως μπουλντόζες και φορτηγά, κάτι που σύμφωνα με ειδικούς υποδηλώνει ότι οι πυραυλικές δυνατότητες της Τεχεράνης δεν μπορούν να καταστραφούν απλώς στοχεύοντας τις εισόδους των σηράγγων.

❗️🇮🇷⚔️🇺🇲 – According to a CNN analysis of recent Airbus Defence and Space satellite imagery, Iran has used bulldozers and dump trucks to rapidly reopen at least 50 blocked tunnel entrances across 18 underground missile sites since the ceasefire took effect in early April 2026.… pic.twitter.com/JCthN7WVL3 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) May 30, 2026

Το Ιράν έχει επισκευάσει και άλλα τμήματα των βάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δρόμων που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ για να εμποδίσουν τη χρήση τους από εκτοξευτές πυραύλων. Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι σχεδόν όλοι αυτοί οι κρατήρες έχουν πλέον καλυφθεί, ενώ σε δύο τοποθεσίες έχουν ακόμη και ασφαλτοστρωθεί εκ νέου.

Με τις συγκεκριμένες ενέργειες το Ιράν φαντάζει έτοιμο να εκτοξεύσει πολύ περισσότερους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον του Ισραήλ και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής, κάτι που όπως αναφέρουν οι ειδικοί αναδεικνύει τα όρια της αμερικανικής στρατηγικής βομβαρδισμών.

Κατά τη διάρκεια των μαχών, το Ιράν εργάστηκε για να καθαρίσει τις θαμμένες εισόδους των σηράγγων με μεγάλο κίνδυνο, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συχνά χτυπούσαν τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν για την εκσκαφή. Αυτή η εργασία επέτρεψε στην Τεχεράνη να συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, αν και με πολύ μειωμένο ρυθμό. Από την κατάπαυση του πυρός, πριν από περισσότερες από επτά εβδομάδες, οι ιρανικές προσπάθειες για την εκσκαφή των βάσεων έχουν επιταχυνθεί σημαντικά. Έτσι, εφόσον οι εχθροπραξίες ξαναρχίσουν, το Ιράν είναι σε θέση να «συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους όσο διαθέτει εκτοξευτές και πληρώματα, ακόμη και αν η παραγωγή έχει σταματήσει», δήλωσε ο Σαμ Λέαρ, ερευνητικός συνεργάτης στο Κέντρο Μελετών για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων «Τζέιμς Μάρτιν», ο οποίος αναλύει τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν. «Δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει τους εκτοξευτές να οπλιστούν με το άφθονο απόθεμα πυραύλων που διαθέτουν ακόμη οι Ιρανοί», προσέθεσε.

«Ο αμερικανικός στρατός είναι ικανός να πετυχαίνει τακτικές επιτυχίες, και η εξουδετέρωση και η καταστολή της ιρανικής πυραυλικής δύναμης αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού», δήλωσε ο Λέαρ. «Ωστόσο, αν αυτό δεν συνοδεύεται από μια σειρά λογικών στρατηγικών πολεμικών στόχων και μια εφικτή θεωρία νίκης, μπορεί να καταλήξει σε στρατηγική αποτυχία», συμπλήρωσε.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τα ευρήματα του CNN, επαναλαμβάνοντας μια προηγούμενη δήλωση ότι «ο αμερικανικός στρατός είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο και διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει τις αποστολές του στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξει ο πρόεδρος».

Ένας στόχος του πολέμου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επισημάνει το οπλοστάσιο πυραύλων του Ιράν ως λόγο για τον πόλεμο, με την καταστροφή του να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους. Σε μια ανάρτηση του Μαρτίου στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε την «πλήρη αποδυνάμωση της ιρανικής πυραυλικής ικανότητας, των εκτοξευτών και ό,τι άλλο σχετίζεται με αυτά» ως έναν από τους πέντε «στόχους» του πολέμου.

Το δίκτυο υπόγειων βάσεων πυραύλων του Ιράν, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, προσφέρει σημαντική προστασία στους πυραύλους και στους εκτοξευτές του. Το βάθος των εγκαταστάσεων, ορισμένες από τις οποίες βρίσκονται κάτω από εκατοντάδες μέτρα βράχου, περιορίζει τις επιλογές που έχουν οι στρατοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ για την επίθεση στις βάσεις αυτές.

Έτσι, κατά τις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης, οι στρατιωτικές δυνάμεις στράφηκαν σε επιθέσεις κατά των εισόδων τους, κάτι που, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες εντοπισμού και καταστροφής των εκτοξευτών, είχε ως αποτέλεσμα τον σημαντικό περιορισμό των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων.

Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις βάσεις, θάβοντας τις περισσότερες εισόδους των σηράγγων κάτω από βουνά από συντρίμμια και καταστρέφοντας τους δρόμους που οδηγούσαν στις εγκαταστάσεις.

Δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το CNN την εποχή εκείνη έδειχναν εγκαταστάσεις όπως η βόρεια βάση πυραύλων του Ισφαχάν, μια βασική υπόγεια πυραυλική βάση, να έχουν καταστραφεί από πολλαπλές επιθέσεις, με τα ερείπια να καλύπτουν τις σήραγγες και τους εκτοξευτές να έχουν καταστραφεί στο εξωτερικό.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ανέλαβαν επίσης μια ευρεία προσπάθεια να καταστρέψουν την αλυσίδα εφοδιασμού πυραύλων του Ιράν, από τα εργοστάσια όπου παράγονται μικρά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, έως τις εγκαταστάσεις όπου κατασκευάζονται τα προωθητικά και τα σώματα των πυραύλων.

Αφού οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ αναφέρθηκε στις προσπάθειες αυτές, λέγοντας ότι το Ιράν θα «ξεθάβει τους εναπομείναντες εκτοξευτές και πυραύλους του, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να τους αντικαταστήσει. Δεν διαθέτετε αμυντική βιομηχανία».

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει περίπου 1.000 πυραύλους αποθηκευμένους στις υπόγειες εγκαταστάσεις.

Αυτό το απόθεμα, που βρίσκεται βαθιά κάτω από την επιφάνεια, είναι απίθανο να έχει υποστεί σημαντικές ζημιές από επιθέσεις στο επίπεδο του εδάφους, σύμφωνα με τους ειδικούς, ειδικά δεδομένου ότι ο ισραηλινός στρατός χτύπησε εισόδους σηράγγων με τον ίδιο τρόπο κατά τη διάρκεια του «πολέμου των 12 Ημερών» πέρυσι.

«Προετοιμάζονταν για αυτό το είδος πολέμου εδώ και 20 χρόνια», δήλωσε ο Τιμούρ Καντίσεφ, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη και την Πολιτική Ασφάλειας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, ο οποίος μελετά τους πυραύλους του Ιράν. «Είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι», προσέθεσε.

«Χρειάζονται πολύ ακριβά όπλα για να προκληθούν καταστροφές, ενώ για την αποκατάσταση χρειάζονται απλά μπουλντόζες»

Για να ξανανοίξει τις βάσεις, το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει μια ποικιλία κατασκευαστικού και χωματουργικού εξοπλισμού. Στις δορυφορικές εικόνες, φορτωτές φαίνονται να μαζεύουν μπάζα, ενώ φορτηγά γεμίζουν τους κρατήρες με χώμα.

Σε μια βάση, έξω από το Ισφαχάν, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πραγματοποίησαν πολυάριθμες επιθέσεις για να φράξουν τέσσερις εισόδους τούνελ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Σε δύο από τις εισόδους ήταν ορατοί τουλάχιστον 18 κρατήρες, κάτι που υποδηλώνει το μέγεθος των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν για να μπλοκάρουν τα τούνελ.

Στις αρχές Μαΐου, μια δορυφορική εικόνα έδειξε ένα φορτηγό να χρησιμοποιείται για να γεμίσει τους κρατήρες. Οι άλλες δύο είσοδοι, επίσης μπλοκαρισμένες από κρατήρες και συντρίμμια, είχαν ήδη ανοίξει, και οι δρόμοι που οδηγούσαν σε αυτές, που είχαν προηγουμένως καταστραφεί από βομβαρδισμούς, είχαν ξαναασφαλτοστρωθεί.

Σε μια βάση έξω από τη Χομεΐν στα μέσα Απριλίου, μια εικόνα έδειξε τουλάχιστον 10 οχήματα κατασκευών να εργάζονται για να ξανανοίξουν μια είσοδο.

Καθώς το Ιράν ανακτά τους πυραύλους του και αποκαθιστά τη λειτουργικότητα των πυραυλικών βάσεών του, οι αναλυτές εκφράζουν ανησυχία ότι η συνεχιζόμενη απειλή που αποτελεί αυτό το οπλοστάσιο υποτιμάται, ειδικά δεδομένης της μείωσης των αποθεμάτων των αμερικανικών πυραύλων αναχαίτισης.

Επίσης, οι επιθέσεις εναντίον των εργοστασίων πυραύλων του Ιράν ενδέχεται να μην εμποδίσουν την Τεχεράνη να ανασυγκροτήσει τις δυνατότητες παραγωγής πυραύλων της για όσο διάστημα θα ήθελαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια του «πολέμου των 12 ημερών», ορισμένα από αυτά τα εργοστάσια είχαν επίσης δεχτεί επιθέσεις. Αν και οι πρόσφατες επιθέσεις ήταν πολύ ευρύτερης κλίμακας, δορυφορικές εικόνες έδειξαν ότι το Ιράν είχε ήδη ανοικοδομήσει ορισμένες από τις εγκαταστάσεις που είχαν στοχοποιηθεί τον περασμένο Ιούνιο.

Εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι το Ιράν έχει ήδη αρχίσει να ανασυγκροτεί βασικές στρατιωτικές δυνατότητες, μεταξύ των οποίων η επανέναρξη της παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και η αντικατάσταση εκτοξευτών πυραύλων και παραγωγικών εγκαταστάσεων.

«Οι Ιρανοί έχουν ξεπεράσει όλα τα χρονοδιαγράμματα που είχε θέσει η (κοινότητα πληροφοριών) για την ανασυγκρότηση», δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ στο CNN.

Για τον Καντίσεφ, αυτή η διαφορά στις τεχνολογίες αποκαλύπτει τη δυσκολία στην επιδίωξη στρατιωτικών επιλογών εναντίον του Ιράν.

«Πρέπει να χρησιμοποιήσεις πολύ εξελιγμένα, πολύ ακριβά όπλα για να προκαλέσεις αυτού του είδους τη ζημιά, ενώ η αποκατάσταση απαιτεί πολύ χαμηλή τεχνολογία – απλά μπουλντόζες», προσέθεσε.

πηγές: CNN, ΕΡΤ