Champions League: Κορυφαίος παίκτης της σεζόν ο Κβαρατσχέλια – 5 παίκτες της Παρί στην καλύτερη ενδεκάδα

Τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του Champions League για τη σεζόν 2025/26 κατέκτησε ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια, όπως ανακοίνωσε η UEFA μία ημέρα μετά τον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Γεωργιανός εξτρέμ αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της πορείας της Παρί Σεν Ζερμέν προς τη δεύτερη διαδοχική κατάκτηση του τροπαίου, με τους Παριζιάνους να επικρατούν της Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι στον τελικό της Βουδαπέστης, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης.

Ο Κβαρατσχέλια είχε καθοριστική συμβολή και στον τελικό, καθώς κέρδισε το πέναλτι από το οποίο προήλθε η ισοφάριση της γαλλικής ομάδας.

Συνολικά, ο 25χρονος άσος ολοκλήρωσε τη φετινή ευρωπαϊκή του παρουσία με 10 γκολ και επτά ασίστ σε 16 συμμετοχές, επιδόσεις που τον έφεραν στην κορυφή της σχετικής αξιολόγησης της UEFA.

Με πέντε παίκτες της Παρί η καλύτερη ενδεκάδα του Champions League

Μία ημέρα μετά τον τελικό του Champions League 2025-26 η UEFA ανακοίνωσε την κορυφαία ομάδα για την απελθούσα περίοδο, όπως την κατάρτισε η ειδική επιτροπή της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Η back to back νικήτρια, Παρί Σεν Ζερμέν, είχε την… τιμητική της, καθώς σχεδόν η μισή ενδεκάδα αποτελούνταν από ποδοσφαιριστές της (5).

Ακολουθεί η Άρσεναλ με τρεις, η Μπάγερν Μονάχου με δύο και η Ατλέτικο Μαδρίτης (Γιορέντε). Κορυφαίος παίκτης της σεζόν αναδείχθηκε ο Κβαρατσχέλια, ενώ ο τίτλος του ποδοσφαιριστή-αποκάλυψη κατέληξε στον Αρντά Γκιουλέρ (Ρεάλ Μαδρίτης).

Αυτή είναι λοιπόν η κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν στο Champions League:

Ράγια (Άρσεναλ)

Γιορέντε (Ατλέτικο Μαδρίτης)

Μαρκίνιος (Παρί Σεν Ζερμέν)

Γκάμπριελ (Άρσεναλ)

Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν)

Ολίσε (Μπάγερν)

Ράις (Άρσεναλ)

Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν)

Κβαρατσχέλια (Παρί Σεν Ζερμέν)

Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

Κέιν (Μπάγερν).