ΟΗΕ: Έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας τη Δευτέρα για την προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως τη Δευτέρα, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, για να συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο μετά την κατάληψη του φρουρίου του Μποφόρ από τον ισραηλινό στρατό

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει το απόγευμα της Δευτέρας για να συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας.
  • Η Γαλλία υπέβαλε το αίτημα αφού ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το εμβληματικό, μεσαιωνικό φρούριο του Μποφόρ.
  • Η συνεδρίαση του ΟΗΕ θα γίνει έπειτα από εκείνη που ζήτησε η Ρουμανία με αφορμή τη συντριβή ενός ρωσικής κατασκευής μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Γαλάτσι, όπου τραυματίστηκαν δύο άτομα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει το απόγευμα της Δευτέρας για να συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο, κατόπιν του αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία, αφού ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το εμβληματικό, μεσαιωνικό φρούριο του Μποφόρ, ανέφεραν διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η συνεδρίαση θα γίνει έπειτα από εκείνη που ζήτησε η Ρουμανία με αφορμή τη συντριβή ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε πολυκατοικία στο Γαλάτσι και είναι προγραμματισμένη για τις 15.00 τοπική ώρα (22.00 ώρα Ελλάδας).

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νικούσορ Νταν ανέφερε σήμερα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι από την τεχνική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι το drone ήταν τύπου Geran-2, ρωσικής κατασκευής. Ένα αγόρι 14 ετών και μια 53χρονη γυναίκα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται.

 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ