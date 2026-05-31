ΟΗΕ: Έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας τη Δευτέρα για την προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει το απόγευμα της Δευτέρας για να συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο, κατόπιν του αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία, αφού ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το εμβληματικό, μεσαιωνικό φρούριο του Μποφόρ, ανέφεραν διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η συνεδρίαση θα γίνει έπειτα από εκείνη που ζήτησε η Ρουμανία με αφορμή τη συντριβή ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε πολυκατοικία στο Γαλάτσι και είναι προγραμματισμένη για τις 15.00 τοπική ώρα (22.00 ώρα Ελλάδας).

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νικούσορ Νταν ανέφερε σήμερα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι από την τεχνική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι το drone ήταν τύπου Geran-2, ρωσικής κατασκευής. Ένα αγόρι 14 ετών και μια 53χρονη γυναίκα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται.