ΟΗΕ: Έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας τη Δευτέρα για την προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει το απόγευμα της Δευτέρας για να συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο, κατόπιν του αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία, αφού ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το εμβληματικό, μεσαιωνικό φρούριο του Μποφόρ, ανέφεραν διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Η συνεδρίαση θα γίνει έπειτα από εκείνη που ζήτησε η Ρουμανία με αφορμή τη συντριβή ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε πολυκατοικία στο Γαλάτσι και είναι προγραμματισμένη για τις 15.00 τοπική ώρα (22.00 ώρα Ελλάδας).
Ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νικούσορ Νταν ανέφερε σήμερα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι από την τεχνική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι το drone ήταν τύπου Geran-2, ρωσικής κατασκευής. Ένα αγόρι 14 ετών και μια 53χρονη γυναίκα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται.
Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniențǎ ruseascǎ. Aceasta este concluzia fǎrǎ dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român.
Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice.
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 31, 2026